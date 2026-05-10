Sectorul turistic din România intră în anul 2026 cu o evoluție dezechilibrată. Deși indicatorii statistici arată o scădere a volumului de turiști și a numărului de nopți de cazare în primele luni ale anului, industria rămâne susținută de segmentele premium, de consumul intern și de potențiale oportunități generate de contextul internațional.

Analiza datelor disponibile pentru perioada ianuarie–februarie 2026 indică un sector aflat într-o fază de ajustare, dar cu fundamente economice care pot susține o revenire graduală.

Conform datelor oficiale ale Institutului Național de Statistică, activitatea turistică din România a înregistrat un declin moderat la începutul anului:

Sosiri turistice: aproximativ 1,57 milioane, în scădere cu 5,5% față de aceeași perioadă din 2025

aproximativ 1,57 milioane, în scădere cu 5,5% față de aceeași perioadă din 2025 Înnoptări: circa 3,01 milioane, în scădere cu 5,8%

Această tendință reflectă o reducere a mobilității turistice, influențată de factori economici și geopolitici, dar și de o reconfigurare a comportamentului de consum în turism.

În ciuda scăderii generale a volumelor, segmentul hotelier de 4 și 5 stele continuă să performeze peste media pieței.

Acest comportament indică o tendință clară:

creșterea preferinței pentru servicii de calitate

orientarea către experiențe turistice complete

reducerea interesului pentru opțiuni low-cost în anumite segmente

Astfel, industria ospitalității își păstrează stabilitatea prin zona de lux și business travel, care amortizează parțial scăderile din segmentul de volum.

Analizele de piață indică o oportunitate importantă pentru România în 2026, generată de instabilitatea din anumite regiuni ale Orientului Mijlociu.

Această situație ar putea determina:

redirecționarea fluxurilor turistice către Europa de Est

creșterea percepției României ca destinație sigură

atragerea a aproximativ 150.000 de turiști străini suplimentari

Impactul economic estimat al acestui flux este de aproximativ 40 milioane de euro, contribuind direct la industria hotelieră, restaurante, transport și servicii conexe.

Voucherele de vacanță rămân unul dintre cei mai importanți factori de stabilitate pentru turismul românesc.

Efectele principale includ:

menținerea gradului de ocupare în extrasezon

stimularea turismului intern

reducerea evaziunii fiscale în sector

Reprezentanții industriei susțin extinderea acestui mecanism și către mediul privat, considerând că ar putea genera o creștere semnificativă a cererii interne și o mai bună predictibilitate pentru operatori.

Analiza interesului turistic din cadrul competiției „Destinația Anului 2026” evidențiază o distribuție echilibrată între orașe, stațiuni balneare și zone turistice consacrate.

Categorie Destinație Principalul avantaj turistic în 2026 Oraș cu atractivitate crescută Cluj-Napoca Dezvoltare urbană accelerată, festivaluri și turism de business Oraș cu atractivitate crescută Iași Patrimoniu cultural, evenimente și turism educațional Oraș cu atractivitate crescută Sighișoara Centru istoric medieval și turism cultural Oraș cu atractivitate crescută Suceava Acces către Bucovina și turism religios Oraș cu atractivitate crescută Timișoara Evenimente internaționale și infrastructură modernizată Stațiune balneară în creștere Borsec Wellness, ape minerale și turism de relaxare Stațiune balneară în creștere Călimănești-Căciulata Baze de tratament și turism balnear tradițional Stațiune balneară în creștere Băile Sărate Ocna Mureș Recuperare, spa și investiții moderne Stațiune turistică de interes major Mamaia Litoral, divertisment și infrastructură hotelieră extinsă Stațiune turistică de interes major Băile Felix Turism balnear premium și facilități moderne Stațiune turistică de interes major Borșa Turism montan, sporturi de iarnă și natură Stațiune turistică de interes major Râșnov Turism montan, cetate medievală și proximitate față de Brașov

În 2026, sectorul turistic din Germania continuă să demonstreze o capacitate ridicată de adaptare, chiar și într-un context economic marcat de încetinirea creșterii PIB-ului și de presiuni inflaționiste persistente. În timp ce mai multe sectoare economice resimt efectele costurilor ridicate și ale incertitudinii geopolitice, piața călătoriilor rămâne una dintre cele mai dinamice componente ale consumului intern.

Interesul ridicat pentru vacanțe, revenirea turiștilor internaționali și orientarea tot mai vizibilă către experiențe premium contribuie la consolidarea industriei turistice germane în 2026.

Estimările pentru acest an arată că valoarea totală a pieței de călătorii din Germania va ajunge la aproximativ 86 de miliarde de euro, ceea ce înseamnă o creștere de circa 3% comparativ cu anul precedent.

Acest rezultat confirmă faptul că turismul rămâne o prioritate majoră pentru consumatorii germani, chiar și într-o perioadă caracterizată de prudență financiară și costuri ridicate ale vieții.

În clasamentul principalelor categorii de cheltuieli ale populației, vacanțele ocupă locul al treilea, după alimentație și sănătate. Acest comportament de consum evidențiază importanța experiențelor turistice pentru populația germană și stabilitatea cererii din piață.

Una dintre cele mai importante tendințe ale anului 2026 este creșterea interesului pentru turismul premium. Aproximativ 22% dintre turiștii germani aleg vacanțe de lux, resorturi exclusiviste sau croaziere internaționale.

Acest segment generează venituri semnificative pentru operatorii din industrie și susține dezvoltarea ofertelor turistice personalizate, cu accent pe confort, experiențe unice și servicii premium.

În paralel, cererea pentru vacanțe mai lungi și pentru destinații exotice continuă să crească, în special în rândul turiștilor cu venituri medii și mari.

Germania înregistrează și o consolidare a turismului receptor în 2026. Organizația Germană pentru Turism estimează o creștere de 3,2% a numărului de înnoptări realizate de turiștii străini.

Primele luni ale anului confirmă deja această tendință pozitivă. În februarie 2026, unitățile de cazare din Germania au raportat aproximativ 27,7 milioane de înnoptări, cu 3,3% peste nivelul înregistrat în februarie 2025.

Din totalul acestora:

aproximativ 5,1 milioane de înnoptări au fost generate de turiști internaționali

segmentul inbound a avansat cu circa 2,5%

Aceste cifre indică o revenire stabilă a interesului pentru Germania ca destinație turistică europeană, susținută de infrastructura dezvoltată, conectivitatea aeriană și oferta diversificată de city-break-uri, evenimente și turism cultural.

Datele privind comportamentul consumatorilor arată că aproximativ 67% din populația Germaniei intenționează să efectueze cel puțin o vacanță în acest an.

Acest nivel ridicat de intenție de călătorie demonstrează reziliența cererii turistice și capacitatea pieței de a absorbi presiunile economice fără o reducere semnificativă a consumului pentru vacanțe.

Totodată, flexibilitatea rezervărilor și orientarea către experiențe personalizate devin criterii tot mai importante în alegerea destinațiilor și a pachetelor turistice.

În ciuda evoluției favorabile a cererii, operatorii din turism continuă să se confrunte cu multiple dificultăți operaționale.

Printre principalele provocări se numără:

creșterea costurilor cu energia

deficitul de personal calificat

presiunea salarială

inflația din sectorul serviciilor

O modificare importantă pentru piața muncii a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2026, când salariul minim brut pe oră din Germania a fost majorat la 13,90 euro. Măsura se aplică inclusiv angajaților sezonieri din industria ospitalității și turismului.

Pentru companii, această schimbare implică o creștere suplimentară a costurilor operaționale, în special în hoteluri, restaurante și servicii turistice sezoniere.

În paralel cu performanțele bune ale industriei turistice, economia generală a Germaniei continuă să traverseze o perioadă de creștere lentă.

Principalele institute economice au redus prognoza de avans a PIB-ului pentru 2026 la aproximativ 0,6%, pe fondul incertitudinilor geopolitice și al încetinirii economiei europene.

Cu toate acestea, turismul rămâne unul dintre sectoarele care reușesc să genereze creștere și consum, susținut de apetitul populației pentru călătorii și de revenirea treptată a pieței internaționale.

Franța continuă să domine turismul mondial în 2026, după ce a depășit pragul de 100 de milioane de turiști internaționali în anul precedent. Strategia autorităților și a industriei este concentrată tot mai mult pe „premiumizare”, respectiv atragerea turiștilor cu bugete mari și creșterea cheltuielii medii per vizitator.

Creșterea rezervărilor internaționale, performanța hotelurilor de lux și dezvoltarea turismului montan susțin evoluția pozitivă a sectorului, în timp ce Franța își păstrează obiectivul de a depăși 100 miliarde de euro anual din turism internațional până în 2030.

Indicator / Segment Evoluție în 2026 Venituri din turism internațional 77,5 miliarde euro raportate pentru 2025, +9% față de 2024 Cheltuială medie per turist Aproximativ 760 euro/sejur Consum turistic total 222 miliarde euro, incluzând turiștii rezidenți Număr de turiști străini 102 milioane de vizitatori în 2025 Turism de iarnă Rezervările în stațiunile montane au crescut cu 5% Hoteluri de lux Grad de ocupare de 71,8% și venituri/cameră disponibile în creștere cu 5,4% Rezervări aeriene internaționale Mexic +19%, China +17%, Canada +7% Reglementarea Airbnb Impozitare de 10% pentru anumite venituri din închirieri pe termen scurt Obiectiv strategic 100 miliarde euro anual din turism internațional până în 2030 Direcție principală de dezvoltare Creșterea calității serviciilor și atragerea turiștilor premium

Spania continuă să fie una dintre cele mai puternice destinații turistice din lume în 2026, cu rezultate record atât în ceea ce privește numărul de turiști străini, cât și veniturile generate de industrie. Strategia autorităților spaniole este orientată spre turism de calitate, investiții în infrastructură și dezvoltare sustenabilă.

Creșterea cheltuielilor turiștilor internaționali, expansiunea pieței asiatice și investițiile accelerate în hoteluri și aeroporturi susțin perspective foarte bune pentru sector în acest an.

Indicator / Segment Evoluție în 2026 Contribuția turismului la PIB Aproximativ 227 miliarde euro (12,8% din PIB) Venituri din turism internațional Creștere estimată de 2,5% – 2,7% după recordul de 135 miliarde euro din 2025 Cheltuieli turiști străini – februarie 2026 Peste 7,6 miliarde euro (+4,6%) Încasări turistice – martie 2026 Peste 9,6 miliarde euro Cheltuială medie per turist Aproximativ 1.366 euro/sejur Cheltuială medie zilnică Între 190 și 198 euro pe zi Număr total de turiști Ținta de 100 milioane turiști străini în 2026 Principala piață sursă Regatul Unit – peste 1 milion de turiști Alte piețe importante Franța – 687.000 turiști / Germania – 630.000 turiști Piața cu cea mai mare creștere Asia, cu un avans de 41,9% Taxe turistice Catalonia a majorat taxa turistică din aprilie 2026 Destinație vedetă Alicante, datorită raportului calitate-preț Investiții în sectorul hotelier Creștere de 28% la începutul anului Direcție strategică Turism premium, sustenabilitate și modernizarea infrastructurii

Austria continuă să fie una dintre cele mai performante destinații turistice europene în 2026, cu rezultate istorice în sezonul de iarnă și o creștere constantă a numărului de turiști internaționali. Deși industria se confruntă cu presiuni generate de costurile ridicate și deficitul de personal, turismul rămâne un motor important pentru economia austriacă.

Stațiunile alpine, Viena și turismul premium contribuie decisiv la creșterea veniturilor și la consolidarea poziției Austriei pe piața europeană a turismului.

Indicator / Segment Evoluție în 2026 Sosiri turistice în ianuarie 2026 4,3 milioane (+8,7%) Înnoptări în ianuarie 2026 16,4 milioane (+2,7%) Sezon de iarnă 2025–2026 54,2 milioane înnoptări (+5,5%) Sosiri în sezonul de iarnă 15,2 milioane (+6,3%) Estimare turiști pentru sezonul de iarnă Aproximativ 20,8 milioane Venituri din turism internațional Aproape 16 miliarde dolari anual până în 2028 Contribuția turismului la PIB Peste 65 miliarde euro (13,6% din PIB) Venituri din turism în Viena Peste 1,25 miliarde euro Evoluția veniturilor în Viena Creștere de 10% în lunile de vârf Taxa turistică în Viena Majorare de la 3,2% la 5% din iulie 2026 Cheltuiala medie a turiștilor Aproximativ 140 euro/zi Cheltuiala medie a turiștilor români Aproximativ 143 euro/zi Piața muncii în turism Salarii de până la 3.000 euro plus cazare Prognoză economică Austria 2026 Creștere PIB estimată la 0,9% – 1% Principal factor de creștere Turismul și consumul privat