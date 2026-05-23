Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie hidro din România, va începe plata dividendelor începând cu 25 iunie, în urma deciziei aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor.

Compania a aprobat distribuirea unor dividende totale în valoare de 3,30 miliarde lei (aproximativ 647,86 milioane euro), pe baza propunerii venite din partea Directoratului. Cea mai mare parte a sumei va ajunge la bugetul de stat, care deţine 80,05% din acţiuni prin Ministerul Energiei. Astfel, statul român ar urma să încaseze aproximativ 2,64 miliarde lei (circa 571,51 milioane euro).

Dividendul brut aprobat este de 7,348365 lei pe acţiune, cu dată de plată stabilită pentru 25 iunie. Repartizarea de dividende din acest an ar putea continua, compania având în plan şi o distribuţie suplimentară.

Hidroelectrica a convocat o nouă Adunare Generală pentru 29 mai, unde propune acordarea unui dividend special din rezerve, în valoare totală de 1 miliard de lei. În cazul aprobării, statul ar urma să primească aproximativ 800,5 milioane lei, iar dividendul brut special propus este de 2,223197 lei pe acţiune, cu plată programată pentru 30 septembrie.

Compania precizează că eventualele comisioane aferente plăţii dividendelor nete în lei sunt suportate integral de emitent. Totodată, dividendele neîncasate rămân valabile timp de trei ani de la data plăţii, urmând să fie prescrise ulterior.

În ceea ce priveşte fiscalitatea, veniturile din dividende sunt supuse unei cote standard de impozitare de 16%, cu excepţiile prevăzute de legislaţia fiscală şi de convenţiile internaţionale privind evitarea dublei impuneri.

Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, a semnat joi contractul pentru retehnologizarea Centralei Hidroelectrice Râul Mare Retezat, într-un proiect considerat strategic pentru modernizarea infrastructurii de producție.

Investiția are o valoare de 188,4 milioane de euro, fără TVA, și vizează creșterea eficienței și fiabilității uneia dintre cele mai importante capacități hidroenergetice ale companiei. Proiectul urmărește modernizarea echipamentelor și optimizarea proceselor de producție, cu impact direct asupra performanței operaționale pe termen lung.

„Această retehnologizare, pe lângă adăugarea unui nou ciclu de viață acestei centrale, va duce și la deblocarea acelor megawați atât de necesari pentru echilibrarea sistemului energetic național. S-a vorbit foarte mult despre stocare în această perioadă și cred că centrala de la Râul Mare-Retezat, lacul de acumulare de acolo, vor contribui cu succes la echilibrarea sistemului, la creșterea capacității de stocare”, spune Bogdan Badea, CEO Hidroelectrica.

Retehnologizarea este necesară din cauza gradului ridicat de uzură al echipamentelor, întrucât tehnologia utilizată datează din 1975. Deşi centrala a fost proiectată cu o putere instalată de 335 MW încă de la punerea în funcţiune, în prezent funcţionează la o capacitate redusă, de aproximativ 200 MW.