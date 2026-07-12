Un val uriaș de falimente zguduie un sector simbolic. Germania pierde brutării tradiționale într-un ritm alarmant

Valul de falimente din Germania afectează tot mai puternic sectorul panificației, potrivit celor mai recente date privind insolvențele din prima jumătate a anului. Zeci de brutării și cofetării au intrat în insolvență, inclusiv lanțuri importante, pe fondul creșterii costurilor și al modificării comportamentului consumatorilor. Specialiștii spun că preferința tot mai mare pentru produsele cumpărate din supermarketuri și magazine de tip discount schimbă profund piața tradițională.

Valul de falimente din industria panificației confirmă presiunile tot mai mari asupra unei activități considerate, până de curând, una dintre cele mai stabile din comerțul alimentar. Noile statistici arată că brutăriile tradiționale din Germania traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani.

Potrivit datelor publicate de agenția de credit Creditreform, 63 de companii din domeniul panificației au depus cereri de insolvență în prima jumătate a acestui an. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, numărul procedurilor a crescut cu aproximativ 40%, ceea ce indică o deteriorare accelerată a situației financiare din sector, informează Merkur.de.

Statisticile includ exclusiv companiile care produc și comercializează propriile produse de panificație și patiserie, respectiv brutăriile și cofetăriile tradiționale. Nu sunt luate în calcul magazinele care doar distribuie astfel de produse fără a le fabrica.

Pentru numeroși germani, brutăria de cartier reprezintă mai mult decât un simplu loc de cumpărături. Este un spațiu asociat cu produsele proaspete, întâlnirile dintre vecini și rutina zilnică a comunităților locale. În prezent însă, tot mai multe astfel de afaceri dispar sub presiunea transformărilor economice și a schimbării comportamentului de consum.

Creșterea numărului de insolvențe nu mai afectează doar micile afaceri de familie, ci și lanțuri importante din domeniul panificației. Potrivit Creditreform, evoluția reflectă o schimbare structurală care influențează întreaga industrie alimentară din Germania.

Patrik-Ludwig Hantzsch, șeful departamentului de cercetare economică al Creditreform, consideră că actualele cifre confirmă transformările profunde prin care trece piața. Tendința nu este una recentă, întrucât încă din 2023 agenția avertiza asupra creșterii numărului de insolvențe în acest sector.

„Mulți consumatori, inclusiv cei din clasele sociale superioare, cumpără acum produse de patiserie de la brutăriile din supermarketuri sau magazinele cu discount, adesea în cadrul cumpărăturilor săptămânale.”

Această schimbare reduce considerabil numărul clienților care aleg să cumpere direct din brutăriile tradiționale. Cele mai expuse sunt afacerile mici, administrate de proprietari, care trebuie să facă față simultan concurenței agresive la preț, costurilor tot mai ridicate și unui consumator mult mai atent la cheltuieli.

Pe lângă modificarea comportamentului consumatorilor, sectorul continuă să fie afectat de o serie de probleme economice care au devenit tot mai greu de gestionat pentru operatorii din domeniu.

Creșterea costurilor cu energia, majorarea chiriilor, scumpirea materiilor prime și dificultățile persistente din lanțurile de aprovizionare se numără printre principalele cauze care au accentuat presiunea financiară asupra brutăriilor. În același timp, deficitul de personal continuă să reprezinte o provocare majoră pentru numeroase companii.

Aceste dificultăți nu sunt specifice exclusiv industriei de panificație. Potrivit datelor analizate de Creditreform, și alte sectoare comerciale din Germania se confruntă cu probleme similare, inclusiv lanțurile de magazine de bricolaj, furnizorii din industria auto și rețelele de restaurante, unde creșterea costurilor și scăderea consumului au determinat, de asemenea, intrarea în proceduri de insolvență.