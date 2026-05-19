Călin Georgescu a afirmat că toate evenimentele politice și economice majore din România și din Europa ar avea la bază interese financiare și fluxuri de bani care, potrivit acestuia, sunt cunoscute în detaliu după schimbările produse în administrația americană.

Fostul candidat la Președinție a susținut pentru Gândul că momentul preluării FED de către administrația Trump-Vance ar fi reprezentat un punct de cotitură, deoarece, în opinia sa, atunci ar fi ieșit la suprafață mai multe informații despre circuitul banilor și despre presupuse fraude asociate administrației Biden.

„În momentul în care a fost preluat FED, eu vă spun clar și precis, totul se știe. Se știe tot ce a intrat, ce a ieșit. Tot circuitul, cu toate canalele se cunosc. Totul pleacă de la bani. Toată situația, și la noi în țară, și în Europa, tot ce se întâmplă la Bruxelles, totul pleacă de la bani”, a declarat Călin Georgescu.

În continuarea intervenției sale, Călin Georgescu a făcut referire la un interviu acordat de Iuliia Mendel jurnalistului Tucker Carlson și a afirmat că persoane aflate anterior în funcții oficiale în Ucraina ar fi prezentat informații relevante despre război și despre fluxurile financiare asociate conflictului.

„Să revenim puțin la ce m-ați întrebat. Odată ce a venit administrația Trump-Vance, prima mișcare, dacă vă aduceți aminte, a fost preluarea FED (n.r. Sistemul Federal al Statelor Unite ale Americii), ca să dau răspunsul și la dovezi. În momentul în care a fost preluat FED, eu vă spun clar și precis, totul se știe. Se știe tot ce a intrat, ce a ieșit. Tot circuitul, cu toate canalele se cunosc. Totul pleacă de la bani. Toată situația, și la noi în țară, și în Europa, tot ce se întâmplă la Bruxelles, totul pleacă de la bani. Interviul dat lui Tucker Carlson dat de către Iuliia Mendel, foarte interesant. Eu nu pot să comentez. Nu avem ce să comentăm prea mult. Dar sunt totuși niște persoane care au fost pe poziții oficiale. Au avut poziții oficial cele mai apropiate și care au venit cu câteva amănunte foarte serioase. România a fost transferată într-un an de zile de aproape 2 miliarde cash. Ce s-a întâmplat în Ungaria, știți foarte bine. Și acolo a fost o poveste similară”, a declarat fostul candidat la Președinție.

În cadrul aceleiași intervenții, Călin Georgescu a vorbit despre programul său politic și despre importanța pe care o acordă românilor din diaspora, despre care spune că reprezintă o resursă esențială pentru economia și viitorul țării.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a susținut că România are nevoie de politici dedicate celor care lucrează în afara granițelor și a estimat că numărul românilor din diaspora se apropie de nouă milioane de persoane.

„Este vorba de un nou program pentru românii care lucrează în afara granițelor țării și vorbim de aproape nouă milioane. Sunt esența renașterii țării. Și asta înseamnă democrație participativă economică. Și vreau să mă opresc 30 de secunde pe acest subiect care, tot timpul, a fost dat la o parte de 35 de ani”, spune el.

Călin Georgescu a explicat că unul dintre obiectivele programului său este introducerea unei forme de „democrație participativă”, prin care cetățenii să fie implicați constant în procesul de guvernare și în deciziile importante ale statului.

Acesta a criticat practicile electorale din trecut, despre care a spus că au fost umilitoare pentru cetățeni, făcând referire la oferirea de produse alimentare în campaniile electorale.

„Democrație participativă înseamnă că toată lumea participă la binele cetății în fiecare zi. Întrebi poporul și ești cu poporul tău în fiecare zi. Nu îl chinui la patru ani și îi dai zahăr și ulei. Asta a fost o jignire și o umilire. Noi suntem într-o perioadă crucială ca țară. Și asta sper să se înțeleagă”, explică Georgescu.

Călin Georgescu a abordat și tema credinței și a rolului Bisericii în societatea românească, afirmând că rugăciunea și solidaritatea spirituală au avut un impact important în actualul context politic și economic.

Fostul candidat la Președinție i-a îndemnat pe români să continue să se roage și să păstreze credința, pe care o consideră un element esențial pentru stabilitatea societății românești.

„S-a împuternicit foarte serios, a fost rugăciunea făcută de poporul român. Și asta contează foarte mult. Asta le-am cerut și eu, i-am rugat. Rugați-vă, pentru că este un lucru normal, firesc”, a declarat Călin Georgescu.

În același context, acesta a afirmat că Biserica a avut un rol central în istoria României și că această poziție ar trebui menținută și în prezent.

„Mai mult de atât, să știți, în toată istoria țării noastre, de la Ștefan cel Mare până astăzi, Biserica a fost coloana vertebrală a țării, a națiunii, a neamului românesc. Și așa a trebuit să rămână. Nu a fost altcumva”, a declarat fostul candidat la alegerile prezidențiale.

