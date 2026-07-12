Pleci cu numerar în vacanță? Regulile pe care trebuie să le știi înainte de a călători în UE

Numerarul rămâne una dintre cele mai utilizate metode de plată în vacanță, însă regulile privind transportul banilor diferă în funcție de traseul călătoriei. Mulți români cred că există o limită unică pentru sumele de bani pe care le pot avea asupra lor în Uniunea Europeană, însă legislația europeană prevede reguli distincte pentru deplasările între statele membre și pentru intrarea sau ieșirea din UE. În anumite situații, autoritățile vamale pot solicita declarații privind sumele transportate și pot aplica sancțiuni dacă obligațiile legale nu sunt respectate.

Numerarul poate fi transportat între statele membre ale Uniunii Europene fără o limită valorică stabilită la nivel european. Cu toate acestea, Comisia Europeană atrage atenția că nu există reguli comune pentru toate deplasările efectuate exclusiv în interiorul Uniunii, iar fiecare stat membru poate introduce propriile cerințe privind declararea sumelor de bani.

Portalul oficial Your Europe, administrat de Comisia Europeană, precizează că persoanele care călătoresc între două state membre trebuie să verifice înainte de plecare legislația națională din țara de plecare, din statul de destinație și din eventualele țări tranzitate. Motivul este că unele autorități naționale aplică propriile reguli privind transportul numerarului în interiorul Uniunii Europene.

Situația este diferită atunci când călătoria presupune intrarea în Uniunea Europeană dintr-o țară terță sau ieșirea din spațiul comunitar. În aceste cazuri se aplică Regulamentul european privind controlul numerarului, care stabilește obligația de declarare pentru sumele de 10.000 de euro sau mai mari, indiferent dacă valoarea este exprimată în euro sau în altă monedă.

Legislația europeană precizează că obligația nu vizează doar bancnotele și monedele. În categoria numerarului intră și cecurile la purtător, cecurile de călătorie, biletele la ordin ori ordinele de plată fără beneficiar nominal, precum și monedele din aur cu o puritate de minimum 90% și lingourile sau bucățile de aur cu o puritate de cel puțin 99,5%.

Persoanele care intră sau ies din Uniunea Europeană având asupra lor numerar în valoare de cel puțin 10.000 de euro trebuie să completeze formularul european de declarare a numerarului și să îl prezinte autorităților vamale din statul prin care intră sau părăsesc spațiul comunitar. Regulile se aplică fiecărei persoane în parte, inclusiv minorilor, prin reprezentanții lor legali.

Comisia Europeană subliniază că autoritățile vamale au dreptul să verifice călătorii, bagajele și mijloacele de transport. Dacă declarația nu este depusă, este incompletă sau conține informații incorecte, numerarul poate fi reținut temporar, iar persoana în cauză poate fi sancționată conform legislației statului în care este constatată abaterea. Valoarea amenzilor diferă de la o țară la alta, deoarece fiecare stat membru stabilește propriul regim sancționator, cu condiția ca acesta să fie eficient, proporțional și cu efect de descurajare.

Autoritățile pot interveni chiar și atunci când suma transportată este sub pragul de 10.000 de euro, dacă există indicii că banii ar putea avea legătură cu activități infracționale, precum spălarea banilor sau finanțarea terorismului. În astfel de situații, numerarul poate fi verificat sau reținut până la finalizarea investigațiilor.

Comisia Europeană recomandă tuturor călătorilor să se informeze înainte de plecare asupra regulilor aplicabile în statul de destinație și în eventualele țări de tranzit. Chiar dacă nu există o limită unică pentru transportul numerarului între statele membre ale Uniunii Europene, unele țări au introdus obligații suplimentare privind declararea banilor sau alte măsuri naționale care pot influența modul în care sunt efectuate controalele vamale.