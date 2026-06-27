Notificare de alertă de la ANAF. Firmele și PFA-urilor sunt direct vizate de Fisc

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a introdus o nouă procedură oficială prin care contribuabilii profesioniști sunt avertizați în legătură cu restanțele bugetare. Măsura are rol preventiv și urmărește identificarea timpurie a situațiilor de risc financiar.

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a stabilit oficial procedura prin care vor fi notificate firmele, persoanele fizice autorizate, practicienii din profesiile liberale și alți profesioniști atunci când apar circumstanțe care pot indica riscul de dificultate financiară sau chiar insolvență. Scopul acestor notificări este de a determina contribuabilii să acționeze fără întârziere pentru remedierea situației fiscale.

Procedura de transmitere a acestor avertizări, denumite „Notificări de alertă privind neîndeplinirea obligațiilor bugetare de plată”, a fost oficializată prin Ordinul președintelui ANAF nr. 758/2026, publicat, vineri, în Monitorul Oficial. Documentul stabilește și modelul standard al notificării, prevăzut în anexa ordinului, care va fi utilizat în relația cu debitorii vizați.

În acest context, ANAF transmite notificările către debitorii profesioniști, categorie care include toate persoanele și entitățile ce desfășoară activități economice. Sunt avute în vedere persoanele juridice, asocierile și alte entități fără personalitate juridică înregistrate fiscal, persoanele fizice și juridice sau alte structuri înscrise la registrul comerțului și care dețin cod unic de înregistrare, precum și persoanele fizice care desfășoară activități economice independent sau exercită profesii liberale, toate fiind înregistrate fiscal conform legislației în vigoare.

Notificarea de alertă este transmisă o singură dată în momentul în care obligațiile bugetare restante ating sau depășesc pragul de 40.000 de lei, iar ulterior este retransmisă periodic, din șase în șase luni, până când datoriile sunt achitate integral sau până când acestea scad sub pragul stabilit. În situația în care contribuabilul își achită obligațiile fiscale, procedura de notificare este închisă de ANAF, instituția consemnând încetarea stării de neconformare și confirmând, în esență, regularizarea situației fiscale.