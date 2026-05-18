Călin Georgescu a afirmat că actuala clasă politică a făcut o serie de greșeli majore, iar efectele acestora sunt vizibile atât în plan intern, cât și la nivel internațional. Fostul candidat la Președinție a declarat că eliminarea sa din cursa pentru Cotroceni și deciziile luate de Guvern în ultimele luni au contribuit la degradarea situației din România.

Politicianul a susținut în emisiunea de la Gândul că „măștile au căzut” și că perioada actuală scoate la iveală adevărata natură a celor aflați la conducere. În același context, acesta a vorbit despre ceea ce a numit o succesiune de „mutări greșite” făcute de actuala putere.

În intervenția sa, Călin Georgescu a insistat asupra ideii că actualul context politic și economic este rezultatul unor decizii pe care le consideră iresponsabile. Acesta a susținut că situația României este observată inclusiv la nivel extern și că efectele acestor evoluții ar urma să devină tot mai vizibile în perioada următoare.

În cadrul emisiunii, Călin Georgescu a mai abordat și situația economică a României, despre care a spus că este extrem de fragilă. Fostul candidat la Președinție a afirmat că statul român trăiește „pe datorie” și că economia națională este vulnerabilă în fața presiunilor externe.

Acesta a declarat că există riscul ca România să intre în categoria „junk”, termen folosit în domeniul financiar pentru a desemna statele cu rating nerecomandat investițiilor. Georgescu a făcut referire și la Planul Național de Redresare și Reziliență, despre care a spus că ar putea întâmpina probleme din cauza jaloanelor neîndeplinite.

„Înțelegem ce ni se întâmplă și vă dau o singură propoziție cheie din punct de vedere diplomatic, ținând cont de situația existentă internațional, foarte complicată și situația internă care deja suntem astăzi la nivel de de dezastru economic. Dar în momentul în care se ajunge la junk, gândiți-vă că eu deja am spus de ce s-a întâmplat ieri cu câteva săptămâni înainte. Am spus, de asemenea, că la sfârșitul lunii august sau septembrie, de altfel, când se închide și celebrul PNRR. Jaloanele pe care tot ei nu le-au respectat, iar România poate să intre în junk. Lucrurile stau foarte complicat din punct de vedere al rechinilor sau asasinilor economici care stau și pândesc această situație. De aceea, am spus și revin pe o situația de junk a României. În momentul în care tu trăiești doar pe datorie și îți vinzi bucată cu bucată, economia nu te mai cumpără nimeni. Nu te mai cucerește nimeni nicio armată, ci ești cumpărat de-a dreptul”, a declarat fostul candidat la Președinție.

Prin aceste declarații, Călin Georgescu a încercat să evidențieze vulnerabilitățile economice ale României și efectele pe care le-ar putea avea deteriorarea indicatorilor financiari asupra economiei naționale și a investițiilor.

Fostul candidat la Președinție a comentat și situația internațională, despre care a spus că este marcată de o competiție geopolitică puternică. În opinia sa, Europa și România resimt deja efectele acestor confruntări la nivel global.

Călin Georgescu a susținut că actuala perioadă este caracterizată de o luptă pentru influență și putere între marile centre de decizie internaționale.

„Este o bătălie geopolitică la nivelul întregii planete”, afirmă Georgescu.

În continuarea declarațiilor sale, politicianul a făcut referire și la schimbările produse în Statele Unite odată cu venirea administrației Trump. Acesta a vorbit despre sistemul financiar american și despre ceea ce a numit „preluarea Fed-ului”.

„Însă, în mod special, să revenim puțin la ce m-ați întrebat. Odată cu venirea administrației Trump, prima mișcare, dacă vă aduceți aminte, a fost preluarea Fed-ului. Ca să vă răspund și în privința dovezilor: în momentul în care Fed-ul a fost preluat, eu vă spun clar și precis că totul se știa. Se știa ce intra și ce ieșea. Toate circuitele și toate canalele erau cunoscute”, conchide Georgescu.

Declarațiile lui Călin Georgescu vin într-un context politic și economic tensionat, în care discursurile privind situația economică a României, relațiile internaționale și evoluțiile geopolitice continuă să genereze dezbateri în spațiul public.

Tabel rezumativ – Principalele declarații făcute de Călin Georgescu: