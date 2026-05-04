Companiile aeriene din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord vor avea posibilitatea de a anula zboruri cu câteva săptămâni înainte de operare, fără a pierde sloturile valoroase de decolare și aterizare. Măsura face parte dintr-un set de decizii guvernamentale menite să evite blocajele din aeroporturi în eventualitatea unei crize de combustibil.

Noul plan le permite operatorilor aerieni să își ajusteze programul din timp, inclusiv prin comasarea zborurilor pe rutele cu frecvență ridicată. Astfel, pasagerii pot fi redistribuiți pe curse similare, iar consumul de combustibil este redus. Inițiativa apare pe fondul îngrijorărilor legate de o posibilă penurie de kerosen în Europa, cauzată de perturbarea livrărilor din Orientul Mijlociu, în urma blocării traficului prin Strâmtoarea Ormuz.

Secretarul Transporturilor, Heidi Alexander, a declarat că autoritățile monitorizează constant situația și că, cel mai probabil, majoritatea pasagerilor vor avea o experiență de călătorie similară cu cea din anii precedenți. Cu toate acestea, există posibilitatea ca unele programe de zbor să fie reduse.

Noile reguli le oferă companiilor aeriene flexibilitatea de a renunța temporar la anumite sloturi fără a le pierde pentru sezonul următor, eliminând astfel presiunea de a opera zboruri aproape goale doar pentru a-și păstra drepturile. În mod obișnuit, operatorii trebuie să utilizeze cel puțin 80% din sloturile alocate pentru a le menține.

Implementarea acestor măsuri se realizează prin cadrul legal privind alocarea sloturilor aeroportuare și este gestionată de Airport Coordination Limited, organism independent responsabil cu distribuirea acestora.

În paralel, autoritățile britanice încearcă să diversifice sursele de aprovizionare cu combustibil, prin importuri din Statele Unite și Africa de Vest, dar și prin solicitarea către rafinăriile locale de a-și crește producția.

Specialiștii avertizează că, în lipsa suplimentării livrărilor, Europa ar putea intra într-o perioadă de deficit de combustibil încă din luna iunie, ceea ce ar afecta semnificativ sezonul estival.

În situația anulării zborurilor sau a unor întârzieri majore, pasagerii rămân protejați de legislația în vigoare, care obligă companiile aeriene să ofere rerutare, rambursare și asistență, inclusiv cazare și mese. Totuși, există discuții privind posibilitatea ca o criză de combustibil să fie încadrată drept „circumstanță extraordinară”, ceea ce ar putea limita obligațiile de despăgubire ale operatorilor.

Planul prevede, de asemenea, posibilitatea ca operatorii să renunțe temporar la unele sloturi de decolare și aterizare fără a le pierde pentru sezonul următor. Măsura apare pe fondul creșterii accelerate a prețului combustibilului pentru avioane, cauzată de blocarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz, în urma izbucnirii conflictului cu Iranul. La finalul lunii aprilie, prețul mediu al kerosenului a ajuns la aproximativ 179 de dolari pe baril, depășind semnificativ nivelurile anterioare.

Cu toate acestea, reprezentanții industriei avertizează asupra riscurilor pe termen scurt. Michael O’Leary, directorul general al Ryanair, a atras atenția că unele companii aeriene europene ar putea întâmpina dificultăți dacă prețurile ridicate ale combustibilului se vor menține pe durata verii. Contextul este agravat și de închiderea recentă a companiei Spirit Airlines din Statele Unite, care nu a reușit să facă față costurilor ridicate, inclusiv celor legate de combustibil.

Reprezentanții industriei aeriene britanice au salutat inițiativa Executivului, subliniind că operatorii continuă să funcționeze în condiții normale, dar au nevoie de flexibilitate pentru a gestiona volatilitatea actuală a pieței energetice.