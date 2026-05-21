Intrarea în Germania în iunie 2026 ar putea deveni un adevărat test de răbdare pentru șoferi. În această perioadă, controalele la frontieră continuă, traficul pe autostrăzi este tot mai intens, iar weekendurile prelungite și sărbătorile contribuie la o aglomerație suplimentară. Situația devine și mai complicată în a doua parte a lunii, când sărbătoarea Corpus Christi oferă multor germani ocazia unui mini-concediu, ceea ce duce la o creștere semnificativă a numărului de vehicule pe drumuri.

Germania a extins controalele la frontieră cel puțin până în septembrie 2026. Aceste verificări vizează toate cele nouă frontiere terestre ale țării, inclusiv cele cu Polonia, Republica Cehă, Austria, Elveția, Franța, Luxemburg, Belgia, Olanda și Danemarca. Autoritățile justifică aceste măsuri prin necesitatea reducerii migrației ilegale și a creșterii nivelului de securitate.

În iunie 2026, sărbătoarea Corpus Christi (Fronleichnam) are loc joi, 4 iunie. Deși nu este o zi liberă la nivel național, ea este sărbătorită în special în regiunile catolice ale Germaniei, precum Bavaria, Baden-Württemberg, Hessa, Renania de Nord-Westfalia, Renania-Palatinat, Saarland, dar și în anumite părți din Saxonia și Turingia. În multe companii, ziua de vineri, 5 iunie, este adesea luată liber, ceea ce creează un weekend prelungit de patru zile și duce la o creștere accentuată a traficului, mai ales pe rutele spre destinațiile turistice și la punctele de trecere a frontierei.

Pe lângă controalele efectuate direct la frontieră, autoritățile germane desfășoară verificări și în zona de frontieră, pe o rază de până la 30 de kilometri de la graniță. Polițiștii controlează documentele șoferilor și ale pasagerilor, verifică autenticitatea acestora și compară datele cu bazele de date ale persoanelor căutate. Sunt inspectate vehiculele și bunurile transportate, cu accent pe prevenirea transportului ilegal de țigări, alcool, numerar sau alte produse restricționate.

În ceea ce privește regulile vamale, există limite clare pentru transportul de alcool și produse din tutun. Pentru alcool, sunt permise cantități precum 10 litri de băuturi spirtoase sau băuturi alcoolice tari, 10 litri de băuturi alcoolice dulci, 20 de litri de produse intermediare precum Porto sau Sherry, 60 de litri de vin spumant și până la 110 litri de bere.

Depășirea acestor cantități poate fi considerată contrabandă și se pedepsește sever, inclusiv cu amenzi mari sau chiar pedepse cu închisoarea de până la cinci ani.

În cazul produselor din tutun, limitele includ 800 de țigări, 400 de trabucuri, 200 de trabucuri de alt tip și până la un kilogram de tutun.

De asemenea, orice persoană care transportă sume de bani egale sau mai mari de 10.000 de euro are obligația de a le declara autorităților vamale și fiscale, în caz contrar riscând confiscarea sumelor și aplicarea unor sancțiuni.

Medicamentele pot fi transportate în cantități corespunzătoare nevoilor personale obișnuite, iar informații suplimentare pot fi consultate pe site-ul Ministerului Federal de Interne din Germania.

Când intenționați să intrați în numeroase orașe din Germania, este important să aveți la dumneavoastră Umweltplakette, adică autocolantul ecologic obligatoriu.

În practică, doar autocolantul verde oferă acces în majoritatea zonelor ecologice din orașele germane, fiind recunoscut ca standard pentru circulația în aceste zone.

Neafișarea unui autocolant valabil sau lipirea lui incorectă pe parbriz poate atrage sancțiuni. În astfel de situații, șoferii riscă amenzi de până la 100 de euro, motiv pentru care este esențial ca documentul să fie vizibil și corect aplicat înainte de intrarea în zonele cu restricții de mediu.

În luna iunie, șoferii de camioane cu o greutate totală autorizată de peste 7,5 tone se vor confrunta cu restricții suplimentare de trafic. Pe lângă interdicțiile obișnuite de circulație aplicabile duminica, vor exista și restricții suplimentare introduse în anumite perioade cu trafic intens sau în contextul sărbătorilor.

Aceste măsuri se aplică, printre altele, pe 4 iunie 2026, de Corpus Christi, în anumite landuri germane, dar și în timpul altor sărbători regionale, când traficul crește semnificativ din cauza perioadelor de vacanță. Interdicția este valabilă de la miezul nopții până la ora 22:00 și vizează atât autostrăzile, cât și drumurile naționale.

În cazul nerespectării acestor reguli, șoferii riscă amenzi de aproximativ 120 de euro, în timp ce companiile de transport pot fi sancționate cu sume de până la 570 de euro.