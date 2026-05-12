Un nou pas decisiv pentru infrastructura din sudul României: proiectul Autostrăzii București – Alexandria a primit avizul tehnic
Proiectul Autostrăzii București – Alexandria a intrat într-o nouă etapă de dezvoltare, după ce documentația tehnico-economică a fost avizată oficial în cadrul Consiliului Tehnico-Economic al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.
Secretarul de stat Irinel Ionel Scrioșteanu a oferit detalii despre această investiție, subliniind caracterul strategic al drumului de mare viteză care va lega Capitala de sudul țării. Potrivit oficialului, această autostradă reprezintă un pilon esențial pentru dezvoltarea economică a județelor Ilfov, Giurgiu și Teleorman, având ca scop principal creșterea siguranței rutiere și reducerea considerabilă a timpilor de petrecuți în trafic.
Reprezentantul Ministerului Transporturilor a explicat că noua arteră rutieră va asigura conexiuni rapide cu puncte cheie ale infrastructurii naționale, precum Autostrada Bucureștiului (A0) și viitoarea Autostradă București – Giurgiu (A5). De asemenea, proiectul va facilita accesul către rețeaua de drumuri de mare viteză care duc spre Craiova și granița de vest a țării. În viziunea secretarului de stat, finalizarea acestui demers va atrage investiții masive, va genera noi locuri de muncă și va deschide oportunități economice fără precedent pentru întreaga regiune de sud.
În ceea ce privește calendarul de implementare, oficialul a precizat că urmează avizarea în Consiliul Interministerial și aprobarea indicatorilor tehnico-economici de către Guvernul României. Ulterior, autoritățile vor trece la întocmirea caietului de sarcini și la lansarea licitației publice pentru proiectarea și execuția efectivă a lucrărilor.
Specificațiile tehnice ale șoselei de mare viteză
Din punct de vedere tehnic, secretarul de stat a menționat că autostrada va avea o lungime totală de 74,2 kilometri, fiind configurată cu două benzi de circulație pe sens, bandă de urgență și acostament. Proiectul este unul complex, incluzând construcția a 65 de pasaje, poduri și viaducte.
Printre cele mai impresionante structuri se numără pasajele peste râurile Argeș și Vedea, care vor măsura 994 metri, respectiv 1.153 metri. În total, lungimea lucrărilor de artă de pe acest traseu va însuma aproximativ 10,8 kilometri.
Irinel Ionel Scrioșteanu a mai arătat că planul include 10 noduri rutiere care vor face legătura cu localități și drumuri naționale importante, precum Măgurele, Mihăilești, Stâlpu, Letca Nouă, Vitănești și Alexandria. Autostrada va fi dotată cu facilități moderne, inclusiv spații de servicii prevăzute cu stații de încărcare pentru vehiculele electrice, parcări securizate pentru camioane, precum și centre de întreținere, monitorizare și coordonare. Totodată, pentru protecția mediului și a confortului cetățenilor, vor fi montate panouri fonoabsorbante și vor fi create perdele forestiere.
Oficialul a concluzionat prin a preciza că durata de execuție a lucrărilor este estimată la 33 de luni.
Finanțarea proiectului va fi asigurată din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Transport 2021-2027, dar și din bugetul de stat. Traseul va traversa numeroase unități administrativ-teritoriale din Ilfov, Giurgiu și Teleorman, aducând un suflu nou comunităților locale de pe parcursul celor peste 74 de kilometri.
Postarea integrală a secretarului de stat Irinel Ionel Scrioșteanu
„𝗜𝗻𝗰𝗮̆ 𝗼 𝗲𝘁𝗮𝗽𝗮̆ 𝗽𝗲𝗻𝘁𝗿𝘂 𝗔𝘂𝘁𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮𝗱𝗮 𝗕𝘂𝗰𝘂𝗿𝗲𝘀̦𝘁𝗶 – 𝗔𝗹𝗲𝘅𝗮𝗻𝗱𝗿𝗶𝗮
A fost avizată în Consiliul Tehnico-Economic al Ministerului Transporturilor și infrastructurii documentația tehnico-economică pentru Autostrada București – Alexandria.
