Inteligența artificială schimbă regulile pe piața muncii. Meseriile care vor rămâne esențiale și domeniile unde angajările vor crește

Inteligența artificială continuă să transforme piața muncii, iar impactul va fi diferit de la un sector la altul. O analiză publicată de The Guardian arată că automatizarea va prelua tot mai multe activități administrative și repetitive, însă profesiile care presupun decizii complexe, responsabilitate și interacțiune umană vor rămâne indispensabile. În același timp, experții estimează că în domenii precum sectorul financiar va crește cererea pentru specialiști în date și ingineri în inteligență artificială.

Impactul inteligenței artificiale asupra sistemului medical va fi resimțit în primul rând în activitățile administrative și în procesele repetitive, în timp ce profesiile care implică responsabilitate clinică și luarea deciziilor privind tratamentul pacienților vor continua să fie esențiale, potrivit experților citați de The Guardian.

Printre posturile considerate cele mai vulnerabile se numără secretarii medicali, personalul auxiliar din farmacii, echipele care procesează rețetele și angajații implicați în gestionarea apelurilor sau a solicitărilor standard venite din partea pacienților.

Rolurile administrative din sănătate, bazate pe formulare, dosare medicale și proceduri standardizate, sunt cele care pot fi automatizate într-o măsură tot mai mare. În cazul farmaciilor online, tehnologia poate verifica formularele de consultație, poate solicita informații lipsă, poate procesa cererile pentru rețete, poate sorta întrebările uzuale ale pacienților și poate redirecționa cazurile complexe către un farmacist. Chiar dacă aceste posturi nu vor dispărea complet, o parte semnificativă a activităților desfășurate în prezent ar putea fi preluată de sisteme bazate pe inteligență artificială.

Explicând de ce profesiile medicale rămân greu de înlocuit, Hira Malik, farmacist-șef și cofondator al Oushk Pharmacy, subliniază:

„AI poate ajuta la organizarea informațiilor și la semnalarea riscurilor, dar nu poate decide dacă un tratament este sigur sau adecvat”.

Nici toate specialitățile medicale nu sunt expuse în aceeași măsură. Chirurgia plastică este considerată una dintre disciplinele în care componenta umană rămâne decisivă, în timp ce radiologia este văzută drept una dintre specialitățile cele mai vulnerabile la schimbările aduse de inteligența artificială.

Referindu-se la această diferență, dr. Riaz Agha, chirurg consultant în chirurgie plastică și reconstructivă, afirmă:

„Chirurgia plastică este prea personalizată și prea individualizată. Fiecare pacient este diferit”.

Acesta precizează însă că inteligența artificială ar putea deveni un instrument valoros pentru analizarea cazurilor anterioare și sprijinirea procesului decizional al medicilor.

În schimb, despre radiologie, specialistul avertizează:

„Au existat până acum numeroase studii care arată că IA poate interpreta imaginile medicale cu un nivel extrem de ridicat de precizie și fiabilitate. Asta nu înseamnă neapărat că radiologii vor dispărea, dar rolul lor s-ar putea schimba semnificativ”.

În opinia sa, viitorii medici trebuie să învețe să utilizeze aceste tehnologii și să le cunoască atât avantajele, cât și limitele.

În domeniul educației și al îngrijirii copiilor, experții estimează că inteligența artificială va modifica în principal activitățile administrative și de sprijin, fără a putea înlocui relația directă dintre oameni.

Analiza publicată de sursa citată arată că îngrijirea copiilor se numără printre profesiile cu cel mai redus risc de a fi înlocuite de tehnologie. În același timp, rolul profesorilor va continua să fie esențial, deoarece procesul educațional presupune încredere, comunicare și dezvoltarea unor relații pe termen lung cu elevii.

Explicând această perspectivă, Sharath Jeevan, fondatorul Generational Success Lab din cadrul Universității Oxford, afirmă:

„În ceea ce privește alegerile de carieră, profesia de profesor este una excelentă. Elevii vor avea întotdeauna nevoie de relații de încredere cu adulții care să-i ajute să învețe”.

O concluzie similară este formulată și pentru sectorul îngrijirii copiilor. Brett Wigdortz, fondator și director executiv al agenției Tiney, consideră că tehnologia poate contribui la organizare și comunicare, însă nu poate înlocui componenta umană.

„Oamenii vor ca un om să aibă grijă de copiii lor”, spune acesta.

Schimbările generate de inteligența artificială vor fi importante și în domeniul juridic, unde activitățile repetitive sunt considerate cele mai expuse automatizării. Cu toate acestea, experții nu estimează dispariția locurilor de muncă pentru avocații aflați la început de carieră, ci o transformare a responsabilităților acestora.

Cele mai afectate vor fi funcțiile de asistent juridic și avocat stagiar, deoarece includ frecvent revizuirea documentelor, redactarea primelor versiuni ale actelor juridice, colectarea informațiilor și completarea formularelor.

Explicând această evoluție, Pierre Proner, director executiv al companiei Lawhive, declară: „Toate acestea sunt sarcini la care IA excelează”.

Totuși, specialistul subliniază că profesiile juridice nu vor dispărea.

„Posturile vor rămâne, dar se vor schimba”, spune el.

În loc să petreacă cea mai mare parte a timpului cu activități repetitive, avocații aflați la începutul carierei vor putea să se concentreze mai devreme asupra dezvoltării raționamentului juridic, relației cu clienții și supravegherii activității desfășurate de sistemele bazate pe inteligență artificială.

Aceeași tendință este anticipată și în sectorul bancar și financiar. Tomasz Noetzel, analist bancar senior la Bloomberg Intelligence, estimează că cele mai afectate posturi vor fi cele din centrele de apel, relațiile cu clienții, operațiunile de middle-office, sucursalele bancare și funcțiile de suport IT.

Aceste poziții presupun volume mari de activități repetitive, care pot fi preluate progresiv de asistenți bazați pe inteligență artificială.

„Asta nu înseamnă că aceste posturi vor dispărea peste noapte”, adaugă analistul.

În paralel însă, analiza The Guardian arată că transformarea digitală va genera o cerere tot mai mare pentru specialiști în analiză de date, dezvoltatori și ingineri specializați în inteligență artificială, pe măsură ce instituțiile financiare vor continua să integreze aceste tehnologii în activitatea lor curentă.