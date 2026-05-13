Șoferii care au mașinile parcate în parcarea gratuită de pe Șoseaua Pantelimon au fost anunțați că trebuie să le mute în zilele următoare, pentru ca echipele de curățenie să poată face salubrizarea. Primăria a spus că mașinile care nu vor fi mutate vor fi ridicate. Primăria Capitalei a anunțat miercuri, 13 mai 2026, că parcarea park&ride de la intersecția dintre Șoseaua Pantelimon și Șoseaua Vergului va fi administrată și întreținută corespunzător, la patru ani după terminarea construcției.

Reprezentanții Primăriei au explicat că primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a finalizat procedurile necesare, iar Consiliul General a aprobat trecerea parcării în administrarea Administrației Străzilor București. După aceea, parcarea va fi preluată de Compania Municipală Parking București, care se va ocupa de funcționarea și întreținerea ei.

În ultimii ani, parcarea a fost folosită ca loc unde multe mașini au fost abandonate sau lăsate nemișcate mult timp; în zonă s-a strâns foarte multă mizerie. Reprezentanții municipalității au făcut apel la șoferi să își mute mașinile pentru a permite curățarea completă a parcării și au avertizat că vehiculele rămase acolo vor fi ridicate.

Potrivit autorităților, curățenia va dura aproximativ două săptămâni, iar după aceea parcarea va deveni una publică cu plată.

Parcarea are 495 de locuri, inclusiv pentru persoane cu dizabilități, motociclete și biciclete. Proiectul a fost gândit pentru ca șoferii să își lase mașinile la intrarea în București și să continue drumul cu transportul public.

La parterul parcării există stații pentru tramvaiul 5, autobuzele 103 și 246, linia de noapte N102 și liniile STV 407, 451, 452, 457 și 458.

PMB a anunțat și că teatrul de vară din Parcul Herăstrău va intra într-un proces de reabilitare, după ce proiectul privind trecerea acestuia din administrarea Teatrul de Revistă Constantin Tănase către Administrația Domeniului Public al Municipiului București a fost aprobat de Consiliul General, la propunerea primarului general, Ciprian Ciucu.

Teatrul de vară, considerat parte din patrimoniul Capitalei, este într-o stare avansată de degradare și nu este folosit la adevărata sa valoare. Potrivit acestora, în această vară sunt programate doar opt spectacole. Scaunele sunt deteriorate și incomode, aleile sunt degradate, iar gardurile au ruginit. Ultima reabilitare completă a avut loc în anul 2007, iar de atunci spațiul nu a mai fost întreținut corespunzător.

În 2023 a fost refăcută doar arena, însă reprezentanții municipalității consideră că lucrările nu sunt suficiente. Teatrul de Revistă nu are capacitatea administrativă și financiară necesară pentru renovarea unui astfel de obiectiv, Administrația Domeniului Public poate gestiona mai eficient procesul de modernizare. Zona are nevoie inclusiv de panouri fonoabsorbante, având în vedere apropierea de reședința Casei Regale.

Potrivit Primăriei, teatrul de vară urmează să fie transformat într-o grădină de vară modernă, potrivită pentru organizarea unor evenimente culturale de calitate și demnă de statutul de monument istoric. Municipalitatea a anunțat și un amplu proiect de revitalizare pentru întregul parc. Autoritățile vor începe lucrările cu consolidarea malurilor surpate, iar intervențiile ar urma să înceapă în următoarele trei săptămâni.

Ulterior, parcul va fi modernizat etapizat, pe baza unui masterplan realizat cu ajutorul specialiștilor. Reprezentanții Primăriei speră ca până la finalul anului să fie pregătită toată documentația necesară pentru reabilitarea completă a parcului.

„Teatrul de vară este administrat de Teatrul de Revistă. Un teatru nu are capacitatea de a administra și renova un astfel de obiectiv. Vom da drumul la o procedură pentru întreg parcul. Înainte să fie la teatru, a fost administrat de parc. Da, a mai fost reabilitat, dar nu e suficient. E nevoie de panouri fotoabsorbante, e gard în gard cu reședința Casei Regale, nu vrei să deranjezi. Îl dăm o perioadă la Administrația Domeniului Public pentru că are capacitatea admistrativă”, a explicat edilul Capitalei.

PMB a anunțat, totodată, că Parcul Izvor va intra într-un amplu proces de modernizare, după ce Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti a început deja lucrări de întreținere, considerate însă insuficiente pentru starea actuală a spațiului.

Reprezentanții municipalității au transmis că parcul urmează să fie reabilitat complet, fiind prevăzute mai multe etape administrative și tehnice. Aceștia au precizat că în cursul acestui an va fi realizat studiul de fezabilitate, după care vor fi demarate procedurile de achiziție pentru proiectarea tehnică și execuția lucrărilor.

Pentru aceste demersuri a fost alocată suma de 465.000 de lei și au fost depuse deja documentațiile preliminare necesare pentru accesarea fondurilor europene. În ceea ce privește planul de modernizare, spațiul verde va fi revitalizat prin plantări specifice, implementarea unor sisteme durabile de drenaj și crearea de zone de umbrire naturală. De asemenea, vor fi reamenajate aleile, mobilierul urban și locurile de joacă.

Reprezentanții PMB au transmis că obiectivul este transformarea Parcului Izvor într-un spațiu modern și funcțional, printr-un proces etapizat de investiții și lucrări de reabilitare.