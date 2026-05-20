La ora actuală, Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, desfășoară procedura de selecție pentru funcțiile de director general și director financiar, ambele ocupate în prezent cu caracter interimar.

Pentru cele două poziții s-au înscris 16 candidați, iar procedura ar urma să fie finalizată până la 31 mai 2026.

Potrivit informațiilor apărute în presă, pe lista scurtă pentru funcția de director general au rămas Bogdan-Nicolae Badea, actual director interimar și fost șef al companiei în perioada 2017-2023, și Dan-Iulius Plaveti, actual director general al Complexului Energetic Oltenia.

Conform puterea.ro, premierul interimar Ilie Bolojan, care asigură temporar și conducerea Ministerului Energiei, ar susține numirea lui Dan-Iulius Plaveti la conducerea Hidroelectrica.

Publicația susține că miza principală ar fi accelerarea proiectului privind bateriile de stocare a energiei, evaluat la aproximativ 1,5 miliarde de euro.

În acest context, Ilie Bolojan a vorbit recent despre necesitatea dezvoltării rapide a capacităților de stocare în jurul hidrocentralelor.

„Cât sunt eu premier, nu le va trece bugetul dacă în contractele lor de mandat nu se introduc clauze care să arate foarte clar că trebuie să își facă într-un an, un an și jumătate, 1.500 MWh de stocare”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul interimar a susținut că astfel de investiții ar fi permis Hidroelectrica să stocheze energia produsă în exces în timpul zilei și să o livreze în orele de vârf.

„Dacă lângă fiecare baraj care este pe cursul apei, nu în zona montană, care trebuie să funcţioneze, pentru că nu poţi opri apa, am fi montat de un an – doi nişte baterii de stocare, în aşa fel încât toată producţia între orele de la prânz să fie stocată şi să fie eliberată seara, ar fi însemnat profituri mai mari pentru Hidroelectrica şi ar fi însemnat preţuri cu 20 – 30% mai mici pe piaţa de energie din România pentru cetăţenii noştri”, a afirmat premierul interimar.

Potrivit sursei citate, Dan-Iulius Plaveti, care conduce în prezent Complexul Energetic Oltenia, ar fi favoritul pentru preluarea șefiei Hidroelectrica.

Publicația îl descrie ca pe un „sinecurist cu ștate vechi”, menționând că de-a lungul timpului a ocupat funcții în mai multe companii și instituții de stat, printre care Compania Națională Aeroporturi București, Tarom, CFR Călători, ANRE, Transelectrica și Hidroserv.

Totodată, puterea.ro susține că Dan Plaveti s-a „remarcat” recent prin restructurările și concedierile de la Complexul Energetic Oltenia. În articol se mai afirmă că ascensiunea acestuia în companiile de stat ar avea legătură cu un sprijin politic din zona fostului PDL Ilfov.

În ultimele luni, tema stocării energiei a devenit una dintre prioritățile discutate în sectorul energetic, pe fondul creșterii producției din surse regenerabile și al dezechilibrelor din sistem.

Capacitățile de stocare prin baterii sunt considerate esențiale pentru echilibrarea consumului și pentru utilizarea eficientă a energiei produse în perioadele cu producție ridicată.

Proiectul vizat la Hidroelectrica ar urma să implice investiții de aproximativ 1,5 miliarde de euro și dezvoltarea unor capacități importante de stocare în apropierea hidrocentralelor.