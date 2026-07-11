Dragoș Pîslaru și firma pe care a fondat-o, legați de un nou contract cu MIPE. Achiziția a fost atribuită în iunie

Dragoș Pîslaru conduce Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, iar în luna iunie instituția a atribuit, în urma unei proceduri de achiziție publică, un nou contract unei companii pe care ministrul a fondat-o în urmă cu aproape două decenii. Potrivit informațiilor publicate de Jurnalul Național, contractul a fost semnat în perioada în care acesta exercită mandatul în regim interimar. Publicația susține că firma a obținut de la MIPE contracte în valoare de peste 13,7 milioane de lei în perioada în care Dragoș Pîslaru s-a aflat la conducerea ministerului.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a atribuit, la 19 iunie 2026, în urma unei licitații deschise, un contract de consultanță asocierii formate din Civitta Strategy & Consulting SA și Lideea Development Actions SRL. Potrivit Jurnalului Național, procedura de achiziție a fost inițiată în noiembrie 2025 și a vizat servicii de evaluare a Programului Sănătate.

La licitația deschisă au fost depuse șase oferte, dintre care patru au fost declarate admisibile. Contractul a fost atribuit pentru suma de 2.931.225 de lei, cu TVA, și are o durată de 48 de luni.

Conform caietului de sarcini, serviciile contractate includ activități de evaluare, cercetare economică și elaborare de studii privind implementarea Programului Sănătate. Documentația prevede că evaluarea urmărește eficiența, eficacitatea, relevanța, impactul și modul în care fondurile contribuie la atingerea obiectivelor programului, finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională și Fondul Social European Plus.

Potrivit sursei citate, compania fondată de Dragoș Pîslaru a primit cinci contracte de la MIPE în perioada în care acesta a condus ministerul. Publicația precizează că ministrul a administrat compania și a deținut acțiuni până în anul 2020, când a ieșit din structura acționariatului.

Aceeași sursă susține că, în perioada iulie 2020 – iunie 2026, societatea a încheiat opt contracte cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, cu o valoare totală de aproape 19,9 milioane de lei, cu TVA. Dintre acestea, cinci contracte, în valoare cumulată de peste 13,7 milioane de lei, au fost atribuite în perioada în care Dragoș Pîslaru s-a aflat la conducerea ministerului.

Articolul mai arată că Elena Botezatu, actual director de cabinet al ministrului, a lucrat în perioada 2018–2021 ca expert evaluator în cadrul Civitta Strategy & Consulting, potrivit CV-ului publicat pe site-ul MIPE.

De asemenea, Jurnalul Național mai menționează că primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, și deputata USR Corina Atanasiu au colaborat cu aceeași companie în perioade diferite, înainte de ocuparea funcțiilor publice.

Articolul publicat de Jurnalul Național nu include un punct de vedere al ministrului Dragoș Pîslaru și nici al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.