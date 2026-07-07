Armata Română angajează peste 6.700 de oameni. Cine poate aplica și ce salariu primește în timpul instruirii

Armata Română a lansat prima campanie de recrutare din 2026 pentru ocuparea a peste 6.700 de posturi de soldați și gradați profesioniști. Candidații trebuie să fi absolvit minimum 10 clase și să îndeplinească condițiile de vârstă și aptitudine stabilite de Ministerul Apărării Naționale. Programul de instruire începe în 7 septembrie 2026, iar participanții primesc soldă, hrană, cazare și echipament pe durata pregătirii.

Armata Română desfășoară prima campanie de recrutare din 2026 pentru ocuparea a peste 6.700 de posturi de soldați și gradați profesioniști. Persoanele interesate pot afla lista completă a locurilor disponibile și unitățile militare în care se fac angajări de la birourile informare-recrutare din cadrul centrelor militare județene sau de sector.

Una dintre principalele condiții de eligibilitate este nivelul studiilor. Candidații trebuie să fi absolvit cel puțin primii doi ani de liceu, ceea ce înseamnă minimum 10 clase finalizate.

Diploma de Bacalaureat nu este obligatorie pentru majoritatea funcțiilor de soldat sau gradat profesionist. Ministerul Apărării Naționale precizează că, pentru această categorie de personal, sunt acceptați absolvenții cu minimum 10 clase, iar diploma de Bacalaureat este solicitată doar pentru anumite posturi.

De asemenea, candidații trebuie să aibă minimum 18 ani la data începerii programului de instruire și cel mult 45 de ani la finalizarea acestuia.

Programul de pregătire aferent actualei serii durează 12 săptămâni și este programat să înceapă în data de 7 septembrie 2026.

În mod obișnuit, instruirea are loc în unitatea militară unde este disponibil postul ales de candidat. Dacă aceasta nu dispune de condițiile necesare, pregătirea poate fi organizată într-un centru specializat sau într-o altă unitate militară din apropiere.

După finalizarea cu succes a programului de instruire, participanții sunt încadrați în funcțiile de soldați sau gradați profesioniști din unitățile pentru care au optat.

Pe parcursul programului de pregătire, participanții beneficiază de sprijin financiar și de facilități asigurate de Ministerul Apărării Naționale. Începând cu a doua jumătate a instruirii, aceștia primesc o soldă lunară de aproximativ 4.300 de lei net, la care se adaugă norma de hrană.

Pe întreaga durată a celor 12 săptămâni de pregătire sunt oferite gratuit cazarea, hrana, echipamentul militar și asistența medicală.

Ministerul Apărării Naționale precizează că suma de aproximativ 4.300 de lei reprezintă solda acordată în perioada de instruire. După încadrarea în funcție, venitul poate varia în funcție de gradul militar, funcția ocupată, unitatea în care activează militarul, sporurile acordate și condițiile specifice de muncă.

După angajare, soldații și gradații profesioniști beneficiază în continuare de normă de hrană, echipament și asistență medicală gratuite.

Militarii pot primi și compensație lunară pentru chirie, dacă nu dețin o locuință în localitatea în care sunt încadrați. Totodată, în condițiile prevăzute de lege, aceștia pot beneficia de decontarea cheltuielilor de transport către și de la domiciliul familiei.

Cariera militară oferă și posibilități de promovare. Soldații și gradații profesioniști reprezintă una dintre principalele surse de recrutare pentru corpul subofițerilor și pot urma cursuri sau programe de studii militare pentru a deveni subofițeri ori ofițeri, dacă îndeplinesc criteriile prevăzute de legislație.

Persoanele interesate trebuie să ia legătura cu biroul informare-recrutare din cadrul centrului militar județean, zonal sau de sector de care aparțin. Reprezentanții acestor structuri oferă toate informațiile necesare privind procesul de recrutare.

Recrutorii comunică viitorilor candidați unitățile militare în care există posturi disponibile, specializările pentru care se organizează recrutarea, documentele care trebuie depuse, locul și data probelor de selecție, calendarul examinării medicale și termenul-limită pentru completarea dosarului.

Candidații pot înscrie mai multe opțiuni privind posturile dorite, însă prima variantă trecută în dosar este considerată opțiunea principală.

Dosarul de recrutare trebuie să conțină certificatul de naștere, actul de identitate, certificatul de cazier judiciar, documentul care atestă absolvirea a minimum 10 clase, diploma de Bacalaureat dacă este cerută pentru postul ales, permisul de conducere atunci când este necesar, livretul militar, după caz, precum și adeverința eliberată de medicul de familie.

Cazierul judiciar trebuie să fie emis cu cel mult șase luni înainte de depunerea dosarului, iar adeverința medicală este valabilă 90 de zile.

Adeverința medicală trebuie să ateste că persoana este clinic sănătoasă, nu figurează în evidență cu boli cronice, psihice, neuropsihice sau infectocontagioase și poate participa la probele sportive, evaluarea psihologică și examinarea medicală necesare admiterii în sistemul militar.

Permisul de conducere nu reprezintă o condiție obligatorie pentru toate funcțiile scoase la concurs în cadrul acestei campanii de recrutare.

Documentul este necesar pentru candidații care aleg arma „auto” sau anumite specialități din arma „geniu” ce presupun conducerea tehnicii militare, fiind obligatoriu un permis valabil pentru categoriile B și C.

În funcție de postul ales, pot exista și criterii suplimentare privind studiile, calificările profesionale, aptitudinile specifice sau posibilitatea obținerii accesului la informații clasificate.

Procesul de selecție cuprinde evaluarea psihologică, proba fizică, interviul de evaluare finală și examinarea medicală.

Pentru anumite arme și specialități militare pot fi organizate evaluări medicale sau psihologice suplimentare.

Toate etapele sunt eliminatorii, iar candidații care nu promovează una dintre probe sunt eliminați din procesul de recrutare pentru seria respectivă.

Evaluarea capacității motrice este alcătuită din două probe obligatorii: traseul utilitar-aplicativ și alergarea de rezistență pe distanța de 2.000 de metri.

Pentru a obține calificativul „admis”, candidații trebuie să finalizeze traseul utilitar-aplicativ în maximum un minut și 50 de secunde.

La proba de alergare pe distanța de 2.000 de metri, timpul maxim admis este de 10 minute și 30 de secunde.

Traseul utilitar-aplicativ include sărituri, aruncarea mingilor la țintă, flotări, deplasarea în echilibru, transportarea unor greutăți și depășirea unor obstacole.

Ministerul Apărării Naționale precizează că nu este necesar ca participanții să fie sportivi de performanță, însă recomandă ca aceștia să se prezinte la selecție odihniți și într-o stare fizică și psihică bună.

Pentru a putea fi încadrați în sistemul militar, candidații trebuie să îndeplinească și condițiile generale prevăzute de legislație. Aceștia nu trebuie să fi fost condamnați pentru infracțiuni incompatibile cu profesia militară, cu excepția cazurilor în care a intervenit reabilitarea, amnistia sau dezincriminarea.

Persoanele care sunt membre ale unui partid politic trebuie să declare că vor renunța la această calitate după admiterea în programul de instruire.

În plus, toți candidații trebuie să își exprime acordul pentru efectuarea verificărilor necesare în vederea autorizării accesului la informații clasificate.