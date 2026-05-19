Întrebat despre declarațiile guvernatorului BNR, Mugur Isărescu, privind măsurile fiscale și impactul acestora asupra mamelor, liderul UDMR a susținut că autoritățile au fost nevoite să adopte decizii dificile din cauza presiunilor bugetare.

„A fost o discuție și atunci și da, aici are dreptate Mugur Isărescu. Au fost discuții atunci și legat de învățământ, până unde poți să mergi, și legat de asigurările de sănătate, legat de pensionari, legat de mame. Și Ilie Bolojan a avut un principiu sănătos, dar din când în când trebuie să găsești și trebuie să vezi și nuanțele. Principiul lui Bolojan care era? Fără excepții. Că dacă lași undeva o singură excepție, atunci ai lăsat o portiță deschisă. Și imediat, cum e în România, se strecoară și alții prin acea portiță”, a declarat Kelemen Hunor la Digi24.

Potrivit liderului UDMR, principiul aplicării măsurilor fără excepții a fost unul corect, însă realitatea economică și socială a impus unele ajustări și abordări mai nuanțate.

Kelemen Hunor a explicat că măsurile fiscale au fost determinate de creșterea deficitului și de costurile tot mai mari ale împrumuturilor contractate de stat.

Acesta a atras atenția asupra sumelor foarte mari pe care România trebuie să le plătească doar pentru dobânzile aferente împrumuturilor.

„Deci principiul era corect, dar realitatea arată un pic altfel în România. Și de aceea eu cred că, da, au fost și sunt corecte aceste măsuri. În sensul că nu aveai o altă soluție, aveai nevoie de venituri la buget, deficitul era în creștere, datoria publică în creștere și împrumuturile foarte scumpe. Sunt și astăzi, erau și anul trecut, plus în acest an aveam vreo 60-62 de miliarde ce trebuie plătite doar dobânzi din împrumuturile luate în 2023-2024. Deci, da, din acest punct de vedere nu prea avea spațiu de manevră, dar de fiecare dată gândirea nuanțată nu te omoară”, a mai spus liderul UDMR.

Problemele economice invocate de Kelemen Hunor

Problemă Impact asupra bugetului Deficit bugetar în creștere Presiune pe finanțele publice Datorie publică ridicată Costuri mari de finanțare Dobânzi mari la împrumuturi Cheltuieli suplimentare pentru stat Lipsa veniturilor la buget Necesitatea măsurilor fiscale Presiuni pe PNRR Accelerarea reformelor

Liderul UDMR a comentat și situația politică actuală, afirmând că, în acest moment, nu există o formulă clară pentru o majoritate guvernamentală stabilă.

Potrivit acestuia, negocierile dintre partidele parlamentare sunt complicate din cauza pozițiilor divergente și a dificultății de a construi o coaliție transparentă și funcțională.

„În acest moment nu există o soluție. Nu există o soluție cu care pot să merg în Parlament și să spun că aceasta este majoritatea și acesta este programul de guvernare”, a declarat Kelemen Hunor.

Acesta a susținut că actualul context politic face aproape imposibilă formarea rapidă a unei majorități stabile.

Kelemen Hunor consideră că o eventuală respingere în Parlament a primei propuneri de premier ar putea modifica pozițiile partidelor și ar putea duce la apariția unei majorități.

„Poate, după o primă încercare, dacă nu trece de Parlament, lucrurile vor lua o altă perspectivă și o altă abordare din partea fiecăruia”, a spus liderul UDMR.

Acesta a afirmat că perspectiva alegerilor anticipate ar putea determina formațiunile politice să accepte compromisuri pentru formarea unui guvern.

„La o a doua nominalizare, de teama anticipatelor, sigur se va coagula o majoritate”, a afirmat Kelemen Hunor.

Ce poate influența formarea unei majorități

Factor politic Posibil efect Respingeri în Parlament Reluarea negocierilor Teama anticipatelor Presiune pentru compromis Divergențe între partide Întârzierea formării Guvernului PNRR și termenele europene Necesitatea unui executiv stabil Presiunea economică Accelerarea negocierilor

Liderul UDMR a atras atenția și asupra termenelor asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Potrivit acestuia, până la finalul lunii iunie trebuie adoptate mai multe acte normative și reforme importante pentru îndeplinirea jaloanelor asumate în relația cu Comisia Europeană.

Kelemen Hunor a subliniat că pentru atingerea acestor obiective este nevoie atât de un guvern funcțional, cât și de o majoritate parlamentară capabilă să susțină măsurile necesare.

Declarațiile liderului UDMR vin într-un context complicat pentru finanțele publice și scena politică din România.

Guvernul se confruntă cu:

deficit bugetar ridicat;

costuri mari ale datoriei publice;

presiuni privind reformele din PNRR;

nevoia de creștere a veniturilor la buget;

tensiuni sociale generate de măsurile fiscale.

În paralel, incertitudinile politice și dificultatea formării unei majorități stabile complică și mai mult procesul de adoptare a reformelor asumate de România în relația cu Uniunea Europeană.