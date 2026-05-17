Grecia a introdus reguli mai stricte pentru șoferii care folosesc telefonul mobil în timpul condusului. Autoritățile spun că această abatere este una dintre principalele cauze ale accidentelor rutiere și că sancțiunile mai severe sunt necesare pentru reducerea riscurilor.

La prima abatere, șoferul riscă o amendă de 350 de euro și suspendarea temporară a permisului de conducere. Dacă situația se repetă, sancțiunile cresc considerabil, potrivit Ziarul Românesc.

În cazul recidivei, amenda poate ajunge până la 2.000 de euro, iar interdicția de a conduce devine mai lungă. Pentru turiști, acest lucru poate însemna nu doar costuri mari, ci și probleme serioase în continuarea vacanței.

Mulți conducători auto folosesc telefonul pentru GPS, mesaje rapide sau apeluri scurte, considerând că nu este o abatere gravă. În Grecia, însă, autoritățile tratează acum aceste situații mult mai strict.

În ultimii ani, în multe regiuni turistice din Grecia au apărut tensiuni tot mai mari între localnici și turiști, mai ales în sezonul de vară.

Localnicii reclamă aglomerația excesivă, traficul sufocant, zgomotul constant și presiunea uriașă asupra infrastructurii locale. În multe insule și stațiuni, sezonul estival aduce un număr de vizitatori care depășește capacitatea normală a zonei.

Autoritățile spun că perioada în care astfel de abateri erau tolerate s-a încheiat. Poliția aplică mai strict legislația, iar controalele sunt mai dese în zonele turistice intens circulate.

Mulți turiști pornesc de la ideea că în vacanță regulile sunt mai relaxate decât acasă și că sancțiunile sunt mai ușor de evitat. Tocmai această atitudine îi face pe mulți să trateze superficial legislația locală.

Oficialii eleni susțin că noile măsuri urmăresc menținerea ordinii și siguranței publice, mai ales în perioadele în care traficul devine foarte intens.

Pe lângă sancțiunile pentru folosirea telefonului mobil, Grecia a introdus reguli mai stricte și pentru transportul copiilor în autoturisme.

Autoritățile au transmis că obiectivul principal este prevenirea accidentelor și respectarea fără excepții a măsurilor de siguranță rutieră.

Verificările sunt mai frecvente în sezonul vacanțelor, mai ales în zonele unde circulația este foarte aglomerată. Oficialii atrag atenția că numărul incidentelor rutiere crește considerabil în fiecare vară, iar respectarea regulilor devine esențială.

Pentru familiile care merg cu mașina în concediu, acest lucru înseamnă o atenție suplimentară la toate detaliile legate de siguranță și documente.

Pentru mulți turiști, Grecia rămâne una dintre cele mai atractive destinații europene de vacanță, însă regulile din trafic nu mai permit improvizații sau neatenție.

Un apel rapid, un mesaj verificat la semafor sau o folosire aparent banală a telefonului pot aduce amenzi care depășesc cu mult costul unei vacanțe.

Autoritățile recomandă șoferilor să verifice din timp legislația locală și să trateze cu seriozitate toate regulile rutiere, mai ales în perioadele aglomerate.

În sezonul estival, controalele sunt mai stricte, iar toleranța pentru abateri este mult mai redusă decât în trecut.