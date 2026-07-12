Noua cursă tehnologică dintre SUA și China se mută direct în creierul uman

Neuralink, compania fondată de Elon Musk, a devenit unul dintre cele mai cunoscute nume din domeniul interfețelor creier-computer (BCI), dezvoltând implanturi cerebrale destinate persoanelor cu dizabilități. În paralel însă, tot mai multe companii susțin că viitorul acestei tehnologii nu depinde de intervențiile chirurgicale, ci de soluții purtabile, care nu necesită deschiderea craniului.

Interfețele creier-computer funcționează prin captarea și procesarea semnalelor generate de activitatea cerebrală, pe care le transformă în comenzi pentru controlul unor dispozitive externe doar prin intermediul gândurilor.

Deși investițiile atrase de startup-urile specializate în BCI sunt încă reduse comparativ cu cele destinate inteligenței artificiale, interesul pentru acest sector este în creștere. Evoluția tehnologiei a permis deja unor persoane diagnosticate cu afecțiuni neurodegenerative, inclusiv scleroză laterală amiotrofică (SLA), să scrie sau să controleze jocuri video folosind exclusiv semnalele cerebrale.

Inteligența artificială contribuie la dezvoltarea acestor sisteme prin îmbunătățirea procesării și interpretării semnalelor neuronale. În industrie există deja perspective potrivit cărora, pe termen lung, oamenii ar putea controla sisteme de inteligență artificială sau roboți direct prin activitatea cerebrală.

Dezvoltarea interfețelor creier-computer a devenit și un nou teren al competiției tehnologice dintre Statele Unite și China. Autoritățile chineze au inclus BCI pe lista industriilor strategice de viitor în cel mai recent plan cincinal.

Recent, autoritățile de reglementare din China au aprobat ceea ce oficialii descriu drept primul dispozitiv BCI minim invaziv destinat utilizării comerciale. Acesta a fost realizat de compania Neuracle Medical Technology și este conceput pentru recuperarea parțială a funcției mâinii la pacienții care au suferit leziuni ale măduvei spinării.

În timp ce firme precum StairMed și NeuroXess continuă dezvoltarea implanturilor cerebrale, segmentul soluțiilor neinvazive câștigă teren. Printre companiile care explorează această direcție se află Merge Labs, susținută de Sam Altman, dar și startup-ul chinez Gestala, ambele utilizând tehnologii bazate pe ultrasunete.

Un alt nume important este BrainCo, una dintre cele șase companii tehnologice considerate reprezentative pentru ecosistemul de startup-uri din Hangzhou. Societatea dezvoltă atât proteze inteligente, cât și dispozitive purtabile bazate pe tehnologia BCI.

Rui Ma, fondatoarea platformei Tech Buzz China, consideră că aplicațiile existente pot îmbunătăți semnificativ viața persoanelor cu dizabilități severe, însă adevărata piață de dezvoltare ar putea fi cea a tehnologiilor destinate amplificării capacităților umane. Totuși, aceasta avertizează că „Nu cred că cineva este nici pe departe aproape de a realiza că… Augmentarea este ca science-fiction-ul în acest moment.”

Înființată în 2015, după lansarea sa la Harvard Innovation Labs, BrainCo și-a orientat dezvoltarea către tehnologiile neinvazive.

Nyx He, partener și vicepreședinte senior al companiei, a explicat pentru CNBC că implanturile și soluțiile externe răspund unor nevoi diferite. Potrivit acesteia, există afecțiuni care pot fi tratate doar prin intervenții asupra creierului, însă numeroase alte probleme medicale pot beneficia de tehnologii neinvazive, considerate mai accesibile, mai puțin costisitoare și cu riscuri reduse.

Protezele bionice produse de BrainCo, aprobate de Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA, utilizează semnalele electrice neuronale și musculare ale persoanelor amputate pentru a transforma intențiile de mișcare în acțiuni ale degetelor protezei.

Compania dezvoltă și dispozitive purtabile destinate somnului. Potrivit BrainCo, acestea folosesc impulsuri electrice de intensitate redusă pentru stimularea substanțelor neurochimice asociate reducerii stresului.

BrainCo a atras o finanțare de două miliarde de yuani, echivalentul a aproximativ 280 de milioane de dolari, într-o rundă coordonată de IDG Capital și Walden International, fondul de investiții creat de Lip-Bu Tan, directorul general al Intel.

Potrivit lui Nyx He, cea mai mare provocare pentru sistemele neinvazive este captarea fidelă a semnalelor cerebrale, acestea fiind slabe și dificil de interpretat atunci când sunt măsurate din exteriorul craniului.

Pentru a răspunde acestei provocări, BrainCo a dezvoltat un senzor cu electrozi uscați și un algoritm bazat pe inteligență artificială, destinat decodificării semnalelor neuronale.

