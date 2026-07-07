ANAF publică lista obligațiilor fiscale. Vineri, 10 iulie, este termen-limită pentru contribuabili

ANAF a inclus în calendarul fiscal al lunii iulie o nouă serie de obligații care ajung la scadență vineri, 10 iulie 2026. Termenul îi vizează pe contribuabilii care trebuie să depună declarații de înregistrare fiscală, declarații de mențiuni sau notificări privind regimul de TVA și regimul special pentru agricultori. Documentele trebuie transmise în funcție de categoria contribuabilului și de situația fiscală aplicabilă.

Potrivit calendarului fiscal publicat de ANAF pentru luna iulie 2026, ziua de vineri, 10 iulie, reprezintă termenul-limită pentru depunerea mai multor declarații de înregistrare fiscală, declarații de mențiuni și declarații de radiere, destinate atât persoanelor fizice, cât și persoanelor juridice.

Printre documentele care trebuie depuse până la această dată se numără:

Formularul 010 – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică;

Formularul 016 – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România;

Formularul 020 – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice române și străine care dețin cod numeric personal;

Formularul 030 – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele fizice care nu dețin cod numeric personal;

Formularul 040 – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru instituțiile publice;

Formularul 070 – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere;

sau

sau Formularul electronic 700 – Declarație pentru înregistrarea, modificarea în format electronic a mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum și pentru radierea înregistrării fiscale.

Tot până la 10 iulie trebuie depuse documentele de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015, care nu au depășit plafonul de scutire și solicită scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.

Pe lângă declarațiile fiscale scadente la această dată, calendarul ANAF include și obligația depunerii notificărilor privind aplicarea sau încetarea regimului special pentru agricultori. Documentele se transmit utilizând aceleași formulare de înregistrare fiscală și de mențiuni (010, 016, 020, 070 sau formularul electronic 700), în funcție de categoria contribuabilului.

Formularul 010 – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică;

Formularul 016 – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România;

Formularul 020 – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice române și străine care dețin cod numeric personal;

Formularul 070 – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere;

sau

sau Formularul electronic 700 – Declarație pentru înregistrarea, modificarea în mediu electronic a mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum și pentru radierea înregistrării fiscale.

Obligația revine agricultorilor care aplică regimul special prevăzut la art. 315¹ alin. (15) din Codul fiscal și care aleg să treacă la regimul normal de taxă. Măsura se aplică în situația în care aceștia nu desfășoară alte activități economice decât cele prevăzute la art. 315¹ alin. (1) lit. c) și d) sau desfășoară și alte activități economice, dar cifra de afaceri anuală aferentă acestora rămâne sub plafonul de scutire prevăzut la art. 310 din Codul fiscal.