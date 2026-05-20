Sorin Grindeanu a sesizat Curtea Constituțională a României în legătură cu existența unui conflict juridic de natură constituțională între Parlament și Guvern. Liderul PSD acuză Executivul că a adoptat OUG nr. 38 privind industria de apărare după ce Guvernul fusese deja demis prin moțiune de cenzură.

Tudorel Toader a declarat însă că, în opinia sa, acest conflict nu există din punct de vedere constituțional.

Fostul judecător CCR a explicat că astfel de conflicte pot fi negative, atunci când două autorități evită exercitarea unei competențe, sau pozitive, atunci când o instituție intră în atribuțiile alteia.

„Conflictele juridice de natură constituțională au fost consacrate în Constituție la revizuirea din 2003. Ele sunt de două feluri: negative și pozitive. Negative, atunci când două puteri se derobă de competențe. Pozitive – când fiecare ia din puterea celuilalt. Deci conflicte achizitive. Eu cred că nu este un conflict. De ce? Pentru că ar fi un conflict pozitiv, că Guvernul a intrat în competența legiuitorului. Dar legiuitorul poate să legifereze. Vine ordonanța și o pică mâine”, a explicat Tudorel Toader la Antena 3 CNN.

Toader a afirmat că, deși Guvernul a adoptat ordonanța fără să aibă dreptul deplin de a face acest lucru, Parlamentului nu i-au fost afectate atribuțiile legislative, deoarece Legislativul poate respinge ulterior ordonanța.

El a amintit și un precedent legat de legea educației, când CCR a declarat neconstituțională o ordonanță deoarece exista deja o procedură parlamentară aflată în faza votului decisiv. În actualul caz, Tudorel Toader spune că Parlamentul nici măcar nu începuse dezbaterea unei legi similare.

„Plus de asta mai e ceva esențial. Când Curtea soluționează conflicte, spune dacă există sau nu și ce faptă l-a generat. După aceea, ce-i de făcut pentru ca să se iasă din conflict. Trei? Ce trebuie făcut să nu se mai blocheze autoritățile. Păi e limpede că Guvernul categoric n-avea dreptul să dea ordonanța, că era interimar, dar n-a știrbit, n-a lezat prerogativele Parlamentului. E o decizie acolo, dacă vă aduceți aminte cu legea educației, care era la vot decisiv la Senat și Guvernul a adoptat o ordonanță, Curtea a zis că e neconstituțională, dar era altceva. Era la vot decisiv, era procedură parlamentară. Dar aici, Parlamentul nici n-a început”, a spus fostul judecător.

În acest context, Tudorel Toader consideră că sesizarea depusă de Avocatul Poporului are șanse reale să fie admisă de Curtea Constituțională, deoarece aceasta vizează direct constituționalitatea actului normativ.

Fostul judecător CCR a precizat că, dacă ordonanța va fi declarată neconstituțională, Curtea poate decide și anularea efectelor juridice deja produse de aceasta.

Potrivit lui Toader, faptul că România riscă să piardă bani din programul SAFE nu justifică adoptarea unor ordonanțe considerate neconstituționale.

El a susținut că Parlamentul poate adopta rapid o lege care să rezolve problema și să permită continuarea programului fără încălcarea Constituției.

„Când Curtea o declară neconstituțională spune ce se întâmplă cu efectele juridice pe care le-a produs și poate să le anuleze. Adică efectele ordonanței să pice și ele. Eu vorbesc despre lege și despre constituționalitatea legii și nu despre bani. De aia avem Guvern care are grijă de bani și de viața românilor. Parlamentul poate în trei sau patru zile să adopte legea. Să pice ordonanța, să adopte alta, să rezolve banii și SAFE-ul, nu-i problemă. Dacă vrea cu adevărat să rezolve problemele românilor sunt instrumente constituționale”, a spus Tudorel Toader.

Sorin Grindeanu a declarat că Avocatul Poporului a sesizat CCR după ce în forma finală a ordonanței SAFE ar fi fost introduse 11 puncte care nu existau în varianta inițială avizată de Consiliul Legislativ.

Liderul PSD a afirmat că printre modificările adăugate ulterior s-ar regăsi prevederi legate de crame, vinuri sau rețele de gaz din Bihor, aspecte care nu aveau legătură directă cu industria de apărare.

„Este ceea ce s-a spus public, inclusiv lucrurile transmise de Avocatul Poporului și chestiunile care ne-au venit din comisiile de constituționalitate din Parlament. Dacă sunt totuși în regulă, bine. S-au întâmplat mai multe lucruri. A existat o ordonanță de urgență înainte, discutată, dar neaprobată, fiindcă nu avea aviz de la Consiliul Legislativ. Între timp a apărut avizul de la Consiliul Legislativ, doar că, pe bandă, s-au adăugat foarte multe lucruri care nu apăreau în forma inițială. S-au adăugat lucruri despre crame, vinuri, despre rețele de gaz prin Bihor, tot felul de lucruri — vreo 11 puncte care fac parte din această ordonanță și care nu au avut aviz de la Consiliul Legislativ”, a declarat președintele PSD pentru Adevărul.

Totodată, Grindeanu a susținut că unele dintre aceste prevederi fac deja obiectul unor proiecte legislative aflate în procedură parlamentară, ceea ce ridică probleme suplimentare de constituționalitate.

Președintele PSD a insistat că partidul susține programul SAFE și investițiile în apărare, însă consideră că Guvernul interimar a depășit limitele constituționale prin modul în care a adoptat ordonanța.

„Mai mult, parte dintre aceste amendamente citite pe bandă fac obiectul unei legi care se află pe circuit parlamentar. Atunci au apărut aceste elemente care mă fac să fac această sesizare. În principiu, noi, pe partea de SAFE — și vreau să fiu foarte clar — noi, PSD-ul, susținem programul SAFE. Ceea ce a făcut guvernul demis este cu totul altceva”, spune Sorin Grindeanu.

Contractele din programul SAFE trebuie semnate până la 31 mai, însă Curtea Constituțională nu a stabilit încă termenul pentru analizarea sesizării depuse de Avocatul Poporului.