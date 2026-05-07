Comisarul european pentru Transporturi a declarat, într-un interviu acordat publicației Financial Times, că anulările de zboruri generate de creșterea prețurilor la combustibil nu exonerează companiile aeriene de obligațiile față de pasageri.

Potrivit oficialului european, prețurile ridicate la kerosen reprezintă un risc comercial normal pentru operatorii din domeniul aviației.

„Prețul combustibilului pentru avioane este motivul pentru care sunt anulate zboruri, iar dacă acestea sunt anulate fără existența unor circumstanțe extraordinare, iar prețul combustibilului pentru avioane nu reprezintă o circumstanță extraordinară, companiile vor fi obligate să ramburseze pasagerilor banii”, a declarat Apostolos Tzitzikostas.

Mesajul vine într-un moment în care mai multe companii aeriene europene încearcă să își reducă costurile operaționale, pe fondul scumpirii energiei și al tensiunilor din piețele internaționale ale petrolului.

Comisarul european a încercat să calmeze temerile legate de o eventuală lipsă de combustibil pentru avioane în Europa.

Acesta susține că Uniunea Europeană dispune de suficiente resurse pentru a menține aprovizionarea pe termen lung, în ciuda avertismentelor lansate anterior de Agenția Internațională pentru Energie și de alți oficiali europeni.

„Europa poate susține aprovizionarea cu combustibil pentru avioane pentru o perioadă lungă”, a afirmat Tzitzikostas.

Declarația apare într-un context marcat de tensiuni în Orientul Mijlociu și de perturbări ale transportului maritim prin zone strategice pentru comerțul global cu petrol și produse petroliere.

Potrivit comisarului european, multe companii aeriene aleg deja să elimine anumite rute care nu mai sunt rentabile în actualele condiții de piață.

„Operatorii aerieni anulează zboruri care nu mai aveau prea mult sens din punct de vedere financiar, iar acum, odată cu dublarea prețurilor, nu mai au deloc sens pentru companii”, a explicat oficialul european.

Creșterea accelerată a costurilor cu combustibilul afectează direct:

rentabilitatea zborurilor;

costurile biletelor;

profitabilitatea companiilor;

strategiile de operare ale operatorilor aerieni.

În același timp, industria aviației încearcă să gestioneze și presiunile legate de reducerea emisiilor și de tranziția către combustibili mai puțin poluanți.

Apostolos Tzitzikostas, care coordonează și portofoliul european pentru turism, a făcut apel la prudență în declarațiile publice privind eventualele probleme din sectorul aviației.

„Avem în față un sezon turistic. Trebuie să fim atenți la cuvintele pe care le folosim și să evităm provocarea panicii”, a declarat oficialul european.

Acesta estimează că impactul asupra turismului european va fi limitat, chiar dacă numărul turiștilor proveniți din Orientul Mijlociu sau al celor care tranzitează regiunea este în scădere.

Comisarul european consideră că turismul intern din Uniunea Europeană ar putea susține sezonul estival și ar putea compensa eventualele scăderi din anumite piețe externe.

„Unele țări s-ar putea să nu fie afectate deloc”, a spus acesta, făcând referire în special la statele din sudul Europei.

Potrivit lui Tzitzikostas, țările mediteraneene continuă să atragă turiști datorită specificului ofertelor turistice de vară.

„Țările din sudul Europei oferă acel tip de produs pe care mulți oameni îl caută vara”, a adăugat comisarul european.

Ce înseamnă noile avertismente pentru companiile aeriene și pasageri

Element Situație Motivul anulărilor Scumpirea combustibilului pentru avioane Poziția Comisiei Europene Nu reprezintă „circumstanță extraordinară” Obligația companiilor Rambursarea sau despăgubirea pasagerilor Situația aprovizionării cu kerosen UE susține că există suficiente resurse Impact estimat asupra turismului Limitat Regiuni considerate mai puțin afectate Sudul Europei

Sectorul aviatic european traversează o perioadă complicată, marcată de:

creșterea costurilor energetice;

volatilitatea pieței petrolului;

tensiunile geopolitice;

presiunea privind reducerea emisiilor de carbon.

În acest context, companiile aeriene sunt obligate să găsească un echilibru între reducerea costurilor și respectarea drepturilor pasagerilor prevăzute de legislația europeană.