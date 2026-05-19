PSD a obținut în Comisia juridică a Senatului adoptarea unui amendament care elimină articolele III-XIV din Ordonanța de Urgență 38/2026 privind programul SAFE de înzestrare a forțelor militare. Amendamentul a fost introdus în timpul ședinței de marți de grupul parlamentar PSD și a fost citit de președintele comisiei, Ion-Cristinel Rujan.

Social-democrații susțin că respectivele articole au fost adăugate ulterior formei inițiale avizate de Consiliul Legislativ și că Guvernul nu mai avea competența legală de a opera astfel de modificări după demiterea prin moțiune de cenzură.

Potrivit informațiilor prezentate în cadrul ședinței, forma inițială a proiectului de ordonanță conținea doar două articole strict legate de programul SAFE și primise aviz favorabil din partea Consiliului Legislativ înainte de ședința de Guvern din 4 mai.

Situația s-a complicat însă după ce Executivul a introdus alte 12 articole în timpul ședinței, printre acestea aflându-se și prevederi referitoare la facilități pentru agenți economici. Pentru aceste modificări era necesar un nou aviz din partea Consiliului Legislativ.

„Avem amendament din partea grupului PSD privind abrogarea celor 12 puncte care vizează acte normative adăugate în data de 4 în ședința de Guvern după ce se primise un aviz favorabil de la Consiliul Legislativ pentru primele două puncte. Noi am depus, de la grupul PSD, un amendament să abrogăm articolele III-XIV din Ordonanță, cele adăugate în ședința de 4 mai și neavizate de Consiliul Legislativ”, a declarat senatorul PSD.

Amendamentul a fost adoptat cu majoritatea voturilor membrilor Comisiei juridice, iar proiectul de lege privind aprobarea OUG 38/2026 urmează să intre în analiza comisiilor de Buget, Apărare și Economică, înainte de votul final din plenul Senatului.

Disputa juridică în jurul programului SAFE are la bază calendarul în care ordonanța a fost adoptată și avizată. OUG 38/2026 a fost publicată în Monitorul Oficial pe 8 mai 2026, la trei zile după ce Guvernul Ilie Bolojan fusese demis prin moțiune de cenzură și continua să funcționeze doar ca Executiv interimar.

Conform legislației în vigoare, un Guvern demis de Parlament nu poate adopta ordonanțe de urgență. În documentul publicat în Monitorul Oficial apare însă că ordonanța fusese adoptată pe 4 mai, înaintea căderii Guvernului.

Problema invocată ulterior de Avocatul Poporului privește diferența dintre forma inițială a actului și forma finală publicată. Forma avizată inițial de Consiliul Legislativ includea doar două articole privind SAFE, însă Guvernul a completat ulterior ordonanța cu încă 12 articole în ședința din 4 mai.

Noul aviz al Consiliului Legislativ pentru forma extinsă a ordonanței a fost emis pe 5 mai, adică după demiterea Guvernului prin moțiune de cenzură. Pe acest fundament juridic, Avocatul Poporului, Renate Weber, a sesizat Curtea Constituțională.

Atacul la CCR a ridicat semne de întrebare privind validitatea unor prevederi introduse în ordonanță și a alimentat dezbaterea politică privind legalitatea procedurii folosite de fostul Executiv.

În contextul tensiunilor generate de contestarea ordonanței, președintele Nicușor Dan a declarat că programul european SAFE nu este în pericol și că Parlamentul are posibilitatea să intervină legislativ pentru a evita întârzieri.

Șeful statului a fost întrebat vinerea trecută, într-o conferință de presă, dacă există riscul ca programul european pentru industria de apărare să fie blocat din cauza sesizării depuse la Curtea Constituțională.

Președintele a explicat că există soluții parlamentare care pot fi aplicate într-un termen suficient de scurt pentru ca România să respecte calendarul stabilit pentru SAFE.

„Nu există riscul acesta. Cumva, pe măsură ce ne apropiem de 31 mai, discuţiile pe SAFE sunt tot mai dese. Există un backup în Parlament. Există o posibilitate de a interveni legislativ în Parlament, în timp optim, astfel încât termenul de 31 mai să nu fie afectat”, a zis șeful statului.

Declarația lui Nicușor Dan vine în contextul în care programul SAFE este considerat unul dintre instrumentele europene importante pentru dezvoltarea industriei de apărare și pentru accelerarea procesului de înzestrare militară.

În paralel cu disputa politică și juridică privind programul SAFE, au apărut informații legate și de cheltuielile făcute pentru consultanță juridică aferentă proiectului european de apărare. O casă internațională de avocatură unde activează Cristian Băcanu, consilier onorific al vicepremierului Oana Gheorghiu, a încasat bani de la Cancelaria prim-ministrului demis Ilie Bolojan.

Documentul prezentat în emisiunea „Decisiv” de la Antena 3 este datat 13 mai 2026 și indică drept beneficiar Cancelaria prim-ministrului. Factura acoperă servicii juridice prestate în perioada 22–30 aprilie 2026 și are o valoare totală de 95.257 de lei, adică peste 19.000 de euro.

Conform documentului, serviciile facturate au constat în asistență juridică pentru negocierea unor acorduri de cooperare industrială în cadrul programului european SAFE. Factura a fost emisă de firma internațională de avocatură CMS, cu sediul în Germania, companie în cadrul căreia activează Cristian Băcanu.

Cristian Băcanu este fost deputat PNL și fost candidat la Primăria Sectorului 5. În prezent, acesta ocupă funcția de consilier onorific al vicepremierului Oana Gheorghiu, potrivit unei decizii publicate în Monitorul Oficial. Totodată, conform informațiilor prezentate în spațiul public, Băcanu lucrează în cadrul biroului CMS Frankfurt pe domeniul apărării și este în continuare membru al PNL.

Informațiile au generat întrebări și în legătură cu valoarea serviciilor juridice facturate pentru o perioadă de aproximativ o săptămână, în condițiile în care programul SAFE se afla deja în dezbatere parlamentară la acel moment.

