Potrivit declarațiilor făcute de Ilie Bolojan, până la finalul lunii mai trebuie încheiate toate negocierile privind modificarea Planului Național de Redresare și Reziliență. În această perioadă, Guvernul trebuie să stabilească exact ce proiecte vor rămâne finanțate din fonduri europene, în condițiile în care acestea trebuie finalizate până la sfârșitul lunii august.

Premierul interimar a explicat că România mai are posibilitatea de a muta anumite proiecte din zona finanțărilor nerambursabile în cea a împrumuturilor. În paralel, au loc discuții intense cu Comisia Europeană privind jaloanele pe care statul român și le-a asumat prin PNRR.

Executivul încearcă să clarifice acele jaloane considerate realizabile în forma actuală, astfel încât acestea să fie păstrate. În cazul altor obiective unde există interpretări sau dificultăți, Guvernul încearcă să obțină acordul Comisiei Europene pentru modificarea lor, astfel încât să poată fi îndeplinite.

În același timp, se poartă negocieri și asupra țintelor asumate de România, care includ construirea unui anumit număr de kilometri de autostradă și cale ferată, precum și dezvoltarea unor dispensare comunale și centre comunitare.

„Suntem într-o situație foarte importantă pentru România, pentru că în aceste zile sunt discuții strategice privitoare la absorbția de fonduri europene. Așa cum a anunțat Comisia Europeană, până la sfârșitul lunii mai trebuie încheiate toate negocierile pentru modificarea PNRR-ului. Asta înseamnă să știm exact ce proiecte rămân pentru a fi finanțate din fonduri europene, pentru că cele care rămân trebuie să se termine până la final de august. Încă mai avem posibilitatea să mutăm proiecte din zona de finanțare nerambursabilă în zona de împrumut. Acum se poartă discuțiile cu Comisia Europeană pe jaloanele pe care România s-a angajat să le îndeplinească și se încearcă clarificarea unor aspecte care țin de fiecare jalon, în așa fel încât, acolo unde lucrurile sunt cât se poate de clare și putem îndeplini jalonul, să rămână așa cum este”, a declarat Ilie Bolojan la B1TV.

Ilie Bolojan a susținut că actualul Guvern lucrează permanent pentru reorganizarea proiectelor și pentru închiderea PNRR-ului în condiții favorabile pentru România. El a afirmat că, dacă Executivul nu ar continua această activitate intensă, țara ar putea pierde o oportunitate importantă privind finanțările europene.

Premierul interimar a făcut referire și la moțiunea de cenzură adoptată recent, despre care a spus că a fost generată de Partidul Social Democrat și Alianța pentru Unirea Românilor. Potrivit acestuia, actualul cabinet încearcă să gestioneze situația creată după schimbările politice din ultimele săptămâni.

„În alte zone, unde există anumite interpretări, să încercăm o modificare a jalonului, dacă va fi de acord Comisia, pentru a-l putea îndeplini. Și, de asemenea, se discută despre țintele pe care România și le-a asumat. Gândiți-vă că trebuie să facem un anumit număr de kilometri de autostradă, un anumit număr de kilometri de cale ferată, un anumit număr de dispensare comunale, de centre comunitare și așa mai departe. Și toate aceste lucruri sunt purtate de actualul guvern. Gândiți-vă că, dacă acest guvern n-ar lucra practic de dimineața până seara și face ceea ce a generat Partidul Social Democrat și AUR prin moțiunea de cenzură adoptată acum două săptămâni, practic România ar pierde o ocazie importantă de a-și reașeza proiectele, de a închide PNRR-ul. Și, așa cum suntem în această formulă de interimat, lucrăm de dimineața până seara cu Comisia Europeană, cu grupurile de lucru din ministere, având ședințe cu miniștrii, cu fiecare minister în parte, în așa fel încât să urgentăm plățile, să clarificăm jaloanele, să pregătim proiectele de legi pentru a fi depuse în Parlament”, a mai spus Bolojan.

Bolojan a precizat că Guvernul are întâlniri zilnice cu reprezentanții Comisiei Europene, cu grupurile de lucru din ministere și cu miniștrii, pentru a accelera plățile, pentru a clarifica jaloanele și pentru a pregăti proiectele legislative care trebuie trimise în Parlament.

El a subliniat că această activitate poate continua încă una sau mai multe săptămâni, deoarece pentru finalizarea negocierilor sunt necesare atât proiecte de lege, cât și clarificări suplimentare pentru închiderea tuturor aspectelor aflate în discuție.

Premierul interimar a atras atenția că, în actuala configurație parlamentară, fără o coaliție funcțională, există riscul ca proiectele legislative necesare pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR să nu fie adoptate. De asemenea, există posibilitatea ca acestea să fie aprobate într-o formă care să nu fie acceptată de Comisia Europeană ca îndeplinire a obligațiilor asumate de România.

