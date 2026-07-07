ANAF actualizează regulile pentru e-Factura. Firmele trebuie să verifice noile obligații și sancțiunile aplicabile

ANAF a publicat un material informativ actualizat privind sistemul RO e-Factura, după modificările introduse prin Legea nr. 88/2026. Documentul explică regulile aplicabile în relațiile B2B, B2C și B2G, dar și noile excepții pentru anumite categorii de contribuabili. Schimbările sunt deja în vigoare și impun firmelor să verifice cu atenție modul în care emit și transmit facturile pentru a evita sancțiunile.

ANAF a publicat, prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, un material informativ actualizat privind sistemul național RO e-Factura, care integrează modificările introduse prin Legea nr. 88/2026. Documentul, publicat la 1 iulie, reunește regulile aplicabile în relațiile comerciale B2B, B2C și B2G, precum și prevederile referitoare la persoanele care se identifică fiscal prin codul numeric personal, agricultorii persoane fizice și anumite entități exceptate de la utilizarea sistemului.

Legea nr. 88/2026 aprobă OUG nr. 128/2024 și modifică OUG nr. 120/2021, actul normativ care reglementează sistemul național RO e-Factura. Actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 459 din 29 mai 2026, iar noile prevederi privind facturarea electronică au intrat în vigoare la 1 iunie 2026.

Una dintre cele mai importante modificări privește furnizorii și prestatorii care se identifică fiscal prin codul numeric personal. Aceștia nu mai sunt obligați să transmită facturile prin sistemul RO e-Factura, însă pot utiliza platforma în mod opțional, cu condiția înscrierii în Registrul RO e-Factura opțional. Înscrierea produce efecte începând cu prima zi a lunii următoare exercitării opțiunii.

Un alt aspect evidențiat de autoritatea fiscală vizează tranzacțiile cu persoane fizice. Livrările de bunuri și prestările de servicii către persoane fizice care nu se identifică printr-un cod fiscal sau aleg să utilizeze CNP sunt considerate tranzacții B2C, cu excepția situației în care beneficiarul este înscris în Registrul RO e-Factura opțional. Dacă beneficiarul nu comunică niciun cod de identificare fiscală, factura trebuie emisă utilizând un cod alcătuit din 13 cifre de zero în locul codului fiscal al beneficiarului.

Potrivit explicațiilor publicate de ANAF, simplul fapt că un client este persoană fizică nu înseamnă că factura este exclusă automat din sfera RO e-Factura. Încadrarea depinde de natura tranzacției, de statutul beneficiarului și de eventuala înscriere a acestuia în registrul opțional.

Modificările legislative nu elimină obligația generală a operatorilor economici stabiliți în România de a utiliza sistemul RO e-Factura în situațiile prevăzute de lege. În relațiile B2B, transmiterea facturilor prin sistem este obligatorie începând cu 1 iulie 2024, iar documentele trebuie încărcate în termen de cinci zile lucrătoare de la emitere, fără a depăși termenul-limită stabilit de Codul fiscal pentru emiterea facturii.

În relația B2C, începând cu 1 ianuarie 2025, persoanele impozabile stabilite în România sunt obligate să transmită prin RO e-Factura facturile emise pentru livrările de bunuri și prestările de servicii al căror loc al livrării sau prestării este în România. Sunt exceptate, însă, bonurile fiscale care îndeplinesc condițiile unei facturi simplificate și facturile aferente operațiunilor pentru care Codul fiscal nu impune emiterea unei facturi.

Legea introduce și posibilitatea radierii din registrele RO e-Factura. Furnizorii sau prestatorii care nu mai au obligația legală de a utiliza sistemul și sunt înscriși în Registrul RO e-Factura obligatoriu, precum și cei înscriși în Registrul RO e-Factura opțional, pot solicita eliminarea din aceste registre. Radierea produce efecte începând cu prima zi a lunii următoare depunerii solicitării.

Materialul informativ precizează că agricultorii persoane fizice care aplică regimul special pentru agricultori nu sunt obligați să utilizeze sistemul național RO e-Factura. De asemenea, obligația nu se aplică livrărilor de bunuri și prestărilor de servicii efectuate de institutele și centrele culturale ale altor state care funcționează în România în baza unor acorduri interguvernamentale. Cu toate acestea, firmele care desfășoară operațiuni cu aceste categorii trebuie să verifice dacă beneficiarii sunt înscriși în Registrul RO e-Factura opțional, deoarece această opțiune poate genera obligația transmiterii facturilor prin sistem.

ANAF reamintește că, în relația B2B, netransmiterea facturilor prin RO e-Factura poate fi sancționată cu o amendă egală cu 15% din valoarea totală a facturii. În cazul depășirii termenului legal de transmitere, amenzile sunt cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei pentru contribuabilii mari, între 2.500 și 5.000 de lei pentru contribuabilii mijlocii și între 1.000 și 2.500 de lei pentru celelalte persoane juridice și pentru persoanele fizice.

Sancțiunile îi pot viza și pe destinatarii facturilor. Înregistrarea unei facturi primite în alt mod decât prin sistemul RO e-Factura, în situațiile în care utilizarea platformei este obligatorie, poate fi sancționată cu o amendă de 15% din valoarea totală a facturii. Totodată, ANAF precizează că, pentru aceste contravenții, nu este posibilă achitarea a jumătate din minimul amenzii în termen de 15 zile.

În relația B2C, începând cu 1 iulie 2025, netransmiterea facturilor prin sistem atrage aceleași niveluri de sancțiuni: între 5.000 și 10.000 de lei pentru contribuabilii mari, între 2.500 și 5.000 de lei pentru contribuabilii mijlocii și între 1.000 și 2.500 de lei pentru ceilalți contribuabili.

În contextul modificărilor introduse prin Legea nr. 88/2026, firmele trebuie să verifice pentru fiecare operațiune dacă factura este emisă în relația B2B, B2C sau B2G, dacă beneficiarul este o persoană fizică identificată prin CNP, dacă există obligația emiterii facturii potrivit Codului fiscal și dacă beneficiarul figurează în Registrul RO e-Factura obligatoriu sau în Registrul RO e-Factura opțional. O factură emisă corect, dar transmisă incorect sau netransmisă prin sistem, poate genera rapid consecințe fiscale și aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege.