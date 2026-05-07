Vouchere de vacanță în 2026. Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT) solicită menținerea și actualizarea sistemului voucherelor de vacanță, considerându-l un pilon esențial pentru susținerea turismului intern din România. În plus, organizația propune extinderea acestui beneficiu și către angajații din mediul privat, într-un context economic marcat de inflație și costuri în creștere în industria ospitalității.

Potrivit reprezentanților industriei, orice reducere a valorii voucherelor poate afecta direct consumul turistic intern, cu impact asupra hotelurilor, agențiilor de turism, restaurantelor și altor servicii din sectorul HoReCa.

ANAT atrage atenția că valoarea actuală a voucherelor de vacanță este de 800 de lei, după ajustările recente. Organizația subliniază că beneficiarii nu sunt obligați să contribuie cu sume suplimentare din venituri proprii și nici să depună declarații speciale pentru utilizarea acestora.

Această clarificare vine în contextul unor interpretări publice considerate eronate, care ar fi redus interesul angajaților pentru acest beneficiu în trecut.

„ANAT reia apelul pentru menţinerea, indexarea şi extinderea voucherelor de vacanţă, considerate unul dintre cele mai eficiente instrumente de stimulare a turismului intern şi de fiscalizare a veniturilor din industria ospitalităţii. În contextul numeroaselor interpretări apărute în spaţiul public privind actualul sistem al voucherelor de vacanţă, ANAT subliniază încă o dată că, în forma aplicabilă în prezent, valoarea voucherelor de vacanţă este de 800 de lei, iar angajaţii nu sunt obligaţi să contribuie cu încă 800 de lei din propriile venituri pentru a beneficia de acestea. De asemenea, nu este nevoie nici de declaraţia pe proprie răspundere, care „frâna” cam cu 15% decizia angajaţilor de a primi şi utiliza voucherele de vacanţă”, se menţionează într-un comunicat de presă al organizaţiei.

Din perspectiva industriei turistice, voucherele de vacanță au avut un rol semnificativ în stimularea consumului intern și în creșterea gradului de ocupare în unitățile de cazare din România.

ANAT susține că aproximativ 90% din sumele generate prin acest mecanism intră în circuitul fiscal, contribuind la reducerea economiei informale din turism.

În același timp, studiile citate de industrie indică faptul că eliminarea voucherelor ar putea genera pierderi economice semnificative și ar afecta mii de locuri de muncă din sectoare precum:

HoReCa

transport turistic

agrement și servicii locale

Reprezentanții ANAT solicită ajustarea valorii voucherelor în raport cu inflația și stabilirea unui cadru legislativ predictibil pe termen mediu și lung.

Conform organizației, lipsa de stabilitate afectează planificarea investițiilor în turism și limitează capacitatea operatorilor de a-și adapta oferta la cererea reală.

„Voucherele de vacanţă au avut un rol major în dezvoltarea turismului intern, în special pentru litoral, staţiuni montane, balneare şi city-break-uri în România. Ele au contribuit atât la creşterea gradului de ocupare, cât şi la fiscalizarea veniturilor din turism. Studiile din industrie arată că aproximativ 90% din veniturile generate prin vouchere sunt fiscalizate, reducând semnificativ economia informală”, a declarat, în comunicat, preşedintele ANAT, Cristian Bărhălescu.

Un punct central al poziției ANAT este extinderea voucherelor de vacanță și pentru angajații din mediul privat. Inițiativa este susținută pe baza unei propuneri legislative discutate anterior în Parlament, care prevedea un model de finanțare prin mecanisme fiscale, nu prin cost direct suportat de angajator.

Propunerea viza acordarea unor beneficii anuale dedicate turismului intern, cu scopul de a:

stimula consumul intern de servicii turistice

reduce presiunea economică asupra familiilor

susține competitivitatea industriei ospitalității

ANAT argumentează că voucherele de vacanță au avut și un impact social important, facilitând accesul la concedii pentru angajații cu venituri reduse. Mulți români ar fi avut pentru prima dată sau după mulți ani posibilitatea de a călători în destinații interne.

În plus, acest mecanism ar fi contribuit la dezvoltarea infrastructurii turistice și la legalizarea unei părți din activitatea din domeniu („turism la alb”).

„Este necesară şi vitală prelungirea, prin lege, a acordării voucherelor de vacanţă pentru încă cinci ani. Voucherele de vacanţă au reprezentat, în ultimii ani, principalul şi practic singurul instrument care a susţinut investiţiile în turismul intern şi dezvoltarea turismului „la alb”, contribuind la intrarea în legalitate a numeroase vile, pensiuni şi alte structuri similare. În acelaşi timp, acest sistem a avut şi un important rol social. Foarte mulţi angajaţi cu venituri mici au reuşit, datorită voucherelor de vacanţă, să plece în concediu în România pentru prima dată sau după foarte mulţi ani. Vorbim despre un mecanism care sprijină economia, susţine locurile de muncă şi oferă românilor acces la vacanţe în propria ţară. Din aceste motive, considerăm că voucherele de vacanţă trebuie menţinute, dezvoltate şi extinse inclusiv către mediul privat”, a menţionat vicepreşedintele ANAT, Adrian Voican.

Aspect solicitat de ANAT Detalii Rol economic Instrument strategic pentru economia României, cu impact direct asupra turismului intern, ocupării forței de muncă și fiscalizării veniturilor Menținerea sistemului Păstrarea actualului mecanism al voucherelor de vacanță Indexare Ajustarea valorii voucherelor în funcție de inflație și creșterea costurilor din turism Extindere Aplicarea beneficiului și pentru angajații din mediul privat Stabilitate legislativă Asigurarea unui cadru legal predictibil pe termen lung