Jurnalistul Dan Andronic a confirmat public marți, 19 mai 2026, o informație lansată recent în spațiul public de Sorin Grindeanu, privind culisele politice de la începutul anului 2025.

Conform unei postări pe pagina sa de socializare, Andronic a explicat că a existat o intenție clară din partea unor persoane din anturajul lui Ilie Bolojan – care la acel moment ocupa funcția de președinte interimar al României – de a-l propulsa pe acesta drept candidat la alegerile prezidențiale, în detrimentul lui Crin Antonescu.

Jurnalistul a relatat că, în perioada premergătoare desemnării oficiale a lui Crin Antonescu, a fost contactat de un apropiat al lui Ilie Bolojan pentru a-și exprima opinia cu privire la un sondaj de opinie confidențial. Cercetarea sociologică, realizată de un institut apropiat de acea grupare, testa intenția de vot pentru fostul edil din Oradea.

Dan Andronic a subliniat că ipoteza de lucru a celor din jurul lui Bolojan era bazată pe premisa că Antonescu nu beneficia de suficient spațiu electoral pentru a accede în turul al doilea al alegerilor, motiv pentru care Ilie Bolojan era considerat o variantă mult mai potrivită.

După analizarea datelor, Dan Andronic le-a transmis partenerilor de discuție că timpul rămas era insuficient pentru a construi profilul electoral al lui Ilie Bolojan.

În opinia sa, Crin Antonescu reprezenta o opțiune mai viabilă, fiind capabil să atragă voturi din ambele bazine electorale mari, respectiv de la PNL și PSD. Totuși, Andronic a sugerat că situația ar fi putut fi diferită dacă această strategie s-ar fi discutat mult mai devreme.

Deși discuția de la începutul anului 2025 s-a încheiat fără un rezultat concret, iar identitatea persoanei implicate și datele exacte ale sondajului rămân confidențiale, Dan Andronic dă asigurări că proiectul politic nu a fost abandonat.

Jurnalistul a avertizat că intenția de a-l propulsa pe Ilie Bolojan în prima linie a politicii prezidențiale a existat cu certitudine și că această strategie va fi repusă pe tapet pentru scrutinul prezidențial din anul 2030. Mai mult, Dan Andronic a afirmat că în sprijinul acestui scenariu se investesc deja sume substanțiale de bani.

Element Cheie Detalii și Context Politic Statutul Informației Sursa primară Declarație publică făcută de jurnalistul Dan Andronic (marți dimineață, pe rețelele sociale). Sursă directă (martor la discuții) Sursa secundară menționată Sorin Grindeanu (cel care a lansat inițial informația în spațiul public). Confirmare independentă Perioada acțiunii Debutul anului 2025, înaintea desemnării oficiale a candidatului. Context istoric/Cronologie Ipoteza de lucru Crin Antonescu nu avea suficient bazin electoral pentru turul doi; Ilie Bolojan era considerat o variantă mai stabilă. Strategie politică internă Instrumentul de măsură Un sondaj de opinie confidențial, realizat de un institut apropiat de tabăra lui Bolojan. Identitate confidențială Concluzia expertului (Andronic) Timp insuficient în 2025 pentru creșterea lui Bolojan; Antonescu era mai potrivit pentru a atrage voturi și de la PNL, și de la PSD. Opinie / Consultanță politică Perspectiva pe termen lung Planul a fost amânat și reactivat, cu bugete substanțiale deja investite, pentru scrutinul din anul 2030. Prognoză politică / Trend

„Pot confirma informația aruncată de Grindeanu. Este vorba de intenția unor oameni din jurul lui Ilie Bolojan, la acel moment președinte interimar al României, de a-l promova candidat în locul lui Crin Antonescu. De unde știu? Se întâmpla în debutul lui 2025. Înaintea desemnării lui Crin Antonescu drept candidat la președinția României, un om extrem de apropiat de Bolojan m-a căutat ca să-mi ceară părerea privind un sondaj de opinie secret. În care Ilie-Sărăcie era măsurat la intenția de vot. Sondajul era realizat de un institut care a rămas apropiat grupării de interese de mai sus. Ipoteza de la care pleca discuția era că Antonescu nu avea suficient spațiu electoral pentru a intra în turul doi. Iar Ilie Bolojan era văzut ca un om mai potrivit. După ce am citit sondajul, am spus că, după părerea mea, nu mai este timp suficient pentru a-l crește pe Ilie Bolojan, iar Crin Antonescu mi se pare mai potrivit pentru a lua voturi din ambele tabere, PNL și PSD. Dacă se gândeau mai devreme, poate că alta era situația… Așa s-a încheiat conversația. Numele persoanei cu care am vorbit și sondajul rămân confidențiale. Dar intenția a existat. Și va fi repusă pe tapet pentru 2030. Deja se bagă bani serioși în asta…”, a scris jurnalistul Dan Andronic pe pagina sa de socializare, marți dimineață.

Reamintim că luni, 18 mai, Sorin Grindeanu a povestit la Antena 1 că Ilie Bolojan are „o întreagă strategie politică” pentru a candida pentru postul de președinte al României și că ar fi încercat acest lucru inclusiv anul trecut.

„L-a interesat și anul trecut să candideze la alegerile prezidențiale. A tot încercat până în ultimul moment să fie candidat, dar n-a avut susținere”, a afirmat Grindeanu.

Liderul PSD spune că, din cauza faptului că nu s-a bucurat de susținerea necesară în acel moment, Bolojan a renunțat, pentru moment, și l-a lăsat pe Crin Antonescu să candideze din partea alianței PSD-PNL.