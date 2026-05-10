Investiția pregătită de Hidroelectrica are ca obiect servicii de mentenanță pentru sistemele de automatizare, monitorizare și control utilizate la hidrocentralele Porțile de Fier, unele dintre cele mai importante unități de producție energetică din România.

Potrivit anunțului publicat în SEAP, valoarea estimată a contractului se ridică la 4,088 milioane de lei, fără TVA, iar finanțarea va fi asigurată integral din fondurile proprii ale companiei. Contractul urmează să fie atribuit prin licitație deschisă, pe criteriul celui mai bun raport calitate-preț.

Procedura implică încheierea unui acord-cadru cu un singur operator economic, ceea ce înseamnă că firma câștigătoare va asigura serviciile de mentenanță pe durata stabilită în documentația de atribuire.

În cadrul condițiilor de participare, Hidroelectrica solicită ca operatorii economici interesați să demonstreze experiență anterioară în proiecte similare. Astfel, ofertanții trebuie să facă dovada că au prestat și finalizat, în ultimii cinci ani, servicii comparabile cu obiectul achiziției, în valoare cumulată de cel puțin 4 milioane de lei fără TVA, în baza unuia sau a maximum cinci contracte.

Documentația publicată în SEAP arată că termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 9 iunie 2026, ora 15:00. După această etapă, compania va analiza propunerile tehnice și financiare depuse de participanți.

Prin alegerea criteriului „cel mai bun raport calitate-preț”, Hidroelectrica urmărește nu doar obținerea unei oferte competitive din punct de vedere financiar, ci și selectarea unui operator capabil să asigure funcționarea eficientă a sistemelor tehnice esențiale pentru exploatarea hidrocentralelor.

Sistemele de automatizare și control reprezintă componente esențiale în operarea centralelor hidroelectrice moderne, deoarece permit monitorizarea parametrilor tehnici, coordonarea echipamentelor și gestionarea proceselor de producție a energiei electrice.

Porțile de Fier este una dintre cele mai importante infrastructuri energetice ale României, iar lucrările de mentenanță pentru aceste sisteme sunt considerate esențiale pentru siguranța și continuitatea exploatării capacităților hidroenergetice.

Hidroelectrica este în prezent cel mai mare producător de energie regenerabilă din România și una dintre cele mai importante companii din sectorul energetic național.

Compania administrează un portofoliu format din 188 de centrale hidroelectrice, cu o putere instalată totală de aproximativ 6,4 GW. În același timp, Hidroelectrica operează și parcul eolian Crucea, care are o capacitate instalată de 108 MW.

În ultimii ani, compania a derulat mai multe programe de modernizare și investiții în infrastructura energetică, inclusiv proiecte care vizează digitalizarea și optimizarea sistemelor de control și automatizare din cadrul centralelor.

Prin astfel de investiții, Hidroelectrica urmărește menținerea performanței operaționale și creșterea eficienței infrastructurii energetice pe care o administrează, într-un context în care securitatea energetică și stabilitatea producției de energie regenerabilă au devenit priorități strategice la nivel regional.

