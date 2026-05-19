Potrivit companiei de consultanță fiscală, situația ridică semne serioase de întrebare cu privire la modul în care ANAF utilizează sistemele bazate pe inteligență artificială, inclusiv în ceea ce privește stabilirea riscului fiscal și emiterea deciziilor de impunere.

Reprezentanții CC Tax Advisory susțin că devine esențială transparentizarea modului în care este calculat riscul fiscal al contribuabililor, în contextul în care există suspiciuni că unele procese automatizate ar putea genera erori majore. Compania atrage atenția că, în lipsa unor garanții clare, contribuabilii nu pot avea certitudinea că evaluările realizate de ANAF sunt corecte și nu rezultatul unor erori generate de inteligența artificială.

În comunicat se amintește că organizația a avertizat și în trecut asupra riscurilor asociate procesului de digitalizare promovat de ANAF, subliniind că acesta nu trebuie să devină o povară suplimentară pentru contribuabili și nici să conducă la costuri administrative suplimentare, precum verificarea declarațiilor precompletate.

CC Tax Advisory afirmă că toate aceste îngrijorări capătă acum o nouă dimensiune, după ce un antreprenor român a descoperit că o contestație fiscală i-a fost respinsă printr-un document care conținea articole de lege inexistente, practici atribuite unor organisme internaționale inexistente și hotărâri judecătorești fabricate, toate generate, potrivit relatărilor din presă, de un sistem de inteligență artificială.

Compania consideră că această practică poate reprezenta o încălcare a legislației europene privind utilizarea sistemelor de inteligență artificială și a drepturilor fundamentale ale contribuabililor. În acest context, CC Tax Advisory solicită ANAF, Ministerului Finanțelor și Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal să declanșeze de urgență o anchetă administrativă și să clarifice public în ce condiții sunt folosite sisteme AI în soluționarea contestațiilor fiscale, în stabilirea riscului fiscal și în calcularea obligațiilor fiscale impuse contribuabililor.

CEO-ul companiei, Cornelia Năstase, a declarat că există motive serioase de îngrijorare privind amploarea fenomenului și modul în care ANAF utilizează algoritmii și inteligența artificială pentru analiza volumului mare de date colectate.

Potrivit acesteia, problema nu se limitează la redactarea documentelor prin care sunt respinse contestațiile fiscale, ci poate viza inclusiv stabilirea riscului fiscal și calculul obligațiilor fiscale impuse contribuabililor. Cornelia Năstase a mai susținut că transparența privind modul de calcul al riscului fiscal devine indispensabilă, deoarece contribuabilii nu pot avea încredere deplină că evaluările sunt realizate corect și nu pe baza unor erori generate de inteligența artificială.

„În lumina acestui caz, pur și simplu nu putem ști cât de extins este fenomenul. Poate a fost un caz singular, dar acest lucru este foarte improbabil. Iar discuția nu este doar despre folosirea AI-ului la redactarea documentelor prin care sunt respinse contestațiile contribuabililor, ci și despre folosirea AI-ului în stabilirea riscului fiscal și chiar în modul de calcul al obligațiilor pe care ANAF consideră că trebuie să le impună constribuabililor. În ultima perioadă, conducerea ANAF a vorbit despre folosirea algoritmilor și a inteligenței artificiale în analizarea volumului uriaș de date pe care ANAF le colectează. Acum, avem toate motivele să ne întrebăm despre cât de corect sunt folosite aceste noi tehnologii. Devine esențial transparența calcului de risc fiscal, pentru că nu putem să avem încredere că ANAF a calculat corect riscul unui contribuabil, sau a lăsat AI-ul să halucineze”, a transmis Cornelia Năstase.

În comunicat este invocat și Regulamentul UE 2024/1689 privind inteligența artificială, cunoscut drept AI Act, care a intrat în vigoare în august 2024 și se aplică direct în toate statele membre ale Uniunii Europene. Documentul clasifică drept sisteme AI cu risc ridicat aplicațiile utilizate de autoritățile publice în procese administrative care pot afecta în mod semnificativ drepturile persoanelor fizice sau juridice, inclusiv în domeniul fiscal.

Potrivit regulamentului european, astfel de sisteme trebuie să respecte mai multe obligații stricte. Una dintre acestea este supravegherea umană efectivă, ceea ce presupune verificarea reală și independentă a informațiilor generate de sistemele AI, nu doar validarea formală a rezultatelor.

De asemenea, AI Act prevede obligații privind acuratețea și robustețea sistemelor de inteligență artificială utilizate în decizii cu efecte juridice. Conform comunicatului, un sistem care generează articole de lege inexistente sau hotărâri judecătorești fabricate nu poate respecta standardele de acuratețe impuse de legislația europeană.

O altă obligație prevăzută de regulament este transparența. Operatorii sistemelor AI cu risc ridicat trebuie să informeze persoanele afectate cu privire la utilizarea unor astfel de tehnologii. În acest context, CC Tax Advisory susține că orice contribuabil are dreptul să știe dacă o decizie ANAF a fost generată sau asistată de inteligența artificială.

Compania face referire și la articolul 22 din Regulamentul general privind protecția datelor, GDPR, care garantează dreptul persoanelor de a nu fi supuse unor decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată atunci când acestea produc efecte juridice semnificative, cum este cazul respingerii unei contestații fiscale.

Totodată, comunicatul amintește prevederile Codului de procedură fiscală, care stabilesc că orice act administrativ-fiscal trebuie să conțină motivele de fapt și temeiul de drept. Reprezentanții CC Tax Advisory subliniază că această obligație reprezintă o condiție esențială pentru legalitatea actului administrativ.

În același timp, compania amintește că practica instanțelor de contencios administrativ a stabilit constant că un act administrativ fundamentat pe temeiuri juridice inexistente sau imposibil de verificat poate fi considerat nelegal și anulat de instanță.