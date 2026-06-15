BBC pregătește un val de concedieri: sute de posturi vizate în divizia de știri

SURSA FOTO: Dreamstime/HP confirmă 6.000 de concedieri la nivel global. Compania urmărește înlocuirea oamenilor cu AI

BBC din Marea Britanie se pregătește să elimine sute de locuri de muncă din divizia sa principală de știri, începând de săptămâna viitoare, potrivit unui raport publicat de Financial Times pe 15 iunie, care citează surse apropiate situației.

Măsura este prezentată ca prima etapă a unui proces mai amplu de reducere a personalului la nivelul corporației. Informațiile indică faptul că restructurarea vizează mai multe zone ale organizației, nu doar segmentul editorial. Estimările vehiculate în raport sugerează că aproximativ 2.000 de posturi ar putea fi desființate, iar economiile rezultate ar ajunge la sute de milioane de lire sterline.

Potrivit acelorași informații, departamentele din întreaga structură BBC au primit indicația de a reduce aproximativ 10% din costurile proprii. Această direcție face parte dintr-un plan mai amplu de eficientizare financiară, care vizează ajustarea cheltuielilor operaționale.

Divizia de știri este menționată drept prima care urmează să își prezinte detaliile planurilor de reorganizare, eveniment așteptat să aibă loc săptămâna viitoare. Procesul este descris ca fiind etapizat, cu implementare progresivă la nivelul diferitelor departamente.

Raportul Financial Times indică faptul că măsurile de reducere a personalului vor fi distribuite pe mai multe unități ale corporației, în funcție de structura internă și de planurile de eficientizare stabilite.

Divizia de știri, una dintre componentele centrale ale BBC, este prima care va detalia modul în care vor fi aplicate aceste ajustări. Documentele și informațiile preliminare sugerează că procesul de restructurare este deja în pregătire la nivel intern, iar implementarea sa urmează să fie comunicată etapizat. Strategia generală este legată de reducerea costurilor totale și de reorganizarea resurselor umane.

Conform relatărilor, Financial Times citează persoane familiarizate cu discuțiile interne privind aceste schimbări. Reuters nu a putut verifica imediat raportul. Până în acest moment, nu au fost comunicate confirmări oficiale suplimentare din partea BBC cu privire la amploarea exactă a măsurilor sau calendarul complet al implementării. Informațiile rămân astfel la nivel de raportare jurnalistică, bazată pe surse neidentificate public, în așteptarea unor eventuale clarificări din partea instituției.

În ultimii ani, mai multe redacții internaționale au trecut prin valuri de restructurări, în contextul presiunilor financiare, scăderii veniturilor din publicitate și schimbărilor din consumul de media digitală.

CNN a trecut prin mai multe runde de reorganizare și ajustări de personal, inclusiv în zona editorială și digitală. Măsurile au fost asociate cu schimbări de strategie și optimizarea costurilor la nivel global.

The Washington Post a anunțat în ultimii ani planuri de reducere a posturilor și reorganizare internă, pe fondul presiunilor financiare din industria media și al scăderii veniturilor tradiționale.

Vox Media a efectuat mai multe valuri de concedieri, vizând echipele editoriale și de producție digitală. Compania a invocat nevoia de adaptare la condițiile economice și la evoluția pieței de publicitate online.

Vice Media a trecut printr-un proces amplu de reorganizare, inclusiv insolvență și reduceri semnificative de personal, care au afectat mai multe redacții și proiecte editoriale internaționale.

BuzzFeed a redus drastic activitatea jurnalistică după închiderea BuzzFeed News, decizie care a dus la pierderi de locuri de muncă și la restructurarea modelului de business al companiei.

NBCUniversal a implementat în diverse perioade ajustări de personal și reorganizări interne, inclusiv în diviziile de știri și divertisment, ca parte a strategiei de eficientizare.