Anunțul Comisiei Europene care ar putea schimba viitorul a milioane de oameni. Roxana Mînzatu vine cu explicații

Vicepreședintele Executiv al Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, a anunțat adoptarea Comunicării privind viitorul Pilonului european al drepturilor sociale”, document care include noi direcții dedicate persoanelor aflate în afara pieței muncii, dar care își doresc să lucreze.

Potrivit oficialului european, una dintre măsurile propuse urmărește sprijinirea celor care întâmpină dificultăți în accesarea unui loc de muncă. În acest scop, Comisia Europeană lansează o consultare a partenerilor sociali privind o posibilă inițiativă europeană adresată acestor persoane.

Într-o postare publicată pe contul său de socializare, Roxana Mînzatu a prezentat principalele obiective ale demersului și a oferit date referitoare la numărul persoanelor inactive de vârstă activă din Uniunea Europeană.

„𝟓𝟎 𝐝𝐞 𝐦𝐢𝐥𝐢𝐨𝐚𝐧𝐞 𝐝𝐞 𝐞𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐧𝐢 𝐧𝐮 𝐦𝐮𝐧𝐜𝐞𝐬𝐜, 𝐝𝐚𝐫 𝐟𝐨𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐦𝐮𝐥𝐭̦𝐢 𝐝𝐢𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐞𝐢 𝐯𝐨𝐫 𝐬𝐚̆ 𝐨 𝐟𝐚𝐜𝐚̆. Astăzi, în Colegiul Comisarilor, am adoptat Comunicarea privind viitorul Pilonului european al drepturilor sociale”, a transmis Roxana Mînzatu.

Vicepreședintele Executiv al Comisiei Europene a precizat că noua măsură are în vedere persoanele care încearcă să intre sau să revină pe piața muncii, dar întâmpină obstacole care le împiedică să își găsească un loc de muncă.

„Una dintre noile măsuri vizează oamenii care vor să intre sau să revină pe piața muncii, dar se lovesc de obstacole concrete. Comisia Europeană lansează consultarea partenerilor sociali pentru o posibilă inițiativă europeană dedicată acestora.”

Potrivit datelor prezentate de Roxana Mînzatu, în Uniunea Europeană există aproape 50 de milioane de persoane de vârstă activă care nu sunt integrate pe piața muncii. Dintre acestea, peste 31 de milioane sunt femei, iar aproape una din cinci persoane și-ar dori să lucreze.

„În Uniunea Europeană, aproape 50 de milioane de persoane de vârstă activă sunt în afara pieței muncii. Peste 31 de milioane sunt femei, iar aproape una din cinci ar dori să lucreze.”

Roxana Mînzatu susține că discuția nu trebuie să se rezume la motivele pentru care o persoană nu lucrează, ci și la identificarea barierelor care îi împiedică accesul pe piața muncii. „În loc să întrebăm doar «de ce nu muncesc?», trebuie să întrebăm și: «ce îi împiedică să muncească?»”

Oficialul european a enumerat o serie de dificultăți care pot împiedica accesul la un loc de muncă, printre acestea numărându-se lipsa locurilor în creșe, existența unei dizabilități, problemele de sănătate, lipsa transportului, competențele care nu mai corespund cererii de pe piața muncii sau responsabilitatea de a îngriji singur un copil ori un adult dependent.

Totodată, Roxana Mînzatu a arătat că, în unele situații, dificultățile sunt generate chiar de modul în care funcționează instituțiile.

„Poate fi lipsa unui loc la creșă, o dizabilitate, o problemă de sănătate, lipsa transportului, competențe care nu mai corespund cererii sau responsabilitatea de a îngriji singuro un copil sau un adult dependent. Uneori, problema este chiar sistemul: omul este trimis de la o instituție la alta, fără să primească o soluție.”

Vicepreședintele Executiv al Comisiei Europene a subliniat că inițiativa nu urmărește obligarea persoanelor să intre pe piața muncii și nici reducerea beneficiilor sociale, ci dezvoltarea unor măsuri adaptate fiecărui caz. „Important: ideea nu este obligăm pe cineva să muncească și nu discutăm despre tăierea beneficiilor sociale.”

Potrivit explicațiilor oferite de Roxana Mînzatu, sprijinul propus ar urma să includă evaluarea nevoilor și competențelor, consiliere și formare profesională, ajutor pentru identificarea unui loc de muncă, acces la servicii de îngrijire și cooperarea dintre serviciile de ocupare, sănătate, educație și asistență socială.

„Vorbim despre sprijin adaptat fiecărei persoane:

evaluarea nevoilor și competențelor;

consiliere și formare profesională;

ajutor pentru găsirea unui loc de muncă;

acces la servicii de îngrijire;

colaborare între serviciile de ocupare, sănătate, educație și asistență socială”, a mai scris Roxana Mînzatu.

În finalul mesajului publicat pe rețelele de socializare, oficialul european a arătat că obiectivul este creșterea șanselor de integrare profesională pentru persoanele care pot și doresc să muncească.