Comisia Europeană lansează șase proiecte-pilot pentru sprijinirea a circa 1.000 de lucrători din industria auto

Comisia Europeană accelerează măsurile de sprijin pentru lucrătorii afectați de transformările economice și tehnologice, lansând șase proiecte-pilot dedicate dezvoltării competențelor profesionale. Inițiativa urmărește să faciliteze recalificarea și reintegrarea pe piața muncii a persoanelor expuse riscului de șomaj, în special din industria auto.

Comisia Europeană a selectat și a lansat șase proiecte-pilot în cadrul noii Garanții pentru competențe, una dintre inițiativele emblematice ale Uniunii competențelor.

Proiectele beneficiază de un buget total de 14,5 milioane de euro și vor sprijini aproape 1.000 de lucrători europeni din industria auto, expuși riscului de șomaj, prin programe de formare la locul de muncă și facilitarea accesului la noi oportunități de angajare în sectoare aflate în dezvoltare. Acestea vor fi implementate de parteneri din Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Germania, Grecia, Italia, Polonia, România și Slovacia.

Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene pentru drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire, Roxana Mînzatu, a afirmat că dezvoltarea competențelor oferă acces la locuri de muncă, stabilitate și noi oportunități. Potrivit ei, lansarea celor șase proiecte-pilot marchează începutul unor acțiuni concrete menite să ofere sprijin adaptat cetățenilor, astfel încât aceștia să își poată construi viitorul într-o economie aflată în transformare. Ea a subliniat că această etapă reprezintă un pas important către transformarea viitoarei Garanții europene pentru competențe într-o realitate și contribuie la asigurarea unei tranziții verzi și digitale echitabile și favorabile incluziunii.

„Competenţele deschid calea către locuri de muncă, stabilitate şi noi oportunităţi. Odată cu semnarea acestor şase proiecte-pilot, demarăm activităţi concrete pentru a oferi sprijin specific cetăţenilor, astfel încât aceştia să îşi poată construi viitorul într-o economie în schimbare. Acesta este un pas important către transformarea viitoarei garanţii europene de competenţe în realitate, asigurând faptul că tranziţia verde şi cea digitală ale Europei sunt echitabile şi favorabile incluziunii”, a declarat Mînzatu.

Proiectele-pilot vor testa noi modele care să faciliteze și să securizeze tranzițiile profesionale, prin colaborarea dintre furnizorii de formare, autoritățile publice și angajatori. Acestea vor analiza modalitățile de identificare a nevoilor de competențe, de adaptare a programelor de formare la cerințele pieței muncii și de sprijinire a tranziției de la un loc de muncă la altul. Prin programe de recalificare și perfecționare, proiectele vor susține orientarea lucrătorilor către sectoare strategice sau aflate în creștere și vor furniza date practice privind eficiența acestor măsuri, categoriile de beneficiari și condițiile în care acestea dau cele mai bune rezultate.

Inițiativele vor contribui la dezvoltarea unor programe de formare accesibile, relevante și adaptate diferitelor categorii de cursanți, eliminând barierele care împiedică participarea și facilitând accesul la oportunități reale de angajare.

Totodată, proiectele vor furniza experiență practică și dovezi utile pentru dezvoltarea viitoarei Garanții europene pentru competențe, care urmează să fie inclusă în cadrul viitorului Fond european pentru competitivitate, propus pentru perioada bugetară 2028–2034. Apelul-pilot este gestionat de Agenția Fondului Social European (FSE), în calitate de entitate responsabilă de implementare, în colaborare cu Centrul European de Competențe pentru Inovare Socială, în cadrul Fondului Social European Plus (FSE+).