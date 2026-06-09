Metrorex lansează o licitație uriașă: cine va controla securitatea din subteran

Metrorex a inițiat o procedură de achiziții publice pentru servicii de pază destinate stațiilor și obiectivelor din rețeaua de metrou din București. Documentația a fost publicată pe platforma SEAP, unde sunt derulate licitațiile publice la nivel național.

Contractul propus are o durată de 36 de luni, adică trei ani, și vizează un acord-cadru pentru asigurarea serviciilor de securitate. Valoarea estimată se ridică la 250.948.368 lei, fără TVA, potrivit datelor publicate în anunțul de achiziție.

În documentația aferentă procedurii este precizat că achiziția poartă denumirea „Servicii de pază la METROREX S.A., acord cadru pe o perioadă de 36 luni”. Serviciile solicitate vizează toate obiectivele administrate de compania de transport subteran.

Potrivit cerințelor, firmele participante trebuie să facă dovada unei experiențe similare de minimum 30 de milioane de lei în ultimii trei ani, în domeniul serviciilor de pază. De asemenea, sunt solicitate sisteme de management al calității și al mediului conforme standardelor ISO, precum și completarea documentului DUAE pentru ofertant, subcontractanți, terți susținători și asociați.

Lipsa acestui document duce la respingerea automată a ofertei, conform condițiilor din caietul de sarcini. Evaluarea inițială a documentelor este realizată pe baza informațiilor depuse de ofertantul clasat pe primul loc.

Licitația este deschisă și se desfășoară exclusiv prin SEAP, platforma oficială destinată achizițiilor publice din România. Operatorii economici interesați pot depune ofertele până la data de 14 iulie 2026.

După expirarea termenului, autoritatea contractantă urmează să analizeze propunerile depuse și să stabilească rezultatul procedurii de evaluare. Contractul vizează asigurarea serviciilor de pază pentru întreaga rețea de metrou, într-un context în care sunt stabilite cerințe privind menținerea unui nivel ridicat de siguranță pentru infrastructura de transport urban din Capitală.

Operatorii economici sunt obligați să respecte un set riguros de condiții privind conflictul de interese, situațiile de excludere, abaterile profesionale, precum și obligațiile fiscale și juridice.

De asemenea, este interzisă depunerea mai multor oferte în cadrul aceleiași proceduri, fie individual, fie ca subcontractant în altă ofertă. Metrorex include și lista completă a persoanelor cu funcții de decizie implicate în derularea procedurii, măsură menită să asigure transparența și prevenirea conflictelor de interese.

Procedura mai prevede o serie de cerințe operaționale și obligații pentru viitorul prestator. Printre acestea se numără asigurarea continuității serviciilor în toate obiectivele Metrorex, precum și adaptarea rapidă la eventualele modificări ale necesarului pe durata acordului-cadru.

Sunt impuse și cerințe privind posibilitatea de suplimentare sau reducere a efectivelor în limitele stabilite, menținerea personalului calificat și autorizat conform legislației în vigoare și respectarea standardelor de securitate specifice infrastructurii de metrou.

Totodată, prestatorul va trebui să asigure trasabilitatea personalului, transmiterea de raportări periodice, capacitate de intervenție rapidă și respectarea integrală a cerințelor prevăzute în caietul de sarcini.