PNL afirmă că responsabilitatea actualei crize politice aparține PSD, după votarea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. Liberalii cer social-democraților să înainteze o propunere concretă de premier și să își asume public guvernarea.

„Partidul Naţional Liberal solicită PSD să-şi asume rezolvarea crizei politice în care a băgat ţara prin înaintarea unei propuneri concrete de prim-ministru, din rândurile propriilor membri. În condiţiile în care PSD nu e capabil să ofere o astfel de variantă, cerem PSD să-şi recunoască public incapacitatea de a conduce ţara şi să ofere spaţiul necesar pentru formarea unui guvern democratic, pro-euroatlantic, fără participare PSD”, au transmis liberalii, într-un mesaj publicat pe pagina oficială de Facebook.

Reprezentanții PNL susțin că au trecut două săptămâni de la adoptarea moțiunii de cenzură și că lipsa unei soluții concrete din partea PSD menține România într-o stare de instabilitate politică.

PNL amintește că, în urmă cu un an, partidul și-a asumat oficial propunerea lui Ilie Bolojan pentru funcția de premier și susține că aceeași regulă democratică ar trebui aplicată acum și de PSD.

„Atragem atenţia PSD că regula democratică e simplă: atunci când înlături o soluţie existentă, tu trebuie să fii următoarea soluţie. Nu este vina Partidului Naţional Liberal sau a premierului Ilie Bolojan că PSD e incapabil, după două săptămâni, să-şi asume guvernarea şi să prezinte o formulă concretă de ieşire din criză. În acelaşi timp, considerăm că ascunderea PSD în spatele ideii unui premier tehnocrat reprezintă o tentativă de evitare a răspunderii politice a guvernării”, au acuzat reprezentanții PNL.

Liberalii avertizează că România traversează o perioadă economică dificilă, în care vor fi necesare măsuri dure pentru reducerea deficitului bugetar și limitarea cheltuielilor publice.

„România traversează o perioadă complicată şi vor fi necesare noi decizii ferme pentru reducerea deficitului bugetar, eliminarea risipei, limitarea împrumuturilor externe şi consolidarea economiei naţionale”, au precizat liberalii.

În același context, PNL respinge varianta unui premier tehnocrat și susține că un astfel de executiv nu ar avea suficientă susținere pentru a implementa reforme economice dificile.

„Un premier tehnocrat nu va avea forţa politică necesară pentru a promova măsuri dificile, uneori impopulare. Mai mult, un premier tehnocrat, cu participarea PSD la guvernare, riscă să devină doar un paravan pentru o guvernare PSD pro-privilegii şi anti-reforme. Cerem, deci, PSD să iasă din laşitate şi din minciună şi să-şi asume public responsabilitatea pentru soluţionarea crizei pe care a provocat-o”, au mai transmis liberalii.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat după consultările de la Palatul Cotroceni că partidul nu mai acceptă un guvern condus de Ilie Bolojan și că orice formulă politică trebuie construită exclusiv între partidele pro-occidentale.

„PSD îşi doreşte un premier care să fie un premier ancorat în realităţile din România şi care să cunoască bine scena politică din România, fiindcă altfel eu zic că în câteva săptămâni îşi pierde toată susţinerea, un premier care să realizeze că principala calitate pe care trebuie să o aibă acolo ar trebui să fie dialogul, ceea ce nu s-a întâmplat în ultimele 10 luni (…) şi, dacă se poate, să ştie un pic de economie”, a declarat Sorin Grindeanu.

Liderul social-democrat a precizat că PSD ar prefera un premier politic, însă nu exclude complet o variantă tehnocrată, cu condiția ca miniștrii viitorului executiv să fie desemnați politic.

În paralel, europarlamentarul PSD Victor Negrescu a transmis că partidul susține refacerea unei coaliții pro-occidentale și exclude orice scenariu de colaborare cu AUR.

„Nu există niciun scenariu prin care Partidul Social Democrat ar face guvernarea împreună cu AUR sau cu voturi primite de la AUR”, a declarat Victor Negrescu.

Acesta a susținut că viitorul premier ar trebui să aibă experiență economică și capacitatea de a gestiona relațiile cu instituțiile europene și organizațiile internaționale.

„Clasa politică trebuie să revină la o linie roșie de demarcație clară și de respingere a oricărei colaborări cu aceste partide”, a afirmat Victor Negrescu, referindu-se la AUR și la alte formațiuni considerate extremiste.

Datele publicate de INSCOP arată că societatea românească este puternic polarizată după moțiunea de cenzură care a dus la căderea Guvernului Bolojan.

Potrivit sondajului, 48,6% dintre români consideră că moțiunea depusă de PSD și AUR a fost un demers inutil, care va agrava situația din România. În același timp, 44% dintre respondenți cred că moțiunea a fost necesară și că poate îmbunătăți situația politică și economică.

Directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac, afirmă că diferențele dintre electoratele principalelor partide sunt extrem de mari.

„Polarizarea accentuată provocată de moțiunea de cenzură este confirmată de datele care arată că aproximativ jumătate dintre români (48,6%) crede că moțiunea de cenzură a fost un act politic inutil, care va înrăutăți lucrurile în România, iar celalată jumătate (44%) crede că moțiunea de cenzură a fost un act politic necesar care va îmbunătăți lucrurile în România”, a transmis Remus Ștefureac.

Potrivit INSCOP, 88% dintre votanții PNL și 92% dintre votanții USR consideră că moțiunea de cenzură va înrăutăți situația țării. În schimb, 69% dintre alegătorii PSD și 74% dintre votanții AUR cred că schimbarea Guvernului Bolojan va produce efecte pozitive.

Sondajul mai arată că 74,5% dintre români sunt foarte îngrijorați sau destul de îngrijorați de actuala situație politică din România. Nivelul ridicat de îngrijorare este întâlnit mai ales în rândul votanților USR, al persoanelor peste 60 de ani și al angajaților din sectorul privat.

