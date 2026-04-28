Acționarii Hidroelectrica (H2O), cel mai mare producător de energie regenerabilă din România, se pregătesc pentru o rundă semnificativă de plăți cash în acest an.

Pe lângă dividendele standard rezultate din profitul net al exercițiului financiar anterior, conducerea societății a propus o distribuție suplimentară de 1 miliard de lei, provenită din surplusul realizat din rezerve.

Directoratul companiei Hidroelectrica a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) pentru data de 29 mai 2026, având pe ordinea de zi aprobarea acestui dividend special. Valoarea brută propusă este de 2,2231 lei/acțiune, cu data plății stabilită pentru 30 septembrie.

Această sumă vine să întregească recompensa financiară pentru investitori, adăugându-se celor 3,30 miliarde de lei deja propuse spre aprobare în cadrul AGA de bilanț.

Principalul beneficiar al acestei strategii de capitalizare rămâne statul român. Prin intermediul Ministerului Energiei, care deține o participație de 80,05% la Hidroelectrica, bugetul de stat ar urma să încaseze aproximativ 800,50 milioane de lei din tranșa specială.

În total, dacă ambele propuneri primesc votul favorabil, statul va încasa în acest an suma impresionantă de 3,44 miliarde de lei.

Din perspectiva investitorilor de pe Bursa de Valori București, randamentul este unul atractiv. Cumulând dividendul special cu cel de bilanț (7,3483 lei/acțiune), randamentul net raportat la prețul de închidere de 132,10 lei/acțiune se situează la 5,02%. Deși valoarea agregată depășește distribuția de anul trecut, aceasta rămâne sub recordul stabilit în 2024, în contul exercițiului financiar al anului listării 2023.

Rezumat Financiar Hidroelectrica (H2O)

Indicator Valoare / Detaliu Dividend special propus 2,2231 lei / acțiune Dividend de bilanț 7,3483 lei / acțiune Valoare totală dividend special 1 miliard de lei Suma totală virată Statului Român 3,44 miliarde lei Randament cumulat (net) 5,02% Data AGA (Aprobare) 29 mai 2026 Data plății (Dividend special) 30 septembrie 2026 Simbol Bursier H2O (BVB)

Prezent la cea de-a opta ediție a Forumului Energiei, Sebastian Burduja, actual consilier al premierului Ilie Bolojan și fost ministru al Energiei, a reafirmat luni, 27 aprilie 2026, importanța strategică a pieței de capital pentru economia națională.

În cadrul intervenției sale, oficialul a descris listarea Hidroelectrica drept un succes răsunător, subliniind că acest model poate și trebuie să fie replicat prin listări secundare ale altor companii de stat care dețin un potențial ridicat de dezvoltare.

Burduja, un susținător declarat al investițiilor bursiere, a amintit de contribuția sa legislativă la reducerea impozitelor pe câștiguri, măsură care a stimulat creșterea spectaculoasă a numărului de investitori de retail. Totodată, acesta a menționat o inițiativă recentă, dezvoltată alături de alți parlamentari, privind crearea unor fonduri de investiții destinate pensiilor, adaptate modelului românesc.

În viziunea consilierului, companii precum Romgaz — prin proiectele Neptun Deep și Caragele — sau Nuclearelectrica dețin argumentele necesare pentru a atrage investitori în cadrul unor oferte publice secundare. Sebastian Burduja a punctat faptul că, în aceste demersuri, momentul ales și claritatea strategiei sunt esențiale, fără ca statul să piardă controlul asupra activelor.

Oficialul a criticat dur discursul public care stigmatizează bursa, catalogând drept dovadă de incompetență sau ticăloșie afirmațiile conform cărora listările ar reprezenta o „vânzare a țării”. Sebastian Burduja a concluzionat că, după mai bine de trei decenii de tranziție, opiniile care descurajează modernizarea financiară prin argumente populiste trebuie sancționate public, deoarece blochează progresul unei țări care a demonstrat deja că poate performa la nivel internațional.