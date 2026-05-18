În ultimii ani, ANAF a accelerat procesul de digitalizare și a introdus tot mai multe instrumente automate în activitatea fiscală și juridică. În practică, utilizarea inteligenței artificiale este deja prezentă inclusiv în fundamentarea deciziilor de soluționare a contestațiilor formulate de contribuabili împotriva actelor administrativ-fiscale.

Deși automatizarea poate aduce beneficii atât instituției, cât și contribuabililor, problemele apar atunci când soluțiile bazate pe inteligență artificială sunt utilizate exclusiv pentru identificarea argumentelor necesare respingerii obiecțiilor formulate de persoanele sau companiile verificate de Fisc.

În cadrul procedurilor fiscale, autoritatea are obligația de a analiza atât situația de fapt, cât și temeiurile legale invocate de contribuabil. Decizia emisă trebuie să conțină o motivare clară, atât din perspectivă factuală, cât și juridică, astfel încât persoana vizată să poată înțelege argumentele care au stat la baza soluției adoptate.

Problemele apar însă atunci când motivările generate sau influențate de inteligența artificială includ referiri la articole de lege inexistente, practici internaționale neverificabile sau hotărâri judecătorești care nu au fost pronunțate în realitate, dar care sunt prezentate drept argumente valide în sprijinul poziției ANAF.

În multe dintre disputele fiscale, contribuabilii nu dispun de pregătire juridică și nici de asistență specializată pentru a verifica autenticitatea fiecărei trimiteri legislative sau jurisprudențiale invocate de autoritatea fiscală.

În aceste condiții, existența unor argumente aparent solide, formulate cu ajutorul inteligenței artificiale și susținute prin referințe care par autentice, poate crea un dezechilibru major între contribuabil și instituția statului.

Mai mult, chiar și în situațiile în care persoanele contestatare beneficiază de avocați sau consultanți fiscali, procesul devine mai complicat și mai costisitor. Specialiștii sunt nevoiți să verifice suplimentar autenticitatea fiecărei referințe juridice invocate în documentele ANAF, ceea ce poate prelungi semnificativ durata litigiilor.

Deciziile de soluționare a contestațiilor pot fi atacate în instanță, însă procesele de contencios fiscal riscă să fie încărcate inutil cu dezbateri privind existența sau inexistența unor prevederi ori hotărâri generate de inteligența artificială, în loc ca analiza să se concentreze asupra fondului cauzei fiscale.

Complicațiile nu se opresc la etapa administrativă. În practică, există situații în care aceleași argumente generate cu ajutorul inteligenței artificiale sunt utilizate de ANAF și în instanță, în cadrul apărărilor formulate în procesele de contencios fiscal.

Astfel, judecătorii, avocații și contribuabilii ajung să consume timp și resurse pentru combaterea unor prevederi sau hotărâri judecătorești care nu există în realitate, dar care sunt prezentate într-o formă credibilă în documentele oficiale.

În acest context, specialiștii atrag atenția că misiunea autorității fiscale trebuie să rămână aceea de a stabili corect situația fiscală a contribuabilului și de a fundamenta deciziile exclusiv pe legislația în vigoare și pe constatări complete, verificate și conforme cu realitatea juridică.

Folosirea inteligenței artificiale în activitatea ANAF nu este contestată în sine, mai ales în contextul modernizării administrației fiscale și al digitalizării accelerate. Problema apare însă atunci când aceste instrumente sunt utilizate fără verificări suplimentare și fără asumarea responsabilității pentru informațiile generate automat.

În plus, numeroase decizii fiscale emise de autoritate sunt deja contestate și anulate în instanță, ceea ce amplifică presiunea privind necesitatea unei motivări riguroase și conforme cu legea.

Experții din domeniul fiscal consideră că utilizarea inteligenței artificiale ar trebui să contribuie la dezvoltarea unui mecanism eficient și echilibrat de soluționare a disputelor dintre contribuabili și autoritatea fiscală, nu la complicarea procedurilor administrative și judiciare.

În prezent, însă, apar tot mai multe semnale privind folosirea acestor soluții fără o verificare umană suficientă, ceea ce poate conduce la erori grave în motivarea actelor administrative.

De asemenea, obligația legală a autorității fiscale de a aplica unitar legislația românească presupune utilizarea unor argumente reale, verificabile și conforme cu jurisprudența existentă, mai ales în cadrul unor proceduri care pot avea efecte financiare majore asupra contribuabililor.

În lipsa unor mecanisme clare de control și validare a informațiilor generate automat, utilizarea inteligenței artificiale riscă să afecteze atât încrederea contribuabililor în ANAF, cât și funcționarea eficientă a procesului de justiție fiscală.

Tabel. Problemele semnalate privind utilizarea inteligenței artificiale de către ANAF în disputele fiscale: