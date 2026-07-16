Primăria Capitalei explică de ce nu sunt utilaje în toată cuva Lacului Herăstrău. Stratul gros de mâl împiedică accesul excavatoarelor

Primăria Municipiului București a explicat de ce lucrările de pe Lacul Herăstrău nu se desfășoară în întreaga cuvă a lacului și a prezentat stadiul intervențiilor aflate în derulare. Potrivit autorității locale, principalul obstacol este stratul gros de mâl rămas după golirea lacului.

Reprezentanții Primăriei au transmis pe Facebook că, după evacuarea apei, terenul nu s-a drenat suficient pentru a putea susține greutatea excavatoarelor. În plus, ploile din ultima perioadă au îngreunat și mai mult procesul de uscare a solului.

Deși la suprafață pământul poate părea uscat, acest aspect este înșelător. Sub stratul superficial există un strat adânc de mâl, cu o consistență foarte moale, aproape fluidă, care împiedică accesul utilajelor în întreaga cuvă a lacului.

„De ce nu vedeți utilaje în toată cuva lacului Herăstrău? Pentru că încă este un strat gros de mâl și nu se poate intra. După golirea lacului de apă, pământul nu a reușit să se dreneze suficient încât să susțină greutatea excavatoarelor. Nici ploile din ultima perioadă nu au ajutat. Chiar dacă, la suprafață, pământul pare uscat, vorbim doar de o pojghiță subțire. Dedesubt, este un strat adânc de mâl, cu o consistență foarte moale, aproape fluidă”, a transmis PMB pe Facebook.

Primul punct este la limita cu barajul Băneasa, unde a fost construită rampa de acces în cuva lacului. Tot aici a fost realizat drumul tehnologic pe malul drept, iar lucrările continuă pe malul stâng. De săptămâna viitoare urmează să fie aduse palplanșele care vor fi utilizate pentru apărarea de mal.

Al doilea punct este în zona Fântâna Miorița, unde a fost finalizată rampa de acces și aproximativ 700 de metri de drum tehnologic.

Cel de-al treilea punct este pe Șoseaua Nordului, unde rampa de acces a fost finalizată, iar următoarea etapă constă în amenajarea drumului tehnologic.

„Utilajele au intrat, până acum, în trei puncte: La limita cu barajul Băneasa. Aici, a fost construită rampa de acces în cuva lacului, a fost realizat drumul tehnologic pe malul drept, se lucrează pe malul stâng. De săptămâna viitoare vin palplanșele care vor fi folosite la apărarea de mal. La Fântâna Miorița. Este gata rampa de acces și circa 700 de metri de drum tehnologic. Pe Șos. Nordului. A fost finalizată rampa de acces, începem să lucrăm la drumul tehnologic”, a transmis PMB.

Primăria anunță că ritmul lucrărilor va fi accelerat, iar de săptămâna viitoare intervențiile se vor desfășura în cinci puncte din cuva lacului.

În acest scop, Administrația Națională Apele Române va lua măsuri pentru o drenare mai eficientă a solului, în timp ce constructorul va realiza excavații pentru amenajarea unui prism, prin care apa să poată fi evacuată.

„Vom crește ritmul de lucru și vom intra, de săptămâna viitoare, în cinci puncte din lac. Apele Române vor lua măsuri să dreneze mai bine solul, iar constructorul va face excavații pentru realizarea unui prism, pe unde să se scurgă apa. Cursul râului Colentina trece în continuare prin cuva secată a Lacului Herăstrău”, a conchis PMB.

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