Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a sesizat Curtea Constituțională a României (CCR) cu privire la existența unui conflict juridic de natură constituțională între Parlament și Guvern.

Măsura vizează Ordonanța de Urgență nr. 38 referitoare la industria de apărare, despre care liderul PSD susține că a fost adoptată cu încălcarea flagrantă a Legii Fundamentale.

În cadrul unei declarații făcute joi, 21 mai 2026, în Parlament, Sorin Grindeanu a explicat că Executivul condus de Ilie Bolojan a adăugat 11 amendamente la această ordonanță fără să obțină avizul obligatoriu de la Consiliul Legislativ.

Mai mult, președintele Camerei Deputaților a subliniat că noile completări nu au nicio legătură cu programul SAFE. Acesta a precizat că demersul său este unul corect, argumentând că modul în care guvernul a gestionat ordonanța a fost complet inadecvat.

Potrivit liderului social-democrat, sub umbrela programului SAFE au fost introduse chestiuni complet străine de proiect, cum ar fi rețeaua de gaze din Bihor sau înființarea unor antrepozite fiscale pentru diverse crame. Sorin Grindeanu a explicat că aceste elemente aveau deja proiecte de lege aflate pe circuitul parlamentar, un aspect care transformă ordonanța într-un act neconstituțional.

Oficialul a adăugat că modificările inițiale legate strict de SAFE nu prezentau probleme, însă actul a fost compromis în momentul în care au fost inserate, pe ultima sută de metri, amendamente care nu au absolut nicio legătură cu scopul inițial al textului.

„Am făcut această sesizare pentru că așa este corect. Ceea ce s-a întâmplat și modul în care a gestionat guvernul această ordonanță nu înseamnă poate să adauge la ordonanța SAFE chestiuni care țin de rețeaua de gaze de la Bihor, de antrepozite fiscale pentru tot felul de crame, lucruri care nu au nicio legătură cu SAFE și care, ce să vezi, aveau anumite proiecte de lege aflate pe circuit parlamentar, ceea ce face neconstituțională această ordonanță. Oamenii aceștia au încercat sub masca, sub umbrela unei ordonanțe SAFE care, din punctul meu de vedere, în sine doar acele articole care se referă la SAFE nu au niciun fel de problemă, dar au adăugat la ea alte 11 amendamente citite pe bandă acea ordonanță, care o fac neconstituțională”, a spus liderul PSD.

De asemenea, Sorin Grindeanu a atras atenția asupra faptului că Executivul a adoptat această ordonanță de urgență după ce fusese deja demis prin moțiune de cenzură, nerespectând astfel „obligația de loialitate constituțională față de Parlament”.

„Cine e de vină? Cine trebuia să facă o ordonanță strict pe SAFE și să dea cadrul sau cei care au încercat pe ultima sută de metri să adauge lucruri care nu au nicio legătură cu SAFE. Absolut niciuna”, a mai spus Grindeanu.

Indicator Cheie Detalii și Obiectul Contestației Argumente Juridice și Instituții Sesizate Actul normativ vizat Ordonanța de Urgență a Guvernului (OUG) nr. 38 Reglementează industria de apărare și programul SAFE. Autorul primei sesizări Sorin Grindeanu (Președintele Camerei Deputaților) Reclamă apariția unui conflict juridic de natură constituțională între Parlament și Executiv. Nereguli procedurale Adoptarea actului după demiterea Guvernului Încălcarea obligației de loialitate constituțională față de Parlament; adăugarea a 11 amendamente fără avizul Consiliului Legislativ. Probleme de fond Introducerea unor modificări străine de programul SAFE Inserarea unor proiecte privind rețeaua de gaze din Bihor și antrepozite fiscale pentru crame (aflate deja pe circuitul parlamentar). A doua sesizare (CCR) Avocatul Poporului (Renate Weber) Confirmă existența unor multiple aspecte de neconstituționalitate, atât de fond, cât și de procedură.

Această inițiativă juridică nu este una singulară, ordonanța fiind atacată pe mai multe fronturi. Anterior acestui demers, și Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituțională cu privire la aceleași reglementări legate de industria de apărare.

Avocatul Poporului, Renate Weber, a declarat recent, într-o intervenție televizată, că ordonanța de urgență suferă de numeroase vicii de neconstituționalitate. Ea a specificat că problemele identificate vizează atât fondul unora dintre prevederile incluse în textul ordonanței, cât și o serie de proceduri administrative care au fost încălcate în momentul adoptării de către Guvern.