Importanța proiectului depășește dimensiunea unei investiții industriale. Neptun Deep este văzut ca unul dintre cele mai relevante proiecte energetice din Europa de Sud-Est, într-un context marcat de volatilitate pe piețele de energie și presiuni asupra lanțurilor de aprovizionare.

„Neptun Deep este un proiect strategic pentru România și pentru securitatea energetică a regiunii, cu investiții de aproximativ 4 miliarde de euro și o producție anuală estimată de circa 8 miliarde de metri cubi de gaze naturale. În 2026, vom avansa cu etape majore aici, în România: instalarea conductei offshore, a echipamentelor submarine, precum și a platformei de producție. Toate activitățile se desfășoară la cele mai înalte standarde de siguranță și calitate, cu obiectivul de a începe producția în 2027”, a declarat Christina Verchere, CEO al OMV Petrom.

Volumul estimat de producție are potențialul de a acoperi o parte semnificativă din consumul intern și de a transforma România într-un furnizor relevant în regiune.

Etapă critică de execuție. Mobilizare fără precedent în largul Mării Negre

După ani de pregătiri, proiectul intră într-o fază în care lucrările devin vizibile și extrem de complexe din punct de vedere tehnic. Instalarea conductei offshore și a infrastructurii submarine implică o mobilizare amplă de resurse logistice și umane.

Potrivit datelor comunicate de companii, aproximativ 50 de nave specializate vor fi implicate în operațiuni, dintre care 10 sunt dedicate exclusiv instalării conductei. Această desfășurare evidențiază amploarea proiectului și complexitatea operațiunilor offshore, unde fiecare etapă trebuie sincronizată perfect.

Romgaz: trecerea de la planificare globală la execuție locală

Oficialii Romgaz subliniază faptul că proiectul intră într-o nouă etapă, în care accentul cade pe implementarea efectivă în teren și pe coordonarea operațiunilor în România.

„În cadrul proiectului strategic Neptun Deep, conducta principală de gaze va face parte din infrastructura aferentă activității de producție a gazelor naturale. Proiectul trece în acest an de la o dimensiune de execuție globală la una locală, cu o mobilizare amplă de resurse pentru instalarea și conectarea echipamentelor subacvatice în largul Mării Negre. Suntem determinați să finalizăm cu succes acest proiect, în deplină siguranță în derularea operațiunilor offshore, prin eforturile comune ale echipelor de proiect și ale contractorilor angrenați în proiectul Neptun Deep”, a declarat Aristotel Jude, director general adjunct SNGN ROMGAZ SA.

Această etapă implică o colaborare extinsă între operatori, contractori internaționali și autorități, într-un cadru reglementat strict.

Startul efectiv al lucrărilor este marcat de sosirea primei nave din flota implicată. Castoro 10 va instala primul segment al conductei în zona de coastă, realizând conexiunea cu infrastructura de la uscat.

Legătura va fi făcută prin microtunelul deja construit la Tuzla, o soluție tehnică utilizată în proiecte de mare anvergură, care reduce impactul asupra mediului și limitează intervențiile directe asupra litoralului.

Această tehnologie reflectă standardele ridicate impuse proiectului, în special în contextul reglementărilor europene privind protecția mediului.

Una dintre cele mai importante componente ale Neptun Deep este conducta offshore care va transporta gazele naturale din larg până la țărm. Cu o lungime de aproximativ 160 de kilometri, aceasta va fi realizată din segmente de oțel de mari dimensiuni, cu un diametru de circa 30 de inch (aproximativ 76 cm).

Rolul conductei este esențial în întregul lanț operațional: gazele extrase din zăcămintele offshore vor fi transportate către instalațiile de la Tuzla, unde vor fi măsurate, procesate și introduse în Sistemul Național de Transport.

Proiectul include, de asemenea, platforma offshore, sisteme submarine complexe și un total de 10 sonde de producție, dintre care o parte sunt deja realizate.

Execuția lucrărilor offshore presupune utilizarea unor nave extrem de specializate, care funcționează ca „fabrici plutitoare”. Pe acestea, segmentele de conductă sunt aliniate, sudate, testate și verificate înainte de a fi coborâte pe fundul mării într-un proces continuu.

Acest tip de operațiune permite un control riguros al calității și reduce riscurile tehnice, fiind esențial în condițiile dificile din mediul marin.

Printre navele implicate se numără Castoro 10, utilizată pentru zona de țărm, Castorone – una dintre cele mai mari nave de acest tip din lume – și JSD 6000, destinată lucrărilor în ape adânci și instalării infrastructurii submarine.

Acestea sunt susținute de o flotă complexă de nave auxiliare, echipamente telecomandate și sisteme logistice avansate.

Dincolo de componenta tehnică, Neptun Deep are implicații majore pentru economia României. Investiția de miliarde de euro generează efecte în lanț, de la contracte pentru companii locale până la venituri bugetare viitoare.

În plus, creșterea producției interne de gaze poate reduce dependența de importuri și poate oferi României un rol mai important pe piața energetică regională.

Într-un context geopolitic tensionat, astfel de proiecte devin esențiale pentru stabilitatea economică și energetică.

Toate etapele aflate în desfășurare converg către un obiectiv clar: începerea producției de gaze naturale în 2027. Respectarea acestui calendar este crucială atât pentru investitori, cât și pentru strategia energetică a României.

Pe măsură ce lucrările avansează, Neptun Deep se conturează tot mai clar ca un proiect de referință, care poate redefini poziția României în sectorul energetic european.