Procedura de achiziție pentru contractul de retehnologizare a Centralei Hidroelectrice Râul Mare Retezat a fost lansată prin publicarea documentației în SEAP la data de 22 septembrie 2025, termenul limită pentru depunerea ofertelor fiind 10 decembrie 2025, potrivit datelor transmise de companie. Valoarea estimată inițial a contractului s-a ridicat la 193,3 milioane de euro, fără TVA.

În urma evaluării ofertelor, contractul a fost atribuit asocierii formate din Andritz Hydro GmbH, în calitate de asociat, și COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A., lider de asociere, împreună cu mai mulți subcontractanți, printre care LAS PROM S.R.L., GD Mașini de Ridicat, Compania de Consultanță în Energie și Mediu S.A., Electric Total S.R.L., ARIS Engineering S.R.L. și Electromontaj Carpați S.A. Valoarea finală de atribuire este de 188,4 milioane de euro, fără TVA, iar raportul procedurii a fost aprobat la 28 aprilie 2026.

Deși centrala are o putere instalată de 335 MW încă de la punerea în funcțiune, aceasta a operat în mod constant la aproximativ 200 MW din cauza unor limitări tehnice ale echipamentelor existente. Prin proiectul de retehnologizare, vor fi recuperați și integrați în exploatare aproximativ 135 MW suplimentari, ceea ce va contribui la creșterea capacității de producție, la îmbunătățirea serviciilor de sistem din SEN și la consolidarea securității energetice a României, potrivit comunicatului companiei.

„Investiţia vizează pregătirea centralei pentru un nou ciclu de viaţă operaţională, prin înlocuirea principalelor echipamente electromecanice şi implementarea unor soluţii tehnologice moderne”, arată oficialii companiei.

Proiectul de retehnologizare include instalarea unor turbine Francis verticale noi, modernizarea generatoarelor, a sistemelor de excitație și automatizare, precum și integrarea completă în sistemele SCADA. De asemenea, sunt prevăzute lucrări de reabilitare a infrastructurii electrice și constructive aferente, alături de implementarea unor sisteme moderne de securitate, monitorizare și protecție la incendiu.

Prin aceste investiții se urmărește recuperarea capacității de producție și creșterea eficienței energetice, îmbunătățirea fiabilității și disponibilității instalațiilor, reducerea costurilor de exploatare și consolidarea rolului strategic al centralei în Sistemul Energetic Național.

Potrivit reprezentanților Hidroelectrica, noile echipamente vor asigura funcționarea în condiții de siguranță și performanță, în conformitate cu standardele tehnologice actuale și cerințele de flexibilitate ale pieței de energie.