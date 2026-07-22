ANAF a găsit o nouă sursă de bani. Cum au ieșit la iveală miliarde neimpozitate

ANAF a intensificat verificările privind tranzacțiile dintre companiile afiliate și a identificat ajustări fiscale de peste 3,38 miliarde de lei, în urma unor controale desfășurate între iunie 2025 și aprilie 2026. Inspectorii au analizat operațiuni intra-grup în valoare de peste 199 de miliarde de lei, vizând în special firme care au raportat pierderi fiscale repetate sau profituri sub nivelul industriei. Rezultatele arată că prețurile de transfer au devenit una dintre principalele direcții prin care Fiscul încearcă să combată diminuarea artificială a profitului impozabil în România.

ANAF și-a concentrat în ultimul an o parte importantă din activitatea de control asupra tranzacțiilor realizate între societățile care fac parte din același grup de companii. Aceste operațiuni sunt legale, însă pot deveni o sursă de risc fiscal atunci când prețurile practicate nu respectă principiul valorii de piață și nu pot fi justificate din punct de vedere economic.

În perioada iunie 2025 – aprilie 2026, inspectorii fiscali au verificat 152 de contribuabili selectați în principal dintre societățile care înregistrează volume ridicate de tranzacții intra-grup, pierderi fiscale recurente sau o rentabilitate considerabil mai redusă decât cea a altor companii din același domeniu de activitate.

Valoarea totală a tranzacțiilor analizate a depășit 199,1 miliarde de lei. În urma controalelor, inspectorii au stabilit obligații fiscale suplimentare de aproximativ 655 de milioane de lei, dintre care peste 386 de milioane de lei reprezintă impozit pe profit, scriu cei de la DC Business.

Totodată, ajustările efectuate exclusiv în domeniul prețurilor de transfer au generat aproximativ 179 de milioane de lei impozit pe profit suplimentar, ceea ce reprezintă aproape 46% din totalul impozitului pe profit stabilit în urma acestor verificări.

În cadrul grupurilor de companii, o parte dintre operațiuni presupun furnizarea de servicii, acordarea de licențe, finanțări interne, livrări de materii prime sau alte tranzacții comerciale între societăți afiliate. Acestea sunt permise de legislația fiscală, însă trebuie să fie realizate la valori comparabile cu cele care ar fi fost negociate între companii independente.

Un mecanism întâlnit în practică presupune ca o companie din România să achiziționeze servicii, produse sau drepturi de utilizare de la o societate afiliată din străinătate. Costurile astfel înregistrate reduc profitul impozabil al firmei românești și, implicit, nivelul impozitului datorat în România.

În alte situații, societatea locală poate comercializa bunuri către o firmă din același grup la un preț inferior celui de piață sau poate accepta o marjă de profit mai redusă decât cea practicată de alte companii independente din același sector.

Profitul nu dispare din cadrul grupului, însă poate fi transferat către o altă entitate, inclusiv într-o jurisdicție cu un regim fiscal mai avantajos.

În timpul verificărilor, inspectorii fiscali au identificat cazuri în care societățile au înregistrat costuri intra-grup semnificative fără să prezinte documente suficiente privind serviciile achiziționate, justificarea economică a acestora sau beneficiile concrete obținute de compania din România.

De asemenea, controalele au vizat modul în care au fost repartizate și refacturate costurile, funcțiile îndeplinite de fiecare societate din grup, activele utilizate, riscurile asumate și marjele de profit aplicate în cadrul tranzacțiilor.

Potrivit analizei realizate de Fisc, unul dintre cele mai importante criterii care atrag verificările îl reprezintă raportarea unor pierderi fiscale pe perioade îndelungate.

O companie poate înregistra în mod justificat pierderi în timpul unor investiții majore, al restructurărilor sau în contextul unei scăderi a pieței. Totuși, suspiciunile apar atunci când o societate dintr-un grup internațional raportează pierderi ani la rând, deși desfășoară o activitate constantă, realizează o cifră de afaceri importantă, iar alte firme comparabile din același domeniu sunt profitabile.

ANAF arată că riscul fiscal crește pe măsură ce ponderea tranzacțiilor cu firme afiliate devine tot mai mare în activitatea unei companii, existând posibilitatea ca rezultatul fiscal să fie influențat prin politica de prețuri de transfer.

În urma controalelor, baza impozabilă a societăților verificate a fost majorată cu peste 3,38 miliarde de lei. Din această sumă, aproximativ 2,21 miliarde de lei provin direct din ajustările efectuate în domeniul prețurilor de transfer.

În același timp, pierderile fiscale declarate de companii au fost diminuate cu aproximativ 1,79 miliarde de lei, dintre care aproape 886 de milioane de lei reprezintă efectul ajustărilor privind tranzacțiile dintre firme afiliate.

Reducerea pierderilor fiscale are efecte și asupra anilor următori, deoarece societățile vor putea deduce valori mai mici și vor ajunge mai rapid să datoreze impozit pe profit.

Datele centralizate de ANAF indică faptul că cele mai importante ajustări fiscale au fost identificate la un număr restrâns de companii.

Primele 15 societăți verificate au generat aproximativ 64% din valoarea totală a ajustărilor, iar primele zece au reprezentat în jur de 60% din întreaga sumă stabilită de inspectori.

Cele mai mari diferențe au fost constatate în sectoare economice caracterizate prin volume ridicate de tranzacții intra-grup și structuri operaționale complexe, precum producția și distribuția componentelor auto, producția și distribuția produselor petroliere, fabricarea echipamentelor și componentelor mecanice, industria textilă, sectorul imobiliar și serviciile de transport.

O parte dintre contribuabili au contestat deciziile emise în urma controalelor fiscale. Valoarea impozitului pe profit contestat în procedurile administrative s-a ridicat la aproximativ 324 de milioane de lei, dintre care peste 141 de milioane de lei au vizat ajustările efectuate în materia prețurilor de transfer.

Potrivit datelor prezentate de ANAF, aproximativ 193 de milioane de lei, echivalentul a aproape 60% din totalul sumelor contestate, au fost menținute după soluționarea contestațiilor, în timp ce sumele admise în favoarea contribuabililor au însumat aproximativ 260.000 de lei.

Agenția subliniază că verificările nu vizează toate companiile care efectuează tranzacții cu societăți din același grup. Riscurile fiscale apar în situațiile în care aceste operațiuni nu sunt documentate corespunzător sau sunt utilizate pentru diminuarea artificială a profitului impozabil și acumularea unor pierderi fiscale nejustificate în România.