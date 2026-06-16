ANAF introduce întâlnirile online cu contribuabilii. Controalele și audierile vor putea fi făcute prin videoconferință

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) face un nou pas în procesul de digitalizare a relației cu contribuabilii. Începând cu 17 iunie, anumite proceduri fiscale vor putea fi desfășurate prin videoconferință, fără deplasarea la sediile instituției.

Noua procedură este reglementată prin Ordinul ANAF nr. 705/2026, publicat în Monitorul Oficial, și se adresează persoanelor și companiilor înregistrate în Spațiul Privat Virtual (SPV).

Potrivit noilor reglementări, ANAF va putea organiza întâlniri prin videoconferință pentru o serie de proceduri fiscale importante.

Contribuabilii vor fi informați prin intermediul contului din Spațiul Privat Virtual cu privire la posibilitatea desfășurării întâlnirii în format online și vor avea la dispoziție două zile lucrătoare pentru a comunica dacă acceptă această variantă.

Dacă nu transmit un răspuns în termenul stabilit, autoritatea fiscală va considera că nu au optat pentru participarea prin videoconferință.

Prin intermediul SPV, contribuabilii vor putea confirma participarea, vor putea anunța imposibilitatea de prezentare sau vor putea solicita amânarea întâlnirii în situațiile prevăzute de lege.

Ordinul extinde utilizarea videoconferințelor și pentru proceduri fiscale complexe. Astfel, sistemul va putea fi utilizat pentru începerea și derularea inspecțiilor fiscale, verificările situației fiscale personale și discuțiile finale care au loc înainte de încheierea controalelor.

De asemenea, întâlnirile online vor putea fi folosite pentru audieri privind restituirea unor sume de la buget, acordarea eșalonărilor la plată, verificări documentare și soluționarea unor cereri referitoare la grupurile fiscale din domeniul TVA și al impozitului pe profit.

Noua platformă va permite și organizarea audiențelor, precum și desfășurarea procedurilor de mediere dintre contribuabili și administrația fiscală.

Scopul măsurii este reducerea deplasărilor la ghișeele ANAF și simplificarea comunicării dintre contribuabili și autoritățile fiscale.

Pentru participarea la întâlnirile online, contribuabilii vor avea obligația de a transmite prin SPV datele persoanelor care vor lua parte la discuții.

Vor fi solicitate numele, prenumele și codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală al participanților.

În cazul în care contribuabilul este reprezentat de o altă persoană, aceasta va trebui să transmită o împuternicire semnată electronic.

Potrivit ordinului, aceste mandate au caracter special și sunt valabile exclusiv pentru participarea la întâlnirile organizate în cadrul procedurilor fiscale respective.

Una dintre cele mai importante prevederi ale noului ordin stabilește obligativitatea înregistrării tuturor întâlnirilor desfășurate prin platforma de videoconferință.

Informațiile, explicațiile și declarațiile formulate în timpul discuțiilor vor fi transcrise cu ajutorul sistemelor electronice utilizate de ANAF. Înregistrările și transcrierile vor fi păstrate și arhivate conform legislației în vigoare.

După finalizarea fiecărei întâlniri, contribuabilul va primi în Spațiul Privat Virtual o minută oficială a discuției, semnată electronic de autoritatea fiscală.

Documentul va fi considerat comunicat în momentul în care este pus la dispoziția contribuabilului în contul SPV, urmând să producă efectele prevăzute de legislația fiscală.