Companiile aeriene din Marea Britanie vor avea libertatea de a anula sau de a regrupa zborurile în această vară, o măsură preventivă adoptată de Guvernul de la Londra pentru a economisi combustibilul pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Conform unei analize publicate de The Guardian, decizia urmărește să prevină haosul de pe aeroporturi în perioada concediilor, oferind transportatorilor cadrul legal necesar pentru a ajusta orarele de zbor în funcție de disponibilitatea resurselor energetice.

Această strategie vine ca răspuns la perturbările continue ale lanțurilor de aprovizionare globale, cauzate de conflictele armate din regiunea Orientului Mijlociu, care au pus o presiune imensă pe sectorul aviatic european.

În prezent, companiile analizează cu atenție rutele pentru a identifica acele curse care pot fi eliminate sau comasate din timp, minimizând astfel impactul asupra pasagerilor și evitând scenele dramatice cu zboruri anulate în ultima secundă.

Noua legislație introdusă de autoritățile din Marea Britanie permite operatorilor să renunțe parțial la sloturile de decolare și aterizare fără riscul de a le pierde în sezonul următor.

În mod obișnuit, regulile stricte obligau companiile să efectueze zboruri chiar și cu un grad redus de ocupare — așa-numitele „zboruri fantomă” — doar pentru a-și păstra drepturile de operare. Acum, transportatorii pot regrupa zborurile către aceeași destinație în aceeași zi, eficientizând consumul de kerosen.

Directorul general al Autorității Aviației Civile din Regatul Unit, Rob Bishton, a subliniat importanța acestor schimbări.

„Relaxarea regulilor privind sloturile de pe aeroporturi va permite companiilor aeriene mai multă flexibilitate și, astfel, ne așteptăm ca acestea să le ofere pasagerilor un preaviz cât mai mare posibil în cazul anulărilor din această perioadă”, a afirmat Rob Bishton.

Decizia a fost oficializată după o consultare de urgență între secretarul de stat pentru Transporturi, Heidi Alexander, și liderii marilor hub-uri aeronautice precum Heathrow și Gatwick, alături de giganți ca British Airways, Virgin Atlantic și easyJet.

Deși rezervele actuale sunt stabile, autoritățile din Marea Britanie preferă o abordare preventivă.

„Nu există probleme imediate de aprovizionare, dar ne pregătim acum pentru a oferi familiilor certitudine pe termen lung și pentru a evita perturbările inutile la poarta de îmbarcare în această vară. Această legislație va oferi companiilor aeriene instrumentele necesare pentru a ajusta zborurile în timp util dacă este nevoie, ceea ce ajută la protejarea pasagerilor și a afacerilor. Vom face tot ce ne stă în putință pentru a ne izola țara de impactul situației din Orientul Mijlociu”, a transmis Heidi Alexander.

În ciuda acestor măsuri, experții din industrie, inclusiv Willie Walsh, directorul general al IATA (Asociația Internațională de Transport Aerian), avertizează că instabilitatea regională rămâne un factor de risc major, iar orice întrerupere suplimentară a logisticii ar putea scumpi biletele de avion și ar putea duce la noi limitări ale traficului aerian european.