Este un proiect strategic pentru sudul României, care va contribui la dezvoltarea economică a județelor Ilfov, Giurgiu și Teleorman, la creșterea siguranței rutiere și la reducerea timpilor de deplasare. Totodată, va asigura conexiuni rapide cu Autostrada Bucureștiului A0, cu viitoarea Autostradă București – Giurgiu (A5) și cu rețeaua națională de drumuri de mare viteză către Craiova și vestul țării. Acest proiect va însemna investiții, locuri de muncă și oportunități noi de dezvoltare pentru întreaga regiune.
Urmează:
👉 avizarea în Consiliul Interministerial şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici în Guvernul României;
👉 întocmirea caietului de sarcini și lansarea licitației pentru proiectare și execuție lucrări.
Principalele 𝗰𝗮𝗿𝗮𝗰𝘁𝗲𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗶 prevăzute ale Autostrăzii București – Alexandria sunt:
✅️ 74,2 km lungime traseu
✅️ 2 benzi de circulație/sens, bandă de urgență, acostament
✅️ 65 pasaje, poduri și viaducte, dintre care pasajele peste Argeș și Vedea sunt cele mai lungi (994 metri, respectiv 1153 metri), iar lungimea totală a lucrărilor de artă însumează 10,8 km;
✅️ 10 noduri rutiere:
🔹️ Nod 1 (km 2+800) – București, legătură A0 km 78+957 și Drumul Radial 10 – Măgurele Expres;
🔹️ Nod 2 (km 9+392) – Mihăilești, legătură DJ412A;
🔹️ Nod 3 (km 12+818) – Mihăilești, Iepurești, legătură cu viitoarea Autostradă București – Giurgiu A5;
🔹️ Nod 4 (km 15+710) – Stâlpu, legătură DN6 (E70);
🔹️ Nod 5 (km 25+950) – Letca Noua, legătură DN61;
🔹️ Nod 6 (km 36+256) – Letca Veche, legătură DJ601D;
🔹️ Nod 7 (km 44+239) – Tunari, legătură DJ503;
🔹️ Nod 8 (km 59+626) – Vităneşti, legătură DN6(E70);
🔹️ Nod 9 (km 69+759) – Alexandria, legătură DJ504;
🔹️ Nod 10 (km 75+365) – Alexandria, legătură DN6F(E70) km 9+301
(Noduri rutiere foto)
✅️ spații de servicii cu locuri de parcare pentru încărcarea vehiculelor electrice (3 seturi stângă/dreapta);
✅️ Centru de Întreținere și Monitorizare;
✅️ Centru de Întreținere și Coordonare;
✅️ parcare securizată pentru camioane;
✅️ perdele forestiere și panouri fonoabsorbante;
✅️ 15 zone pentru trecerea de pe o cale pe alta a autostrăzii în caz de situații de urgență.
Durata de execuție a lucrărilor este de 33 luni, iar sursa de finanțare este preconizată din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Transport 2021-2027, viitorul program financiar european și bugetul de stat.
📍Traseul va traversa U.A.T.-urile: 𝗜𝗹𝗳𝗼𝘃 – Dărăști, Măgurele, 𝗚𝗶𝘂𝗿𝗴𝗶𝘂 – Mihăilești, Iepurești, Bulbucata, Letca Noua, Ghimpați, 𝗧𝗲𝗹𝗲𝗼𝗿𝗺𝗮𝗻 – Bujoreni, Botoroaga, Drăgăneşti-Vlasca, Băbăița, Măgura, Orbeasca, Alexandria, Mavrodin, Buzescu”, este mesajul postat de secretarul de stat Irinel Ionel Scrioșteanu pe pagina sa de Facebook.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.