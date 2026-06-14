ANAF a recuperat peste 64 de miliarde de lei prin executări silite în ultimii trei ani. Milioane de somații au fost trimise contribuabililor

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) și-a intensificat acțiunile de recuperare a datoriilor către bugetul de stat în ultimii ani. Potrivit datelor oficiale, instituția a încasat peste 64,5 miliarde de lei prin măsuri de executare silită în perioada 2023-2025, în timp ce numărul somațiilor transmise contribuabililor a depășit 8,9 milioane.

Datele transmise de Agenția Națională de Administrare Fiscală arată că măsurile de executare silită au generat încasări importante la bugetul de stat în ultimii trei ani.

În 2023, ANAF a recuperat obligații fiscale de peste 15,78 miliarde de lei. Suma a crescut semnificativ în anul următor, când instituția a încasat peste 21,53 miliarde de lei, pentru ca în 2025 valoarea recuperărilor să depășească 27,27 miliarde de lei.

Per total, în perioada 2023-2025, statul a recuperat prin executare silită peste 64,58 miliarde de lei de la persoane fizice și juridice care înregistrau restanțe la plata obligațiilor fiscale.

Pentru recuperarea creanțelor restante, inspectorii fiscali au transmis milioane de somații contribuabililor.

În anul 2023 au fost comunicate 2.697.173 de somații. Numărul acestora a crescut la 2.986.765 în 2024, iar în 2025 a depășit pragul de 3,23 milioane.

Evoluția indică o intensificare a activității de colectare desfășurate de administrația fiscală, în contextul în care autoritățile încearcă să reducă nivelul arieratelor și să îmbunătățească încasările la buget.

Potrivit ANAF, monitorizarea permanentă a creanțelor restante și aplicarea procedurilor prevăzute de Codul de procedură fiscală reprezintă una dintre principalele direcții de acțiune ale instituției.

La sfârșitul anului 2023, volumul arieratelor recuperabile depășea 34,59 miliarde de lei. Din această sumă, peste 30,62 miliarde de lei reprezentau obligații fiscale restante ale persoanelor juridice, iar aproape 4 miliarde de lei aparțineau persoanelor fizice.

În 2024, valoarea arieratelor a continuat să crească și a ajuns la peste 37,53 miliarde de lei.

La finalul anului 2025 s-a înregistrat o ușoară scădere, însă restanțele au rămas la un nivel ridicat, de peste 36,24 miliarde de lei.

Datele arată că firmele continuă să concentreze cea mai mare parte a obligațiilor fiscale restante către bugetul de stat.

În perioada analizată, contribuabilii au contestat în instanță peste 21.000 de proceduri de executare silită.

Potrivit ANAF, au fost înregistrate 21.036 de contestații la nivelul direcțiilor regionale ale finanțelor publice, iar instanțele au admis 3.196 dintre acestea.

Printre motivele care au dus la anularea sau suspendarea executărilor s-au numărat prescripția dreptului de executare, anularea titlurilor de creanță, erori procedurale, comunicarea nelegală a documentelor fiscale sau stingerea obligațiilor prin plată, compensare ori facilități fiscale.

ANAF atrage atenția că una dintre cele mai mari provocări rămâne recuperarea prejudiciilor stabilite prin hotărâri judecătorești definitive în dosarele penale.

Instituția explică faptul că bunurile sechestrate în timpul anchetelor nu acoperă întotdeauna valoarea integrală a prejudiciilor, iar procesul de valorificare depinde atât de existența unor bunuri urmărite, cât și de interesul cumpărătorilor.

Statisticile arată chiar o diminuare a sumelor recuperate din această categorie.

În 2023 au fost recuperate aproximativ 205,7 milioane de lei din prejudicii, confiscări, amenzi și cheltuieli judiciare. În 2024 suma a scăzut la 184,8 milioane de lei, iar în 2025 la 150,4 milioane de lei.

În situațiile în care debitorii nu dețin venituri sau bunuri care pot fi urmărite, ori valoarea acestora este insuficientă pentru acoperirea obligațiilor restante, ANAF poate declara starea de insolvabilitate.

Totuși, această situație nu înseamnă ștergerea datoriilor. Fiscul verifică periodic situația contribuabililor declarați insolvabili, cel puțin o dată pe an, pentru a identifica eventuale bunuri sau venituri care pot fi urmărite ulterior.

În cazul contribuabililor aflați în procedură de insolvență, executarea silită este suspendată conform prevederilor Legii insolvenței.

În încercarea de a crește gradul de recuperare a creanțelor și de a valorifica mai eficient bunurile sechestrate, ANAF și Ministerul Finanțelor au lansat, prin intermediul PNRR, platforma digitală eLicitațiiANAF.

Disponibilă din 30 martie 2026, platforma permite organizarea online a licitațiilor pentru bunurile confiscate sau sechestrate în cadrul procedurilor fiscale și penale.

Autoritățile estimează că noul sistem va simplifica procedurile și va facilita participarea unui număr mai mare de cumpărători, ceea ce ar putea conduce la creșterea sumelor recuperate.

Pe lângă digitalizarea proceselor, ANAF a înaintat și propuneri de modificare a Codului de procedură fiscală și a legislației privind insolvența.

Scopul acestor schimbări este eficientizarea procedurilor de executare silită, reducerea blocajelor administrative și armonizarea regulilor naționale cu legislația europeană.

În contextul presiunilor asupra bugetului de stat și al nevoii de creștere a gradului de colectare, recuperarea creanțelor fiscale rămâne una dintre principalele priorități ale administrației fiscale.