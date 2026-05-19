Social-democraţii susţin că acesta are obligaţia legală şi politică de a clarifica modul în care a fost selectată firma de avocatură care a oferit consultanţă în acest dosar, invocând existenţa unui posibil conflict de interese. Potrivit PSD, casa de avocatură ar fi reprezentat atât Guvernul României, cât şi grupul german implicat în negocieri, situaţie pe care partidul o consideră incompatibilă.

”PSD denunţă traficul de influenţă scandalos realizat în biroul premierului demis, Ilie Bolojan, pentru realizarea unei înţelegeri secrete între Guvernul României şi un furnizor privat german de echipamente militare, ce vizează fondurile garantate din bani europeni şi care sunt disponibile pentru înzestrarea Armatei Române, în cadrul instrumentului financiar Security Action for Europe (SAFE)”, precizează formaţiunea într-un comunicat oficial.

Potrivit PSD, în condiţiile în care împrumuturile contractate de România prin programul SAFE vor fi rambursate din taxele şi impozitele colectate la bugetul de stat, fostul premier Ilie Bolojan ar trebui să clarifice modul în care a fost aleasă firma de avocatură care a oferit consultanţă Guvernului în acest caz.

Social-democraţii susţin că există un posibil conflict de interese, întrucât aceeaşi casă de avocatură ar fi reprezentat atât Guvernul României în negocieri, cât şi grupul german implicat în alte litigii şi proceduri juridice.

”Aşadar, interesele cui au fost apărate de firma de avocatură selectată în condiţii obscure de Cancelaria Prim-ministrului? Ale statului român sau ale furnizorului privat german de echipamente militare?”, afirmă PSD.

PSD susține că fostul premier Ilie Bolojan ar trebui să ofere explicații în legătură cu ceea ce social-democrații numesc o breșă de securitate generată prin numirea fostului deputat PNL Cristian Băcanu în funcția de consilier onorific al vicepremierului demis Oana Gheorghiu.

Potrivit PSD, Cristian Băcanu ar fi fost remunerat de firma de avocatură implicată în negocierile dintre Guvernul României și furnizorul german, aspect care ridică semne de întrebare privind un posibil conflict de interese.

”Cum au permis vicepremierul demis şi premierul demis ca acest personaj, aflat într-un vădit conflict de interese, să aibă acces la informaţii guvernamentale sensibile care puteau favoriza furnizorul german de armament în negocierile secrete purtate cu statul român?”, întreabă PSD. ”PSD consideră că Programul SAFE are o importanţă majoră pentru consolidarea capacităţii de apărare a României, ceea ce impune intervenţia urgentă a tuturor autorităţilor competente în acest caz, pentru apărarea intereselor statului român şi ale contribuabililor români”, mai afirmă PSD în comunicat.

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a declarat marți că în spațiul public se desfășoară o campanie care încearcă să inducă ideea că fără Ilie Bolojan nu ar mai exista soluții pentru România.

Potrivit acestuia, țara nu depinde de o singură persoană și nu își dorește un premier care să transfere întreaga povară a guvernării asupra cetățenilor.

”Dincolo de toate mesajele şi tensiunile din spaţiul public, acesta este momentul adevărului. Pentru că, dincolo de toate declaraţiile şi jocurile politice din ultimele săptămâni, românii vor vedea cine pune pe primul loc stabilitatea ţării şi cine pune pe primul loc orgoliile personale”, spune secretarul general al PSD pe Facebook. ”Observ în aceste zile o campanie disperată care încearcă să convingă românii că fără domnul Bolojan nu mai există soluţii pentru această ţară. Dar România nu depinde de un singur om. Şi, cu siguranţă, România nu mai vrea un premier care pune întreaga povară a guvernării doar pe umerii oamenilor şi care le cere permanent românilor să suporte, să se sacrifice şi să mai aştepte”, precizează Manda.

Claudiu Manda i-a transmis un mesaj premierului interimar Ilie Bolojan, susținând că modelul său de guvernare a dus la creșterea inflației, scăderea puterii de cumpărare și intrarea economiei României în recesiune tehnică.

Secretarul general al PSD a respins afirmațiile legate de „vânzătorii de iluzii”, argumentând că măsurile promovate în timpul guvernărilor PSD, precum majorarea pensiilor și salariilor, investițiile publice, dezvoltarea comunităților locale, precum și proiectele din educație și sănătate, reprezintă rezultate concrete și nu promisiuni fără acoperire.

Potrivit lui Manda, actualul context reprezintă „un moment al adevărului”, în care deciziile politice trebuie să fie orientate către interesele oamenilor și nu către calcule politice sau obiective personale.

”România are nevoie de lideri care construiesc pentru oameni, nu de politicieni care cred că ţara începe şi se termină cu ei”, subliniază Claudiu Manda.

Partidul Naţional Liberal a transmis marți că PSD ar trebui să își asume rezolvarea crizei politice prin înaintarea unei propuneri clare de prim-ministru din rândul propriilor membri.

În caz contrar, liberalii solicită social-democraților să își recunoască public incapacitatea de a conduce țara și să permită formarea unui guvern democratic, pro-european și pro-euroatlantic, fără participarea PSD.