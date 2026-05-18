Regula principală la pensii vine din Regulamentul european nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, aplicabil în statele Uniunii Europene, în Spațiul Economic European și în Elveția.

Acest regulament nu creează o pensie europeană unică și nu înseamnă că toate statele folosesc aceleași reguli. Fiecare țară își păstrează propriul sistem de pensii, propria vârstă de pensionare și propriile condiții privind stagiul minim de cotizare.

Ce face regulamentul european este să oblige instituțiile să țină cont de perioadele lucrate în celelalte state atunci când verifică dacă persoana are dreptul la pensie. Asta este partea care îi interesează pe românii care au muncit în mai multe țări.

Acesta este principiul numit totalizarea perioadelor de asigurare. Dacă un stat cere un anumit stagiu minim pentru acordarea pensiei, trebuie să ia în calcul și perioadele lucrate în celelalte state membre, ca și cum acea activitate ar fi fost desfășurată acolo.

De exemplu, dacă o persoană a lucrat 10 ani în România și 15 ani în Italia, perioadele sunt analizate împreună pentru a vedea dacă sunt îndeplinite condițiile pentru pensionare.

Asta nu înseamnă că România plătește și pentru anii lucrați în Italia sau invers. Înseamnă doar că acei ani nu se pierd și sunt luați în calcul pentru stabilirea dreptului.

Acest lucru este foarte important mai ales pentru cei care au avut contracte mai scurte în mai multe state și se tem că anumite perioade nu vor mai conta.

Aici apare cea mai mare confuzie. Pensia nu vine de la un singur stat, ci fiecare țară în care ai contribuit calculează și plătește partea care îi revine.

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) explică acest mecanism prin principiul „pro rata temporis”, adică pensia este stabilită proporțional cu perioadele de asigurare realizate în fiecare stat.

Dacă ai lucrat în România, Germania și Spania, poți ajunge să primești trei plăți separate, fiecare venind din sistemul de pensii al statului respectiv.

Instituția verifică mai întâi dacă ai drept la o pensie națională doar pe baza perioadelor lucrate acolo. Apoi se calculează și o pensie teoretică, luând în considerare toate perioadele lucrate în Uniunea Europeană, după care se stabilește partea proporțională care revine acelui stat.

Acesta este motivul pentru care mulți pensionari primesc sume diferite din mai multe surse și nu o singură pensie mare.

Mulți cred că trebuie să meargă personal în fiecare țară unde au lucrat pentru a cere pensia. În realitate, procedura este mai simplă.

Dacă locuiești în România la momentul pensionării, cererea se depune la casa teritorială de pensii de care aparții. Dacă locuiești într-un alt stat membru, cererea se depune la instituția de asigurări sociale din acel stat.

Instituția respectivă transmite informațiile și către celelalte state implicate.

Asta înseamnă că nu este necesar să te deplasezi separat în Italia, Germania sau Spania pentru fiecare dosar, dacă procedura este făcută corect prin sistemul european de coordonare.

CNPP precizează clar că persoanele cu domiciliul într-un alt stat membru nu trebuie să vină în România doar pentru depunerea cererii.

Un alt aspect important este că nu toate statele au aceeași vârstă legală de pensionare. Poți ajunge să primești pensia din România la o anumită vârstă, dar să trebuiască să mai aștepți câțiva ani pentru pensia din Germania sau Italia, dacă acolo legislația prevede o vârstă mai mare.

Acest lucru îi surprinde pe mulți români care cred că toate pensiile vor începe simultan. În practică, plata poate începe în momente diferite, în funcție de regulile fiecărui stat.

Tocmai de aceea, instituțiile europene recomandă verificarea situației din timp, pentru a evita întârzieri sau așteptări neprevăzute.

Există multe situații în care o persoană a lucrat doar câteva luni într-un alt stat și crede că acea perioadă nu mai are nicio valoare. În unele țări, perioadele foarte scurte, de exemplu sub un an, nu dau dreptul la o pensie separată din acel stat.

Asta nu înseamnă însă că ele dispar. Aceste perioade pot fi luate în calcul de celelalte state unde persoana a lucrat mai mult, tocmai prin mecanismul european de totalizare.

Este un detaliu foarte important pentru românii care au avut contracte sezoniere sau perioade scurte de muncă în mai multe țări.

În România, cadrul actual este Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, aplicată integral de la 1 septembrie 2024. Aceasta reglementează modul în care sunt stabilite pensiile în sistemul public românesc, iar pentru lucrătorii care au muncit și în alte state se aplică împreună cu regulile europene de coordonare.

Noua lege stabilește modul de calcul al stagiului de cotizare, perioadele contributive și cele asimilate, iar pentru pensiile internaționale analiza se face în paralel cu regulile europene.

Practic, nu alegi între legea română și regulamentul european. Ele funcționează împreună.

Ce trebuie reținut este că pensia din străinătate și cea din România nu se transformă într-o singură pensie plătită de un singur stat. Perioadele lucrate se adună pentru verificarea dreptului la pensionare, dar fiecare stat plătește separat partea corespunzătoare contribuțiilor făcute acolo.

Poți primi mai multe pensii, din mai multe state, la date diferite și în cuantumuri diferite.

Cea mai importantă regulă este simplă: anii lucrați în străinătate nu se pierd, dar nici nu sunt plătiți integral de România. Fiecare stat își asumă partea lui, iar cheia este ca toate perioadele să fie corect declarate și valorificate la momentul pensionării.