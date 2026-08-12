Notificare de la ANAF pentru datorii fiscale. Ce trebuie să verifici înainte să faci plata

Contribuabilii care primesc de la ANAF o notificare privind obligații fiscale restante nu ar trebui să facă automat o nouă plată. Specialiștii EY România recomandă verificarea situației fiscale, a plăților recente și a modului în care acestea au fost folosite pentru stingerea datoriilor.

Procedura de comunicare a notificărilor de alertă privind neîndeplinirea obligațiilor bugetare de plată a fost publicată în iunie 2026, prin Ordinul președintelui ANAF nr. 758/2026.

Mecanismul are un rol preventiv și îi vizează în principal pe contribuabilii care desfășoară activități economice, definiți în ordin drept „debitori profesioniști”, și care înregistrează obligații bugetare restante de peste 40.000 de lei.

Aceștia vor primi periodic notificări prin care ANAF îi informează despre obligațiile restante, dar și despre soluțiile pe care le au la dispoziție, inclusiv posibilitatea de a solicita eșalonarea la plată.

Specialiștii EY România atrag atenția că persoanele fizice și persoanele fizice autorizate (PFA) nu ar trebui să considere primirea notificării drept un motiv pentru a efectua automat plata. Primul pas recomandat este verificarea situației fiscale personale.

Ignorarea documentului nu este însă o soluție. EY avertizează că o eventuală restanță poate deveni mai costisitoare și mai dificil de gestionat dacă sunt acumulate accesorii sau dacă se ajunge la aplicarea unor măsuri de executare.

Una dintre primele verificări recomandate este consultarea fișei ROL. Documentul poate fi obținut prin Spațiul Privat Virtual sau, în cazul persoanelor fizice, și în format fizic.

Fișa permite contribuabilului să vadă dacă datoria indicată de ANAF este corectă, dacă suma include obligații accesorii și dacă există plăți recente care nu au fost încă înregistrate în evidența fiscală.

În urma acestei verificări poate fi stabilit dacă este necesară achitarea datoriei, solicitarea unor clarificări din partea organului fiscal sau accesarea unei facilități precum eșalonarea la plată.

Un element important al noii proceduri privește persoanele care au datorii atât pe codul numeric personal (CNP), cât și pentru o activitate independentă înregistrată pe codul de identificare fiscală.

Pentru stabilirea pragului de 40.000 de lei, ANAF ia în calcul totalul acestor datorii. Astfel, un PFA poate primi notificarea chiar dacă obligațiile fiscale personale și cele aferente activității profesionale sunt, analizate separat, sub acest nivel.

EY atrage atenția și asupra modului în care sunt definite obligațiile fiscale restante.

Potrivit Codului de procedură fiscală, aici intră obligațiile care au ajuns la scadență sau la termenul de plată. Sunt însă incluse și diferențele de obligații fiscale principale și accesorii stabilite printr-o decizie de impunere, chiar dacă termenul de plată al acestora, calculat în funcție de momentul comunicării deciziei, nu s-a împlinit încă.

Prin urmare, faptul că o sumă stabilită printr-o decizie de impunere nu a ajuns încă la termenul efectiv de plată nu înseamnă automat că ANAF nu o va lua în calcul atunci când stabilește nivelul obligațiilor restante.

O altă situație care poate crea confuzie este cea a plăților efectuate recent.

Specialiștii EY explică faptul că plățile realizate prin Ghișeul.ro nu duc la stingerea imediată a obligațiilor în evidențele fiscale. Din acest motiv, contribuabilul poate vedea în continuare anumite sume ca fiind restante, chiar dacă a efectuat deja plata.

Trebuie verificat și modul în care ANAF a distribuit banii achitați.

O plată către administrația fiscală nu este alocată în toate cazurile datoriei pe care contribuabilul intenționa să o achite. În general, stingerea se face potrivit ordinii prevăzute de Codul de procedură fiscală, în funcție de vechimea obligațiilor fiscale principale și accesorii.

Astfel, banii pot ajunge să stingă datorii mai vechi, inclusiv unele pe care contribuabilul nu le avea în vedere atunci când a făcut plata. În același timp, obligațiile mai recente pot rămâne neachitate și pot continua să genereze accesorii.

Dacă verificările confirmă că suma indicată de ANAF este corectă, notificarea de alertă nu înseamnă că singura variantă disponibilă este plata imediată și integrală.

În funcție de situația financiară, contribuabilul poate achita integral obligațiile sau poate apela la mecanismele prevăzute de legislația fiscală.

Una dintre variante este medierea fiscală. Procedura permite o întâlnire cu organul fiscal în cadrul căreia pot fi discutate valoarea obligațiilor datorate, situația financiară a contribuabilului și soluțiile disponibile pentru stingerea restanțelor.

Potrivit EY, un nou proiect de ordin prevede ca medierea fiscală să poată avea loc și online, prin platforma de videoconferință a ANAF, față de sistemul actual în care procedura se desfășoară fizic.

O altă variantă este eșalonarea la plată, care permite achitarea datoriilor în rate și poate ajuta la evitarea acumulării unor costuri suplimentare sau a declanșării executării silite.

Dacă există diferențe între informațiile din notificarea ANAF și evidențele contribuabilului, acesta trebuie să solicite clarificarea sau corectarea situației fiscale și să prezinte, atunci când este necesar, documentele justificative.

Recomandarea EY este ca notificarea să fie folosită în primul rând pentru verificarea situației fiscale. Informațiile transmise de ANAF trebuie comparate cu evidențele proprii, documentele de plată și situația obligațiilor fiscale înainte de alegerea următorului pas.