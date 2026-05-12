În 2026, beneficiarii voucherelor de vacanță de la stat sunt angajații care au un salariu net de cel mult 6.000 de lei. Pragul este mai mic decât anul trecut, când plafonul era de 8.000 de lei.

Cea mai importantă modificare este eliminarea obligației ca angajații să completeze din propriul buzunar suma primită de la stat. În perioada anterioară, beneficiarii primeau 800 de lei, dar trebuiau să mai adauge încă 800 de lei din fonduri proprii și să semneze o declarație pe proprie răspundere prin care confirmau că folosesc acești bani exclusiv pentru servicii turistice din România.

Acest sistem a dus la o scădere puternică a interesului pentru vouchere. Consultantul în turism Alexandru Bothăzan a explicat că reducerea a fost semnificativă, estimând că scăderea a ajuns la aproximativ 70% comparativ cu anii anteriori.

Mulți angajați au preferat să renunțe complet la aceste tichete, considerând că suma era prea mică raportat la obligația de a contribui suplimentar. Unii au spus că au ales să își organizeze concediile în străinătate sau să nu mai folosească deloc acest sistem.

Administratorii de hoteluri au confirmat aceeași situație. Reprezentanți din turism au arătat că numeroși clienți au anunțat că nu mai vin la mare sau la munte tocmai din cauza procedurii considerate complicate și a costurilor suplimentare.

Anul acesta, regulile au fost simplificate. Cei 800 de lei pot fi acordați fără obligația de a justifica o contribuție suplimentară și fără declarația pe proprie răspundere.

Președintele ANAT, Cristian Bărhălescu, a explicat pentru ProTV că această birocrație îi descuraja pe mulți să mai acceseze tichetele de vacanță și că eliminarea ei face sistemul mult mai accesibil.

„Se pot da acești 800 de lei fără să mai justifici niciun leu în plus. Birocrația îi făcea pe mulți să nu mai acceseze tichetele de vacanță”, a spus acesta.

Reprezentanții industriei turistice spun că efectele s-au văzut rapid. Nicolae Bucovală, din partea Federației Patronatelor din Turismul Românesc, a arătat că reacția pieței a fost imediată, mai ales în familiile în care ambii soți beneficiază de aceste vouchere. În aceste cazuri, suma poate ajunge la 1.600 de lei, suficientă pentru un sejur pe litoralul românesc.

„Reacția a fost imediată în piață, pentru că oamenii aveau 800 de lei, avea și soțul, deci 1.600 de lei în familie, și pot veni pe litoralul Mării Negre”, a declarat acesta.

Hotelierii spun că măsura ajută și la reducerea turismului nefiscalizat. Gabriel Roșca, reprezentant al unui hotel, a explicat că astfel sunt încurajate unitățile autorizate și este susținut turismul oficial, cu venituri mai mari pentru stat și mai multă transparență în piață.

Pentru mulți români, voucherele de vacanță rămân una dintre puținele forme de sprijin direct pentru concediile petrecute în țară. Simplificarea regulilor poate face diferența dintre o vacanță amânată și una rezervată imediat.