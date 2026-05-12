Proiectul Autostrăzii București – Alexandria a intrat într-o nouă etapă de dezvoltare, după ce documentația tehnico-economică a fost avizată oficial în cadrul Consiliului Tehnico-Economic al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Secretarul de stat Irinel Ionel Scrioșteanu a oferit detalii despre această investiție, subliniind caracterul strategic al drumului de mare viteză care va lega Capitala de sudul țării. Potrivit oficialului, această autostradă reprezintă un pilon esențial pentru dezvoltarea economică a județelor Ilfov, Giurgiu și Teleorman, având ca scop principal creșterea siguranței rutiere și reducerea considerabilă a timpilor de petrecuți în trafic.

Reprezentantul Ministerului Transporturilor a explicat că noua arteră rutieră va asigura conexiuni rapide cu puncte cheie ale infrastructurii naționale, precum Autostrada Bucureștiului (A0) și viitoarea Autostradă București – Giurgiu (A5). De asemenea, proiectul va facilita accesul către rețeaua de drumuri de mare viteză care duc spre Craiova și granița de vest a țării. În viziunea secretarului de stat, finalizarea acestui demers va atrage investiții masive, va genera noi locuri de muncă și va deschide oportunități economice fără precedent pentru întreaga regiune de sud.

În ceea ce privește calendarul de implementare, oficialul a precizat că urmează avizarea în Consiliul Interministerial și aprobarea indicatorilor tehnico-economici de către Guvernul României. Ulterior, autoritățile vor trece la întocmirea caietului de sarcini și la lansarea licitației publice pentru proiectarea și execuția efectivă a lucrărilor.

Din punct de vedere tehnic, secretarul de stat a menționat că autostrada va avea o lungime totală de 74,2 kilometri, fiind configurată cu două benzi de circulație pe sens, bandă de urgență și acostament. Proiectul este unul complex, incluzând construcția a 65 de pasaje, poduri și viaducte.

Printre cele mai impresionante structuri se numără pasajele peste râurile Argeș și Vedea, care vor măsura 994 metri, respectiv 1.153 metri. În total, lungimea lucrărilor de artă de pe acest traseu va însuma aproximativ 10,8 kilometri.

Irinel Ionel Scrioșteanu a mai arătat că planul include 10 noduri rutiere care vor face legătura cu localități și drumuri naționale importante, precum Măgurele, Mihăilești, Stâlpu, Letca Nouă, Vitănești și Alexandria. Autostrada va fi dotată cu facilități moderne, inclusiv spații de servicii prevăzute cu stații de încărcare pentru vehiculele electrice, parcări securizate pentru camioane, precum și centre de întreținere, monitorizare și coordonare. Totodată, pentru protecția mediului și a confortului cetățenilor, vor fi montate panouri fonoabsorbante și vor fi create perdele forestiere.

Oficialul a concluzionat prin a preciza că durata de execuție a lucrărilor este estimată la 33 de luni.

Finanțarea proiectului va fi asigurată din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Transport 2021-2027, dar și din bugetul de stat. Traseul va traversa numeroase unități administrativ-teritoriale din Ilfov, Giurgiu și Teleorman, aducând un suflu nou comunităților locale de pe parcursul celor peste 74 de kilometri.