În acest context, Ilie Bolojan a explicat că Executivul ar putea fi nevoit să recurgă la ordonanțe pentru a clarifica și închide anumite aspecte necesare continuării finanțărilor europene prin PNRR.

„Asta este o activitate importantă pe care guvernul, în această situație de interimat, o derulează. Dar asta sigur poate să mai dureze o săptămână, două, trei, pentru că, la un moment dat, trebuie să vii cu proiecte de legi, trebuie să vii cu anumite clarificări care să închidă toate aceste aspecte. Acum ne bazăm pe adoptarea proiectelor de legi care înseamnă jaloane din PNRR în Parlament, or, într-o formă în care este Parlamentul astăzi, în care nu funcționează niciun fel de coaliție, există riscul ca aceste proiecte să nu fie adoptate. Sau să fie adoptate într-o formă pe care Comisia Europeană să nu le considere ca fiind îndeplinire de jalon. În această situație trebuie să vii cu ordonanțe, să se clarifice aceste aspecte”, a conchis premierul interimar.

Declarațiile făcute de Ilie Bolojan pot fi urmărite aici.

De asemenea, premierul demis a comentat și scandalul legat de contractul de consultanță juridică pentru programul SAFE și a susținut că procedurile au fost desfășurate transparent și fără nereguli.

Acesta a explicat că programul SAFE a reprezentat una dintre activitățile importante gestionate de Guvern în ultima perioadă. Potrivit lui Bolojan, pe baza listei de dotări prevăzute în planul de înzestrare al Armatei, echipele guvernamentale au purtat negocieri cu mai mulți potențiali furnizori.

În etapa finală a procesului, Executivul a considerat necesar să se asigure că angajamentele asumate de furnizori sunt protejate prin formule juridice solide. În acest context, după o analiză bazată pe criteriul celui mai mic preț, a fost contractat un serviciu de asistență juridică pentru finalizarea contractelor.

Ilie Bolojan a afirmat că atacurile apărute în spațiul public sunt puternice și că măsurile luate de Guvern ar fi deranjat anumite interese. El a insistat asupra faptului că derularea programului SAFE ar fi fost realizată în mod transparent.

„Unul dintre lucrurile importante pe care Guvernul le-a gestionat a fost SAFE. În această perioadă pe baza listei de dotări pe care Armata le avea în planul de înszestrare, Guvernul, prin echipele sale, a negociat cu potențiali furnizori. Pe final era nevoie să ne asigurăm că angajamentele pe care anumiți furnizori și le-au asumat sunt blindate prin formule juridice. Pe baza unei analize de preț cel mai mic s-a contractat un serviciu de asistență juridică pentru a putea închide aceste contracte. E o linie de atac foarte puternică. Ceea ce am făcut a deranjat. Derularea SAFE s-a făcut în mod transparent”, a mai spus Bolojan.

Premierul demis a mai declarat că împrumutul acordat României prin acest program, având o dobândă avantajoasă, ar urma să reducă presiunea financiară asupra statului în anii următori.

Totodată, Bolojan a precizat că nu vede existența unui conflict de interese și a susținut că doamna Gheorghiu nu a fost implicată în acest proces. El a explicat că fiecare ministru și-a format propria echipă și că, atunci când nu a participat personal, a delegat un reprezentant.

Întrebat despre eventuale probleme privind procedura, Ilie Bolojan a spus că nu are informații despre existența unor nereguli sau despre situații care să nu fi fost în regulă.

„Se va vedea în anii următori că acest credit, fiind acordat României cu o dobândă bună, nu face decât să ne scadă încărcătura financiară în anii următori. (…) Și acest credit este unul care, fiind acordat pentru România în condiții mult mai avantajoase decât cele pe care noi le accesăm în condiții de piață, adică cu o dobândă la jumătate, cu o perioadă de grație de 10 ani și o rambursare la 40 de ani, nu face decât să ne scadă încărcătura financiară pe care trebuie să o asigurăm în anii următori (…) Nu văd nici un conflict de interese. Doamna Gheorghiu nu a fost implicată. Fiecare ministru și-a format echipa. Dacă nu a participat el, și-a delegat pe cineva să participe. Nu am informații că au fost nereguli, că n-a fost ceva la locul lui”, a spus Ilie Bolojan.

Reacția fostului premier vine după apariția unor informații în presă potrivit cărora o casă internațională de avocatură în cadrul căreia activează Cristian Băcanu ar fi primit aproximativ 19.000 de euro de la Cancelaria premierului pentru servicii de consultanță juridică privind programul SAFE.