Fostul președinte Traian Băsescu consideră că Nicușor Dan întârzie nejustificat desemnarea unui candidat pentru funcția de premier și că această situație prelungește instabilitatea politică.

Traian Băsescu a afirmat că, după primul tur oficial de consultări cu partidele parlamentare, șeful statului avea obligația să facă o nominalizare.

Acesta a explicat că, în opinia sa, președintele ar trebui să desemneze un premier din partea partidului cu cel mai mare număr de parlamentari, respectiv PSD, dacă formațiunile politice nu reușesc să vină cu o soluție clară pentru formarea unei majorități.

Băsescu a declarat că ar fi oferit zece zile partidului desemnat pentru formarea unui Executiv și pentru obținerea unei majorități parlamentare.

Fostul șef al statului susține că actuala situație contravine „spiritului Constituției”, chiar dacă procedura nu este descrisă explicit în textul constituțional.

„Dacă luăm în considerație că a trecut primul tur de consultări, eu cred că președintele la ora asta avea obligația să facă o nominalizare. De ce? Pentru că în Constituție nu avem numai litera Constituției, avem și spiritul Constituției. Dacă partidele nu sunt în stare să vină fără condiții în fața președintelui, președintele trebuie să spună: ”dragi partide parlamentare, pentru că nu puteți, eu voi desemna un premier de la partidul cu cel mai mare număr de parlamentari”. Aș face lucrul ăsta și aș da 10 zile să vină cu guvernul. Ceea ce face domnul președinte acum este neconstituțional și târie țara într-o situație de instabilitate politică”, a spus acesta la B1TV.

Traian Băsescu a criticat atât partidele parlamentare, cât și pe președintele Nicușor Dan, afirmând că fiecare actor politic interpretează Constituția după propriile interese.

Acesta a spus că România este condusă de „amatori de proastă calitate” și a acuzat întreaga clasă politică de lipsă de responsabilitate în gestionarea crizei guvernamentale.

„Deci, domnii ăștia care se joacă fiecare cu constituția lui trebuie să știe că se pregătesc să saboteze România. Nicușor Dan este primul responsabil pentru că și dânsul pune condiții care nu sunt în Constituție”, consideră Traian Băsescu.

Fostul președinte a insistat asupra ideii că, atunci când un Guvern este demis, șeful statului trebuie să acționeze rapid și să continue procesul de desemnare a premierilor până la formarea unui nou Executiv.

În opinia sa, președintele nu ar trebui să prelungească perioada de negocieri informale, deoarece situația politică actuală reprezintă o urgență instituțională.

Fostul șef al statului a precizat în repetate rânduri că nu susține politic PSD, însă consideră că desemnarea unui premier din partea partidului cu cei mai mulți parlamentari reprezintă o regulă firească într-o astfel de situație.

Băsescu a declarat că, dacă PSD nu reușește să formeze o majoritate parlamentară, atunci președintele poate merge mai departe către alte variante politice. Acesta a explicat că procesul constituțional trebuie continuat rapid și fără întârzieri suplimentare.

Traian Băsescu consideră că întâlnirile informale organizate în ultimele două săptămâni nu rezolvă blocajul politic și că președintele ar fi trebuit deja să ia o decizie concretă privind desemnarea unui premier.

Fostul președinte a concluzionat că Nicușor Dan este „primul responsabil” pentru prelungirea crizei politice și pentru lipsa unui nou Guvern la două săptămâni după căderea Executivului Bolojan.