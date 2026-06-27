Notificare de alertă de la ANAF. Firmele și PFA-urilor sunt direct vizate de Fisc
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Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a introdus o nouă procedură oficială prin care contribuabilii profesioniști sunt avertizați în legătură cu restanțele bugetare. Măsura are rol preventiv și urmărește identificarea timpurie a situațiilor de risc financiar.
ANAF a stabilit modelul notificării de alertare pe care o trimite firmelor și PFA-urilor restante la plata taxelor
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a stabilit oficial procedura prin care vor fi notificate firmele, persoanele fizice autorizate, practicienii din profesiile liberale și alți profesioniști atunci când apar circumstanțe care pot indica riscul de dificultate financiară sau chiar insolvență. Scopul acestor notificări este de a determina contribuabilii să acționeze fără întârziere pentru remedierea situației fiscale.
Procedura de transmitere a acestor avertizări, denumite „Notificări de alertă privind neîndeplinirea obligațiilor bugetare de plată”, a fost oficializată prin Ordinul președintelui ANAF nr. 758/2026, publicat, vineri, în Monitorul Oficial. Documentul stabilește și modelul standard al notificării, prevăzut în anexa ordinului, care va fi utilizat în relația cu debitorii vizați.
În acest context, ANAF transmite notificările către debitorii profesioniști, categorie care include toate persoanele și entitățile ce desfășoară activități economice. Sunt avute în vedere persoanele juridice, asocierile și alte entități fără personalitate juridică înregistrate fiscal, persoanele fizice și juridice sau alte structuri înscrise la registrul comerțului și care dețin cod unic de înregistrare, precum și persoanele fizice care desfășoară activități economice independent sau exercită profesii liberale, toate fiind înregistrate fiscal conform legislației în vigoare.
Notificarea de alertă este transmisă o singură dată în momentul în care obligațiile bugetare restante ating sau depășesc pragul de 40.000 de lei, iar ulterior este retransmisă periodic, din șase în șase luni, până când datoriile sunt achitate integral sau până când acestea scad sub pragul stabilit. În situația în care contribuabilul își achită obligațiile fiscale, procedura de notificare este închisă de ANAF, instituția consemnând încetarea stării de neconformare și confirmând, în esență, regularizarea situației fiscale.
Textul notificării pe care o trimite ANAF
„Stimată doamnă/Stimate domn,
Având în vedere că înregistrați în evidența fiscală obligații bugetare restante, în cuantum total de ….. lei, vă avertizăm că există circumstanțe care ar putea da naștere stării de dificultate sau de insolvență a dumneavoastră, sens în care vă semnalăm necesitatea acționării fără întârziere în vederea achitării acestora.
Informații privind situația fiscală puteți obține prin solicitarea fișei ROL din Spațiul privat virtual.
Totodată, vă informăm că în privința obligațiilor evidențiate în prezenta notificare de alertă puteți utiliza serviciile de îndrumare și asistență oferite contribuabililor, accesând linkul
[https://tinyurl.com/2fkcpx8n], ori notifica organul fiscal cu privire la intenția de mediere, anexând la notificare documente și informații care să susțină situația dumneavoastră economică și financiară, art. 2301 alin. (2)-(4) și (8) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, aplicându-se în mod corespunzător, sau puteți accesa facilitățile fiscale în vigoare, respectiv:
a) eșalonare la plată în formă clasică. Cererea de acordare a eșalonării la plată poate fi descărcată de pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală (A.N.A.F.), accesând linkul: [https://tinyurl.com/32hux6jy]
b) eșalonare la plată în formă simplificată3. Cererea de acordare a eșalonării la plată în formă simplificată poate fi descărcată de pe pagina de internet a A.N.A.F., accesând linkul: [https://tinyurl.com/58n73scd]
Modelul notificării privind intenția de mediere poate fi descărcat accesând următorul link: [https://tinyurl.com/5yanwmse]
În situația în care constatați un risc crescut de dificultăți întâmpinate în activitatea dumneavoastră, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului a pus la dispoziție gratuit informații cu privire la soluțiile de redresare prevăzute de lege, sens în care puteți accesa linkul [https://prevenire.gov.ro/semnal-avertizare]
În situația în care v-ați achitat obligațiile bugetare, vă mulțumim pentru conformare!”
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Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (Relații Publice și Comunicare) din cadrul Universității din București. Absolventă a Masteratului Relații Publice și Comunicare din cadrul Școlii Naţionale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Redactor pentru Capital.ro din toamna anului 2021 până în prezent.
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