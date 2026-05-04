Anunțul privind schimbarea de la vârful ADR a fost făcut de vicepremierul Oana Gheorghiu, care a prezentat o evaluare critică a activității instituției. Potrivit acesteia, decizia a fost luată în urma unei analize care a evidențiat disfuncționalități majore în gestionarea unor proiecte esențiale pentru digitalizarea României.

În centrul criticilor se află funcționarea deficitară a unor platforme cheie ale statului, precum Ghișeul.ro și sistemul de achiziții publice SEAP, unde au fost raportate întreruperi și probleme tehnice.

Vicepremierul a acuzat că aceste situații au fost generate inclusiv de neglijențe administrative elementare, precum expirarea certificatelor de securitate ale site-urilor oficiale.

Un alt punct sensibil semnalat de autorități este legat de gestionarea fondurilor europene. Potrivit evaluării oficiale, ADR ar fi pierdut definitiv litigii importante privind finanțarea din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Consecința directă: statul român este obligat să acopere din bugetul național cheltuieli de peste 14,7 milioane de lei, fonduri care ar fi trebuit să fie susținute din bani europeni.

Vicepremierul a detaliat o serie de deficiențe majore care au stat la baza deciziei:

„Eșecuri operaționale în infrastructura critică: Sincope majore în funcționarea platformelor Ghișeul.ro și SEAP, cauzate de neglijențe administrative elementare, precum expirarea certificatelor de siguranță. Gestiune financiară defectuoasă: Pierderea definitivă a unor litigii privind fondurile PNRR, care obligă statul să suporte cheltuieli de peste 14,7 milioane de lei din bugetul național din cauza unei planificări eronate. Întârzieri și nerespectarea legii în proiecte majore: Blocaje în implementarea ROeID și lansarea unor achiziții publice fără aprobările legale necesare, încălcând disciplina financiară. Comunicare publică alarmistă și eronată: Distorsionarea realității privind fondurile europene prin prezentarea unor economii de la licitații drept „pierderi”, generând confuzie nejustificată. Insubordonare și opacitate instituțională: Refuzul repetat de a colabora cu ministerul tutelar și ignorarea deciziilor ierarhice, fapt ce a creat haos juridic pe subiecte precum semnătura electronică. Lipsa de comunicare interinstituțională pentru a clarifica cadrul licitațiiei privind Platforma Națională de Interoperabilitate și lipsa de justificare a costurilor și a modului de întocmire al caietului de sarcini. Lipsă de atenție la experiența cetățeanului cu platformele statului (UX/UI). ADR a devenit un factor de risc sistemic pentru transformarea digitală a țării. Analiza activității instituției a scos la iveală deficiențe manageriale grave care pun în pericol proiecte strategice și fonduri europene”, a transmis Oana Gheorghiu.

În locul lui Dragoș Cristian Vlad a fost numit Aurel-Cătălin Giulescu, prin decizie a premierului Ilie Bolojan, publicată în Monitorul Oficial.

Giulescu vine din zona administrației publice și a ocupat anterior funcția de consilier de stat în aparatul vicepremierului. De asemenea, este chestor de poliție și a condus Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor.

Numirea sa vine în contextul în care Guvernul încearcă o resetare a modului în care sunt gestionate proiectele de digitalizare.

Decizia de demitere nu vine în mod izolat. În perioada recentă, au existat presiuni politice pentru schimbarea conducerii ADR.

Deputatul PNL Octavian Oprea i-a cerut public lui Dragoș Cristian Vlad „să își înainteze de îndată demisia de onoare”, acuzând menținerea unor persoane susținute politic în funcții-cheie.

Totodată, au existat controverse legate de trecutul profesional al fostului șef ADR, acesta fiind considerat, potrivit unor relatări din presă, un „apropiat al grupării Sebastian Ghiţă – Rovana Plumb”, acuzații respinse anterior în plan politic.

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, a susținut public schimbarea, afirmând că situația din cadrul ADR nu mai putea continua.

„În sfârşit: RESET la Autoritatea pentru Digitalizarea României! I-am cerut premierului, împreună cu doamna vicepremier Oana Gheorghiu, demiterea preşedintelui ADR. Şi tocmai s-a întâmplat această schimbare cu adevărat necesară. Nu se mai poate continua cu frâna de mână trasă în digitalizarea României!”, a transmis acesta.

Ministrul a vorbit și despre „eşecuri în lanţ” care au afectat activitatea instituției și a detaliat problemele întâmpinate:

„Când pierzi în instanţă finanţarea pentru specialiştii care lucrează la Cloudul Guvernamental şi nu ai niciun plan alternativ, vorbim despre o gestiune financiară dezastruoasă. Când lansezi platforme cu erori majore, greu de folosit pentru cetăţeni sau încerci să porneşti achiziţii mari fără bază legală, vorbim despre proiecte eşuate şi decizii luate în afara regulilor. Când induci ideea că «s-au pierdut» zeci de milioane de euro, deşi în realitate era vorba despre economii, creezi, de fapt, confuzie şi neîncredere”, a declarat Darău.

Schimbarea de la vârful ADR vine într-un moment în care digitalizarea administrației publice este considerată o prioritate strategică, inclusiv în contextul implementării PNRR.

Autoritatea pentru Digitalizarea României are rolul de a coordona politicile publice și strategiile în domeniul transformării digitale și al societății informaționale.

Guvernul transmite, prin această decizie, un semnal clar că dorește accelerarea reformelor și eliminarea blocajelor care au întârziat proiecte esențiale pentru modernizarea serviciilor publice.