Compania și-a stabilit o strategie etapizată de dezvoltare. Prima direcție vizează persoanele amputate din piețele unde astfel de dispozitive sunt acoperite de sistemele de asigurări. Ulterior, tehnologia ar urma să fie utilizată pentru tratarea unor afecțiuni precum ADHD sau depresia, iar într-o etapă ulterioară să fie integrată în electronice destinate publicului larg.

Pe termen lung, BrainCo intenționează să licențieze platforma sa BCI altor producători de tehnologii cerebrale, segment pe care îl consideră viitorul principal generator de venituri.

O direcție asemănătoare este susținută și la nivel național în China. Un cercetător al Academiei Chineze de Științe specializat în interfețe creier-computer neinvazive a prezentat recent o evoluție similară, pornind de la aplicații medicale și continuând cu utilizări în conducerea autonomă, producția inteligentă și electronicele de consum.

Specialiștii din domeniul investițiilor nu au ajuns la un consens privind cea mai eficientă tehnologie, însă consideră că succesul va depinde de capacitatea companiilor de a crea produse utile pentru care utilizatorii sunt dispuși să plătească.

Alex Zhavoronkov, directorul general al companiei Insilico Medicine, susține că implanturile oferă cele mai bune rezultate și compară metodele neinvazive cu încercarea de a observa lumina unor galaxii foarte îndepărtate.

În schimb, Thomas Tsao, cofondator al Gobi Partners și investitor în Gestala, apreciază că tehnologiile bazate pe ultrasunete oferă o perspectivă mai amplă asupra activității cerebrale, fără riscurile asociate intervențiilor chirurgicale.

Acesta consideră că investițiile suplimentare pot accelera dezvoltarea industriei, deși dimensiunea viitoare a pieței rămâne dificil de estimat, deoarece multe dintre aplicațiile posibile sunt încă greu de anticipat.

Un raport publicat pe 8 iulie de Jefferies arată că implanturile invazive și tehnologiile bazate pe ultrasunete reprezintă „cele mai promițătoare” direcții de dezvoltare. Totodată, instituția financiară evidențiază avantajele BrainCo, generate de senzorii proprii, algoritmii bazați pe inteligență artificială și experiența acumulată în comercializarea produselor.

Reprezentanții industriei afirmă că alegerea tehnologiei depinde de scopul utilizării, fie că este vorba despre înregistrarea sau stimularea activității cerebrale, despre aplicații medicale ori produse destinate consumatorilor sau despre utilizarea pe termen scurt ori permanent.

Dacă în Statele Unite dezvoltarea neurotehnologiei este susținută în principal de investitori privați și antreprenori cunoscuți, în China proiectele beneficiază de sprijin direct din partea autorităților centrale.

La Beijing, șapte ministere au aprobat anul trecut un plan de dezvoltare care urmărește obținerea unor progrese tehnologice importante până în 2027. În luna iunie, provincia Anhui a lansat propriul program destinat accelerării cercetării, producției și industrializării tehnologiilor BCI.

Rui Ma afirmă că unele startup-uri chineze au ales să comercializeze echipamente sau produse de larg consum pentru a genera venituri mai rapid, în timp ce investitorii americani preferă proiecte cu impact major pe termen lung, pe care le descrie drept „pariul care schimbă lumea”.

Jefferies estimează că piața chineză este lider în segmentul tehnologiilor neinvazive dedicate recuperării medicale, unde barierele clinice și de reglementare sunt mai reduse.

Paul Triolo, partener al firmei de consultanță DGA-Albright Stonebridge Group, afirmă că „China a integrat acum BCI în aparatul său de politică industrială” și subliniază că strategia Beijingului vizează întregul lanț de aprovizionare, nu doar dezvoltarea unei singure tehnologii.

Interesul autorităților acoperă domenii variate, de la recuperarea după accident vascular cerebral și dezvoltarea protezelor până la evaluarea funcțiilor cognitive. Colaborarea dintre startup-uri, universități și spitale facilitează accesul la pacienți și la specialiști în neurochirurgie, iar introducerea unei categorii distincte de asigurări pentru tehnologiile BCI este considerată un factor care poate accelera extinderea acestor soluții.

Pe măsură ce domeniul evoluează, interfețele creier-computer ar putea deveni un nou subiect de competiție geopolitică, având în vedere implicațiile privind protecția datelor personale și aspectele etice generate de tehnologiile care urmăresc îmbunătățirea performanțelor umane.

Nyx He afirmă că BrainCo nu colectează datele utilizatorilor, acestea fiind stocate local pe dispozitive, fără a fi transmise în cloud și fiind șterse după fiecare utilizare. În cazul dispozitivelor destinate antrenării concentrării, informații precum scorurile obținute pot fi păstrate doar local.

Întrebată despre rivalitatea tehnologică dintre Statele Unite și China, reprezentanta BrainCo a declarat că obiectivul companiei rămâne dezvoltarea de soluții pentru persoanele care au nevoie de aceste tehnologii, indiferent de țara în care se află, adăugând: „Nu cred că mă voi opri la granițe pentru asta.”