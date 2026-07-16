Scumpirea petrolului pune presiune pe companiile aeriene: restructurări și falimente, tot mai probabile în Europa

Reluarea conflictului din Golf Persic și creșterea prețurilor petrolului pun din nou sub presiune industria aviatică mondială. Costurile ridicate cu combustibilul afectează profitabilitatea companiilor aeriene, determină revizuirea planurilor de dezvoltare și sporesc riscul restructurărilor, al consolidării pieței și chiar al unor falimente în Europa.

Pe fondul reluării conflictului din Golf Persic, care determină creșterea prețurilor petrolului, investitorii și directorii din industria aviației consideră că se înmulțesc semnalele potrivit cărora companiile aeriene europene cu o situație financiară mai fragilă s-ar putea îndrepta către procese de restructurare.

În acest context, compania aeriană low-cost britanică easyJet ar urma să fie preluată de un fond de investiții din Statele Unite ale Americii, airBaltic caută finanțare pe termen scurt pentru a evita intrarea în incapacitate de plată, iar compania norvegiană Norse Atlantic a demarat o revizuire strategică.

Deși o mare parte a industriei transportului aerian și-a consolidat situația financiară după pandemia de COVID-19, majorarea prețurilor la combustibil a afectat cotațiile bursiere și a evidențiat vulnerabilitățile financiare ale unor operatori aerieni, care analizează în prezent opțiuni precum restructurarea, atragerea unor investitori, fuziunile și achizițiile sau chiar solicitarea protecției împotriva falimentului.

Barema Bocoum, șeful diviziei EMEA din cadrul firmei de consultanță financiară Interpath, a declarat pentru Reuters că, în opinia sa, patru sau chiar cinci dintre cele mai mari companii aeriene din Europa se află în diferite etape ale unor procese de restructurare.

„Cred că în acest moment patru sau cinci companii aeriene foarte mari în Europa sunt în situaţii de restructurare”, a declarat Bocoum.

Companiile aeriene din întreaga lume și-au redus, luna trecută, aproape la jumătate estimările privind profitul pentru 2026, invocând efectele conflictului din Orientul Mijlociu, care a majorat costurile cu combustibilul, a perturbat coridoare aeriene esențiale și a evidențiat vulnerabilitatea unui sector caracterizat de marje de profit reduse.

Potrivit bancherilor, investitorilor și analiștilor, războiul din Iran, care a determinat o creștere accentuată a prețurilor combustibilului în acest an, a amplificat presiunile asupra costurilor care persistă încă din perioada pandemiei. Analistul în domeniul aviației Rob Morris a declarat că situația actuală sugerează că ciclul favorabil al industriei s-a încheiat aproape înainte de a începe.

Mediul operațional tot mai dificil a determinat companiile aeriene să își tempereze planurile de extindere a flotelor. În acest context, Airbus și-a revizuit în această lună prognoza privind cererea de aeronave de pasageri pentru următorii 20 de ani, apreciind că războiul și tensiunile comerciale au limitat ritmul revenirii industriei după pandemie.

Costurile ridicate ale combustibilului pentru avioane, care pot reprezenta peste o treime din cheltuielile unei companii aeriene atunci când prețurile sunt ridicate, au alimentat în acest an îngrijorările privind sănătatea financiară a operatorilor. Deși prețul combustibilului s-a stabilizat în ultimele săptămâni, volatilitatea reapărută în Orientul Mijlociu a ridicat noi semne de întrebare cu privire la capacitatea companiilor aeriene europene mai vulnerabile de a genera suficiente lichidități în sezonul estival, astfel încât să poată traversa perioada de iarnă.

Analistul în aviație James Halstead consideră că cele mai expuse riscului sunt companiile aeriene de dimensiuni mai mici. Acesta a avertizat că o scădere a traficului în sezonul estival, esențial pentru încasările operatorilor, s-ar putea dovedi fatală pentru unii transportatori dintr-un sector care depinde în mare măsură de lichiditățile disponibile. Halstead a adăugat că, deși unele companii ar putea întâmpina dificultăți pe parcursul verii, provocările cele mai mari sunt de așteptat la începutul anului viitor, când operatorii aerieni rămân, de regulă, fără lichidități, în special în luna februarie.

În același timp, compania poloneză LOT este menționată de mai mulți ani drept o posibilă țintă în procesul de consolidare a pieței, iar compania letonă airBaltic a înregistrat în acest an o creștere a randamentului obligațiunilor sale, semn că investitorii percep un risc mai ridicat. De asemenea, acțiunile companiei Norse Atlantic s-au depreciat până aproape de zero față de nivelul de la listarea din 2021.

„Se simte ca şi cum ciclul s-ar fi încheiat aproape înainte de a începe”, a punctat Morris. „Cel mai probabil, companiile aeriene mai mici sunt cele în pericol. De obicei, companiile aeriene rămân fără lichidităţi în februarie”, a adăugat Halstead.

De-a lungul timpului, industria transportului aerian a contrazis adesea prognozele privind un val de falimente, demonstrând o capacitate ridicată de a face față șocurilor externe. Cu toate acestea, unii analiști consideră că apar tot mai multe semnale de avertizare potrivit cărora ritmul de creștere înregistrat după pandemie începe să se estompeze, pe fondul majorării prețurilor la combustibil.

Printre indicatorii urmăriți de analiști pentru a evalua dacă perioada favorabilă a industriei se apropie de final se numără planurile de extindere a flotelor, evoluția prețurilor aeronavelor la mâna a doua și numărul companiilor aeriene care intră în insolvență sau faliment.

În iunie, directorul general al Asociației Internaționale a Transportatorilor Aerieni (IATA), Willie Walsh, a declarat pentru Reuters că unele companii aeriene vor intra în faliment sau vor fi preluate de operatori mai mari, în special dacă prețurile combustibilului se vor menține la un nivel ridicat. Potrivit acestuia, unii transportatori vor întâmpina dificultăți majore în a face față costurilor ridicate cu combustibilul.